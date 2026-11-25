La violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer (Pablo Rodríguez/EFE)

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El Congreso de la República de Colombia acogió una radicatón de tres proyectos de ley orientados a ampliar la protección de los derechos de las mujeres y prevenir violencias basadas en género. Esto, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104, que define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada””, se lee en un comunicado de la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

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Según la comunicación de la legisladora, que lideró la radicatón, las iniciativas serán presentadas ante el Senado de la República como parte de una agenda que busca garantizar una vida libre de violencias para las mujeres en Colombia.

La congresista contó con el respaldo de las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde; María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico; Natalia Moreno, del Pacto Histórico; Aida Quilcué, del Pacto Histórico; y Ana Erazo, también del Pacto Histórico. También apoyaron las senadoras María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo; Alejandra Omaña, del Pacto Histórico; y Sandra Chindoy, también del Pacto Histórico.

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Uno de los proyectos impulsados por las legisladoras aborda la violencia vicaria (Colprensa)

Los proyectos impulsados por las legisladoras abordan la violencia vicaria, el incumplimiento de cuotas alimentarias y la difusión no consentida de contenido íntimo sexual. Las propuestas buscan establecer mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras personas afectadas por este tipo de violencias.

Violencia vicaria y protección de personas instrumentalizadas

La primera iniciativa propone reconocer e incorporar la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico colombiano como una modalidad de violencia basada en género. De acuerdo con la comunicación de Pedraza, esta forma de agresión ocurre cuando una pareja o expareja manipula o utiliza a los hijos e hijas para causar daño a una mujer.

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De acuerdo con la congresista, el proyecto en cuestión ya había sido presentado anteriormente y plantea medidas para prevenir este tipo de violencia y atenderla de forma integral. También busca garantizar protección, reparación y garantías de no repetición para las mujeres y para niñas, niños, adolescentes y demás personas instrumentalizadas.

Otra iniciativa: las cuotas alimentarias

Una de las iniciativas tiene como objetivo sancionar a los padres que no se responsabilicen del sostenimiento de sus hijos (Luisa González/Reuters)

La segunda propuesta apunta a reforzar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) como mecanismo para exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias. El objetivo es sancionar a los padres que no se responsabilicen del sostenimiento de sus hijos.

Entre las consecuencias previstas para quienes no paguen la manutención de sus hijos e hijas figura la prohibición de ingresar a eventos masivos, como partidos de fútbol, festivales y conciertos. Estas medidas se mantendrían hasta que los deudores salden la deuda.

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La iniciativa responde al incumplimiento persistente de cuotas alimentarias, generalmente por hombres que no asumen sus responsabilidades con sus hijos. Según Pedraza, esta situación afecta los derechos fundamentales de los menores de edad, contribuye a la desigualdad y profundiza la feminización de la pobreza.

Contenido íntimo sin consentimiento y libertad de expresión

Una de las propuestas establece medidas de sensibilización, prevención, protección, atención y reparación de mujeres y niñas que sean víctimas de difusión de contenido sexual (Sascha Steinbah/EFE)

El tercer proyecto que está incluido en la radicatón busca sancionar la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento. La propuesta incorpora salvaguardas para la libertad de expresión y de prensa, con el objetivo de impedir que la norma sea utilizada como una herramienta de censura.

La iniciativa prevé medidas de sensibilización, prevención, protección, atención y reparación para garantizar que mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencias en los entornos digitales. También contempla la defensa de su dignidad, intimidad, libertad de expresión y participación en la vida pública, además de definir las competencias institucionales para prevenir, atender y sancionar conductas que vulneren esos derechos.

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