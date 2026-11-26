Colombia registró un promedio de 24,2 millones de personas ocupadas entre enero y agosto de 2026, 552.000 más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el 54,6 % de esos trabajadores opera en la informalidad. Foto: Infobae

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Colombia registró un promedio de 24,2 millones de personas ocupadas entre enero y agosto de 2026, 552.000 más que en el mismo periodo de 2025, con una tasa de desempleo de 8,9 %, la menor para ese corte desde 2001. Sin embargo, el 54,6 % de esos trabajadores opera en la informalidad, según el informe Actualidad y futuro de los puestos de trabajo en Colombia, elaborado por la compañía de análisis económico Sectorial, en alianza con la consultora Gente Ok.

El empleo crece en Colombia porque aumentó el número de ocupados y descendió el desempleo, pero esa expansión convive con 13,4 millones de trabajadores informales, ingresos bajos y una cobertura pensional que no alcanza a la mayoría de los ocupados. El informe, con cifras a agosto de 2026 y datos complementarios de septiembre, identifica además desajustes entre la formación disponible y los perfiles que buscan las empresas.

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La calidad de los puestos es el principal rezago que señala el estudio. El 42 % de los ocupados recibe menos de un salario mínimo y solo el 44,2 % cotiza a pensión.

Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial, advirtió que el avance cuantitativo no ha resuelto los problemas estructurales del mercado laboral.

Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial, advirtió que el avance cuantitativo no ha resuelto los problemas estructurales del mercado laboral. “Aunque la generación de puestos de trabajo muestra avances, la calidad del empleo sigue siendo una preocupación estructural”, afirmó, al tiempo que situó en 13,4 millones el número de personas en la informalidad.

La diferencia también aparece en los ingresos laborales. Mientras la mediana salarial entre los trabajadores formales llega a $ 2,2 millones, en el empleo informal se reduce a $ 1,02 millones; dentro de ese grupo, el 74 % gana menos de un salario mínimo.

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Los sectores que crean empleo mantienen altas tasas de informalidad

La calidad de los puestos es el principal rezago que señala el estudio. El 42 % de los ocupados recibe menos de un salario mínimo y solo el 44,2 % cotiza a pensión.

La administración pública, la educación y la salud fueron las actividades que más aportaron a la ocupación entre enero y agosto, con 251.000 nuevos puestos, equivalentes al 45 % del empleo creado en el periodo. Los servicios profesionales sumaron 101.000 ocupados y la construcción incorporó otros 88.000.

El comportamiento no fue homogéneo entre las ramas de actividad. El agro perdió 119.000 puestos, la manufactura apenas agregó 6.000 y el comercio, uno de los mayores empleadores del país, creció 0,7 %.

El comportamiento no fue homogéneo entre las ramas de actividad. El agro perdió 119.000 puestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de los sectores que absorben trabajadores mantienen, a la vez, los mayores niveles de informalidad. “La preocupación está en que algunos de los sectores que más empleo generan también presentan mayores niveles de informalidad”, señaló Escobar; alojamiento y servicios de comida registran una tasa de 73 %, mientras agro y pesca llegan al 85 %.

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El informe también detectó un desfase entre los perfiles laborales que solicitan las compañías y la educación de la población ocupada. El 51 % de las vacantes analizadas requiere formación técnica o tecnológica, pero solo el 13 % de los trabajadores tiene ese nivel educativo.

A la vez, el 43 % de los jóvenes desempleados cuenta con formación técnica, tecnológica o universitaria. El informe atribuye esa situación a la pertinencia de los conocimientos, los requisitos de experiencia y la conexión aún insuficiente entre los programas educativos y las necesidades de las empresas.

La brecha entre la formación y las vacantes disponibles

El desempleo entre personas de 15 a 28 años llegó al 13,9 % en julio de 2026, más del doble del 6,4 % registrado entre los adultos. Entre las mujeres jóvenes, la tasa alcanzó 17 %, en un escenario donde el acceso al primer empleo sigue limitado por exigencias de experiencia previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempleo entre personas de 15 a 28 años llegó al 13,9 % en julio de 2026, más del doble del 6,4 % registrado entre los adultos. Entre las mujeres jóvenes, la tasa alcanzó 17 %, en un escenario donde el acceso al primer empleo sigue limitado por exigencias de experiencia previa.

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Como respuesta, el estudio propone reforzar los programas de aprendices, ampliar las prácticas remuneradas e implementar modelos de formación dual. También plantea que las empresas den mayor peso a la evaluación de habilidades que a los títulos académicos o los años de experiencia.

Hacia 2030, la transformación tecnológica añadirá presión sobre esa adaptación. El informe recoge proyecciones del Foro Económico Mundial según las cuales se crearán 170 millones de empleos en el mundo y desaparecerán 92 millones, al tiempo que cambiará cerca del 40 % de las habilidades requeridas en los puestos de trabajo.

La demanda crecerá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y alfabetización tecnológica, junto con habilidades humanas como creatividad, resiliencia, adaptabilidad, liderazgo y aprendizaje continuo. El estudio sostiene que la capacitación y el reentrenamiento serán necesarios para responder a esos cambios.

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Las habilidades que definirán la empleabilidad hacia 2030

Colombia enfrenta una paradoja: agricultura, construcción, transporte y comercio figuran entre las actividades con mayor crecimiento global previsto, pero presentan elevados niveles de informalidad. (Canva)

Colombia enfrenta una paradoja: agricultura, construcción, transporte y comercio figuran entre las actividades con mayor crecimiento global previsto, pero presentan elevados niveles de informalidad en el país. En sentido contrario, los cargos administrativos y contables aparecen entre los más expuestos a la automatización y a la inteligencia artificial.

El informe añade que el salario real de los profesionales con pregrado cayó 8 % entre 2010 y 2025, mientras persiste la demanda empresarial de perfiles técnicos. El resultado del mercado laboral dependerá menos del volumen de puestos creados que de su formalidad, productividad y capacidad para conectar a trabajadores y empresas.

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