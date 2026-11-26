Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN

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Jhon Jáder Durán podría volver a la selección Colombia en marzo de 2027, según una versión periodística difundida por Fabio Poveda en Blu Radio el jueves 26 de noviembre de 2026. La posibilidad no ha sido confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol ni por el entrenador Néstor Lorenzo, por lo que el eventual regreso del delantero depende de que mantenga sus condiciones deportivas y no presente lesiones, entre otros aspectos.

Poveda aseguró que el atacante, que juega en Benfica de Portugal, sería tenido en cuenta para la próxima convocatoria si no surge ningún contratiempo.

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“Si todo sigue igual, en marzo, en los próximos partidos de la selección Colombia, será convocado. Jhon Jáder Durán vuelve a la selección Colombia en el mes de marzo. Eso me lo aseguraron. Obviamente, si no hay lesión, si no hay nada extraño, estará convocado a la selección Colombia en la próxima convocatoria”, afirmó el comunicador.

Jhon Jáder Durán podría regresar a la selección Colombia en el 2027 - (EFE)

La información aparece después de que Durán quedara por fuera de las convocatorias de 2026, incluida la del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero, de 22 años, no juega con Colombia desde el viernes 6 de junio de 2025, cuando fue titular en el empate 0-0 contra Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

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¿Por qué Jhon Jáder Durán no es convocado a la selección Colombia?

La ausencia de Durán se produjo después de un episodio que, aunque nunca fue reconocido oficialmente como la razón de su alejamiento, marcó el ambiente de la concentración.

Tras el empate 0-0 contra Perú, el periodista Paolo Arenas informó que el delantero habría entrado al camerino “insultando y manoteando a los compañeros”. Según su versión, el director técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, intervino para calmar la situación y Durán lo tomó de la camiseta y lo zarandeó; James Rodríguez y Jefferson Lerma habrían intervenido. En ese momento, tanto Lorenzo como Durán y James negaron públicamente que hubiera existido una pelea.

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Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X

Más de un año después, en julio de 2026, Alberto Suárez, entrenador de Envigado y formador de Durán en el fútbol profesional, contó en el pódcast Un Break la explicación que, según afirmó, le entregó el delantero. Suárez sostuvo que Durán discutía con un compañero y lo tenía sujetado cuando Lorenzo intentó separarlo por la espalda.

El atacante, sin advertir que era el seleccionador, habría reaccionado con movimientos hacia atrás para soltarse y Lorenzo terminó en el suelo. La versión de Suárez no confirma una agresión intencional contra el técnico, pero sí plantea que existió un altercado en el camerino. Hasta noviembre de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol no ha vinculado de forma oficial ese incidente con la prolongada ausencia del delantero en las convocatorias.

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Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube

Jhon Jáder Durán estuvo bloqueado por la selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre del 2026

Estar bloqueado por una selección nacional quiere decir que el club conoce la posibilidad de que el jugador sea llamado a un combinado patrio, entre otras, con el fin de que le module la carga muscular en los próximos partidos, y lo tenga en cuenta para su logística interna.

En noviembre de 2026, antes de los amistosos contra Chile, Néstor Lorenzo sostuvo que el atacante continuaba dentro del grupo de futbolistas seguidos por su cuerpo técnico.

Lorenzo explicó entonces que Durán, Jhon Córdoba y Kevin Viveros seguían “bloqueados”, una expresión utilizada para referirse a jugadores considerados en las listas preliminares antes de definir cada convocatoria. El entrenador argentino no estableció una fecha para su regreso, pero dejó abierta la posibilidad de que volviera a ser llamado de acuerdo con las necesidades de la selección y su rendimiento en el club.

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El presente de Durán en Portugal ha reactivado el debate. El domingo 22 de noviembre de 2026, el delantero anotó en el triunfo 3-1 de Benfica ante Torreense, por la cuarta ronda de la Copa de Portugal. Ese gol fue el sexto que marcó desde su llegada al equipo portugués, al que arribó cedido desde Al-Nassr hasta junio de 2027.