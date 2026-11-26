Los secuestradores querían robar un carro de valores (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

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Imágenes de una cámara de seguridad del almacén Éxito de Cartagena, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, en el sector La Castellana, muestran la toma de rehenes perpetrada por hombres armados en la ciudad costera colombiana.

Los secuestradores ingresaron al lugar con uniformes negros, armas y maletas. De inmediato, intimidaron a las personas que se encontraban allí y las obligaron a arrodillarse y mantener los brazos levantados. Uno de los ciudadanos que fue retenido llegó al sitio y, al ver a los sujetos armados y a algunas personas arrodilladas, hizo lo mismo. Mientras permanecieron en el sitio, establecieron vigilancia, de acuerdo con el video al que tuvo acceso Noticias Caracol.

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Las víctimas fueron obligadas a arrodillarse (@NoticiasCaracol/X)

En uno de los apartados del video se ve a uno de los criminales sacar una bolsa blanca de una maleta que negra que estaba en el suelo. Al parecer, entregó la bolsa a uno de los rehenes (no llevaba uniforme) y le dio instrucciones hasta ahora desconocidas.

Los ciudadanos permanecieron retenidos durante aproximadamente 17 horas, hasta que las autoridades y el Gobierno nacional lograron ingresar y rescatar a todas las víctimas. En el operativo, un hombre identificado como Jailer Muñetón Zapata fue dado de baja. La versión oficial indica que sería el cabecilla de la organización criminal que secuestró a las personas en el almacén, pero su familia asegura que no era un delincuente.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, explicó que los señalados criminales tenían como objetivo hurtar un carro de valores, pero, al parecer, llegaron tarde, cuando ya los funcionarios habían recogido el producido del almacén.

Uno de los secuestradores sacó una bolsa blanca de una maleta negra que llevaron y se la entregó a un rehén (@NoticiasCaracol/X)

“La hipótesis principal es esa, la del carro de valores, que diariamente su rutina es entre 7:30 de la mañana y ocho de la mañana, recoger el producido del almacén Éxito. Esa rutina, señalan las investigaciones, fue la que le dio a estas personas la hora para llegar a ese punto donde normalmente el carro de valores hace esa operación. Pero hay un detalle: los delincuentes llegan 20 minutos después de que el carro de valores ha hecho la operación”, dijo el mandatario local en declaraciones públicas.

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La vigilancia del almacén se dio cuenta de la presencia de los hombres armados y las autoridades reaccionaron. Por eso, decidieron ingresar al Éxito y retener a los ciudadanos.

En desarrollo...