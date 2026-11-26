El término "navidad" promedió 63 puntos sobre 100 en Google Trends Colombia y superó ampliamente a otras palabras asociadas a la temporada decembrina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Navidad se impuso con amplia ventaja sobre otros términos asociados a la temporada decembrina en las búsquedas que los colombianos realizaron en Google durante el último mes, de acuerdo con la data recabada por Google Trends.

El interés por “navidad” alcanzó un promedio de 63 puntos sobre 100, muy por delante de “vacaciones”, con ocho puntos, y “regalos”, con seis, mientras que “año nuevo” y “novenas” apenas llegaron a un punto cada uno, y “día de las velitas”, “fiestas de fin de año” y “recetas navideñas” no registraron actividad relevante en el período.

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Las búsquedas sobre la Navidad en Google alcanzaron su pico máximo de 100 puntos en el país entre el 15 y el 16 de noviembre (Google Trends)

El gráfico de interés a lo largo del tiempo, medido en una escala de 0 a 100 durante el último mes en Colombia, muestra que la línea correspondiente a “navidad” partió de un piso de 23 puntos a comienzos de noviembre y escaló de forma sostenida hasta tocar 50 puntos hacia el 8 de noviembre. Tras un breve retroceso a 42 puntos, la curva retomó su ascenso y se estabilizó en una meseta de entre 70 y 75 puntos durante la primera quincena del mes.

El quiebre más pronunciado de la serie se produjo entre el 15 y el 16 de noviembre, cuando el índice alcanzó el máximo posible de la escala, 100 puntos, antes de descender a valores cercanos a 75. Un segundo repunte llevó la curva a un nuevo pico de 90 puntos alrededor del 22 de noviembre, para cerrar el período en torno a 75 puntos.

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El resto de los términos comparados —“vacaciones”, “regalos”, “año nuevo”, “novenas”, “día de las velitas”, “fiestas de fin de año” y “recetas navideñas”— se mantuvieron en niveles bajos y estables, sin superar los 10 puntos en ningún momento del mes.

El mapa regional ubica a departamentos periféricos a la cabeza

Vaupés, Arauca y Sucre lideraron el interés relativo de búsqueda por la Navidad en Colombia por encima de los principales centros urbanos (Google Trends)

El desglose por subregión, ordenado según el interés específico en el término “navidad”, arrojó un resultado que se aleja de los centros urbanos tradicionalmente asociados al consumo navideño.

Vaupés lidera el listado, seguido de Arauca, Sucre, Caquetá y Guainía, mientras que Putumayo, La Guajira, San Andrés y Providencia, Chocó y Cesar completan los diez primeros lugares. La presencia de departamentos amazónicos y de la Orinoquía en los primeros puestos contrasta con la ausencia de Bogotá y del centro del país entre los de mayor interés relativo en esta época del año.

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El árbol navideño concentra buena parte de las consultas relacionadas, y la Novena de Aguinaldos va en alza

Las consultas relacionadas con la decoración navideña registraron un incremento del 30% en los registros de Google (Infobae Argentina)

Entre las consultas relacionadas con mayor volumen de búsqueda, “arbol” encabeza el listado con un crecimiento del 10%, seguido de “arbol navidad”, también con un alza del 10%. “La navidad”, en tercer lugar, retrocedió 5%, mientras que “arbol de navidad” avanzó 8% y “árbol de navidad”, con tilde, cayó 5%. El término “navidad 2026” bajó 10%, y las consultas sobre luces navideñas mostraron comportamientos mixtos: “luces navidad” subió 3% y “luces de navidad”, 10%. “Decoracion navidad” registró el mayor incremento de este grupo, con un 30%, mientras que “arboles de navidad”, en plural, retrocedió 10%.

El listado de búsquedas principales por tema confirma esa tendencia. “Navidad” ocupa el primer lugar como festividad, con una leve caída del 2%, seguida de “árbol”, como planta, con un alza del 7%, y “árbol de Navidad”, como tema específico, con un 6% más de búsquedas. “Decoración” se posicionó como el tema con mayor crecimiento de este grupo, con un 30%, por delante de “adorno navideño”, con 10%, y “luz”, con una caída marginal del 1%.

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Entre las búsquedas en aumento por temas, “novena de Aguinaldos” registró el mayor crecimiento del análisis, con un incremento del 300%, lo que refleja el inicio de esta tradición católica que arranca el 16 de diciembre y se extiende hasta la Nochebuena. Le siguen “ventana”, con un alza del 160%, y “novena”, como tema general, con 130% más interés. Por otra parte, términos como “malla” y “cinta”, ambas vinculadas a productos textiles y de empaque usados en decoración navideña, crecieron 110% cada una.

Entre las consultas específicas marcadas con aumento puntual, es decir, picos de búsqueda que no sostienen un porcentaje de crecimiento constante, figura “tren de la sabana navidad”, en referencia al Tren de la Navidad que opera entre Bogotá y el municipio de Chía, en Cundinamarca, con salidas nocturnas desde el 27 de noviembre hasta el 10 de enero de 2027. El recorrido parte del Centro Comercial Gran Estación, incluye una parada en Usaquén y otra en la estación La Caro, con un espectáculo de fuegos artificiales, a un valor de 78.000 pesos por persona.

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Un estreno de Netflix impulsa búsquedas vinculadas a la Navidad

El estreno de la película de Netflix "La razón de estar contigo: una Navidad perfecta" impulsó picos de búsqueda en el país (Diyah Pera/Netflix ©2026)

Las consultas “la razon de estar contigo”, “la razon de estar contigo navidad” y “la razon de estar contigo una navidad perfecta” también aparecieron entre las de aumento puntual.

Dichas búsquedas corresponden a La razón de estar contigo: una Navidad perfecta, producción de Netflix estrenada en noviembre de 2026 narrada por Winstead, un basset hound sabio con la voz original de Thomas Haden Church. La película está inspirada en la obra del autor W. Bruce Cameron, responsable de la saga que incluye La razón de estar contigo.

El listado de consultas en aumento puntual se completa con “arbol de navidad d1”, en alusión a la cadena de tiendas de descuento D1, “gozos de navidad”, “dibujos de navidad para colorear”, “tren de navidad bogota” y “novena de navidad pdf”, términos que combinan el interés comercial con búsquedas de materiales religiosos y recreativos propios de la temporada decembrina en Colombia.

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