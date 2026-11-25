“La chequera no me alcanza, no llega hasta allá, pero el club está intentando hacer un esfuerzo y él lo sabe. De retenerlo. Es un jugador que con la cabeza tranquila, y su familia aquí, puede aportar mucho más”, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios - (Dimayor)

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Alberto Gamero, el director técnico de Millonarios, abrió la puerta a la continuidad de Rodrigo Contreras en el equipo, pero advirtió que la decisión dependerá de la negociación económica con Antofagasta, club dueño de los derechos del delantero argentino. El técnico se refirió al tema el martes 24 de noviembre de 2026, después del triunfo 4-1 ante Atlético Bucaramanga.

Millonarios busca retener a Contreras para la temporada 2027, cuando el equipo podría disputar un torneo internacional si se consagra campeón y accede directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, o si obtiene un cupo por reclasificación para la Copa Sudamericana.

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La opción de compra del atacante vence al finalizar diciembre de 2026, según informó el periodista Julián Capera en sus redes sociales el miércoles 25 de noviembre, está fijada en un valor cercano a USD 1,6 millones por el 100% de los derechos económicos.

Rodrigo Contreras está definiendo su continuidad en Millonarios para el año 2027 - (E8FE/ STR)

¿Rodrigo Contreras continuará en Millonarios?

Gamero explicó que el club trabaja para encontrar una fórmula que permita mantener al delantero, aunque evitó anticipar el desenlace. “La chequera mía no me alcanza, no llega hasta allá, pero bueno, el club está intentando hacer un esfuerzo, él lo sabe, de retenerlo”.

El entrenador señaló que la continuidad del atacante no depende solo de la intención deportiva. Millonarios deberá definir si puede acercarse a las condiciones económicas necesarias para negociar con Antofagasta, dueño de los derechos económicos de Contreras.

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“Es un jugador importante, que seguramente con la cabeza más tranquila y la tranquilidad de que pueda traer a su familia, porque no la tiene aquí, y que defina su situación, seguramente puede ser un jugador que puede aportar mucho más”.

Gamero vinculó la posible renovación con la estabilidad personal del delantero argentino, quien expresó su deseo de permanecer en Bogotá. Para el técnico, una definición sobre su futuro también podría fortalecer su rendimiento dentro del equipo.

“Pero sé que el club está haciendo los esfuerzos necesarios. Él se quiere quedar y seguramente que si se hace, va a ganar el club y va a ganar él también”.La declaración llegó luego de una actuación determinante de Rodrigo Contreras frente a Bucaramanga, cuando marcó dos goles en la victoria de Millonarios, un resultado que reforzó su lugar en la planificación deportiva del plantel para 2027 y que ocurrió en un momento clave de las conversaciones por su continuidad.

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Rodrigo Contreras llegó a 19 goles con Millonarios en su primer año en el club, dos de ellos en la goleada 4-1 al Bucaramanga en cuadrangulares (Colprensa)

La opción de compra y las conversaciones con Antofagasta

Según Capera, la negociación no comenzó esta semana: lleva varias semanas en marcha. Sin embargo, todavía no está programada una reunión presencial en Bogotá con el representante del futbolista, pese a que el plazo de la opción de compra se acerca.

El periodista indicó que Millonarios tiene la primera posibilidad para adquirir al jugador que está cedido por Antofagasta. La cifra cercana a USD 1,6 millones corresponde a la totalidad de los derechos económicos, pero el conjunto bogotano intentaría negociar una alternativa distinta: comprar un porcentaje menor y, al mismo tiempo, asegurar la permanencia deportiva del delantero.

Capera también señaló que la dirección deportiva de Millonarios considera que Contreras debe continuar en el equipo. Esa área entiende que el argentino ha marcado diferencias en el fútbol colombiano y lo proyecta como una pieza del plantel de la próxima temporada. La definición, no obstante, dependerá de los propietarios del club, que deberán negociar con Antofagasta y, en caso de llegar a un acuerdo, abrir una segunda conversación con el jugador por sus nuevas condiciones salariales.

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El propio Contreras manifestó públicamente su intención de seguir en Bogotá. “Vino mi representante, él se va a encargar de hablar con el club, hay tiempo de una semana más. Trato de hacer mi trabajo en la cancha. Estoy muy contento acá, la idea es salir campeón con Millonarios y entrar en la historia del club”.

Rodrigo Contreras sobre su continuidad en Millonarios para el año 2027: "“Estoy muy contento acá, la idea mía es salir campeón con Millonarios, entrar en la historia de este club”, dijo en zona mixta - (@Azul_Total/X)

Las estadísticas de Rodrigo Contreras en Millonarios

La plataforma de estadísticas FotMob registra los siguientes números de Rodrigo Contreras en la Primera A de 2026:

Cuatro goles .

Tres asistencias .

873 minutos jugados .

Tres tarjetas amarillas.

Sin expulsiones registradas.

Además de sus cifras, la situación personal del delantero aparece como un elemento de la negociación. Gamero mencionó que Contreras todavía no tiene a su familia en Colombia y consideró que una definición contractual podría darle mayor tranquilidad. Mientras Antofagasta y Millonarios analizan las condiciones de una posible compra, el atacante mantiene su prioridad: quedarse, competir por el título y extender su historia con el equipo embajador.

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