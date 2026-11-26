Sebastián Villa aseguró que todos merecen una segunda oportunidad, en medio de una posible convocatoria a la selección Colombia - (Luis ACOSTA / AFP)

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Sebastián Villa, condenado por violencia de género en 2023 y campeón de la Copa Sudamericana 2026, sueña con regresar a la selección de Colombia y representar al país, después de haberlo hecho por última vez en marzo de 2019.

“Una persona que ha venido de abajo, un chico de familia de escasos recursos, que siempre ha querido lo mejor para su mamá, un chico noble, que por ahí muchas cosas de las que se dijeron no son así. Somos seres humanos, que todos cometemos errores, cada persona merece una segunda oportunidad, ¿no?”, dijo Villa en una entrevista con Blu Radio el jueves 26 de noviembre de 2026. El futbolista respondió así cuando le preguntaron qué les diría a los colombianos, que mantienen opiniones divididas sobre una posible convocatoria a la selección.

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La segunda oportunidad que pide Villa llega tras su desempeño con Boca Juniors de Argentina. Con ese equipo ganó el título continental en Barranquilla, luego de vencer a Atlético Mineiro de Brasil, y aportó una asistencia en el segundo gol. Además, Boca Juniors obtuvo el trofeo de la Tabla Anual local de 2026.

¿Por qué Sebastián Villa no es convocado a la selección Colombia?

A pesar de ser bicampeón en el fútbol argentino, su posible convocatoria a la selección de Colombia no se limita al análisis deportivo. El 2 de junio de 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo, en un caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, por un hecho ocurrido en abril de 2020.

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Esa fue la razón de su salida de Boca Juniors en 2023, pese a que tenía contrato hasta diciembre de 2024. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena en noviembre de 2023, sin imponer una pena de prisión efectiva. La sentencia quedó sujeta al cumplimiento de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol o del entorno del jugador, todo indicó que ese antecedente judicial lo alejó de cualquier posibilidad de ser convocado a la selección.

Incluso cuando su rendimiento deportivo podía ameritarlo: en el 2025, por ejemplo, era catalogado como uno de los mejores futbolistas en Argentina, según opiniones como la del periodista Juan Jo. Buscalía. Anotó seis goles y dio nueve asistencias en 37 partidos con Independiente Rivadavia, pero nunca fue llamado.

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