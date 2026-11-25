Los 36 clubes afiliados a la Dimayor aplazaron la decisión sobre los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano para la temporada 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La definición sobre qué empresa transmitirá los partidos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) a partir del 1 de enero de 2027 quedó aplazada el miércoles 25 de noviembre de 2026, luego de que los 36 clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidieran enviar las ofertas económicas recibidas a una etapa de estudio jurídico y comercial.

Durante una reunión informal en la que participaron los presidentes de los 20 equipos de la primera división y los 16 clubes de la segunda categoría, los dirigentes concluyeron que todavía no existen las condiciones técnicas ni legales para adjudicar los derechos de televisión, motivo por el cual no se realizó una votación definitiva ni se tomó una decisión final sobre el contrato.

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El punto central de la revisión que adelanta la entidad rectora del balompié nacional consiste en verificar si la propuesta presentada por el canal Win Sports logra igualar o superar en todos sus términos la oferta que radicó semanas atrás la compañía competidora T&L Buro, firma vinculada en reportes periodísticos con la empresa Go Sports Media.

La Dimayor trasladó las propuestas económicas recibidas a su departamento jurídico para determinar si Win Sports iguala o mejora integralmente las condiciones de su competidor (Dimayor)

Según informó el periodista César Augusto Londoño en el programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, tras concluir el encuentro entre los dirigentes, la Dimayor no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en la sesión y trasladó toda la documentación recibida a su departamento de abogados para que realice la verificación correspondiente.

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Los derechos de televisión de la Liga, el Torneo y la Copa BetPlay siguen sin un adjudicatario definido

Al detallar lo sucedido durante el encuentro del 25 de noviembre, Londoño explicó: “Hoy hubo una reunión informal de los 36 equipos del FPC. En esa reunión no hubo contrapunteo ni comentarios de nadie y, aunque no hay un pronunciamiento oficial de la Dimayor, estamos en la capacidad de informarles que, recién terminó la reunión, que, repito, no tiene carácter de asamblea de los 36 equipos”.

“Pasó lo siguiente: Se mencionó que la Dimayor aún no está en capacidad de determinar si la oferta de Win iguala o mejora las condiciones de la oferta presentada por la empresa T&L Buro, que fue la que presentó la propuesta”, explicó el periodista deportivo.

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Win Sports busca conservar los derechos de transmisión del FPC, pero su propuesta deberá superar una revisión jurídica y comercial antes de cualquier adjudicación (Millonarios FC)

El director del espacio radial precisó además que el examen jurídico busca comprobar que la propuesta del canal deportivo que actualmente emite los encuentros cumpla con cada uno de los requisitos planteados por su competidor, al indicar: “Se supo que el área legal de la Dimayor requiere de un análisis a profundidad de la oferta de Win para determinar el caso, porque al parecer, hay diferencias, dado que la igualación debe ser de forma integral en todos sus aspectos”.

De acuerdo con las versiones periodísticas conocidas alrededor de esta negociación comercial, la propuesta presentada por la compañía rival rondaría los USD90 millones (unos $324.133 millones al cambio actual), mientras que la contrapropuesta enviada recientemente por Win Sports superaría esa cifra con el objetivo de conservar los derechos de emisión de los torneos locales a partir de 2027.

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Más allá del monto económico ofrecido por ambas empresas, los presidentes de los clubes plantearon durante el encuentro inquietudes sobre la forma en que se ejecutarían los desembolsos financieros, las condiciones técnicas de producción de los partidos y una auditoría solicitada al canal dentro del acuerdo comercial que regirá desde el siguiente año.

La millonaria oferta que la Dimayor estudia para ceder los derechos de transmisión de los partidos de fútbol colombiano (Dado Ruvic/Reuters)

Las condiciones que todavía debe revisar la Dimayor

Frente al alcance financiero de las propuestas que evalúan los dirigentes de los equipos que disputan la Liga, el Torneo, la Copa y las demás competencias organizadas por la entidad, el comunicador señaló: “Lo único cierto es que hay sobre la mesa una oferta histórica que lleva al fútbol colombiano a unos niveles de ingresos nunca antes vistos y que aún no hay claridad oficial si Win ha sido capaz de igualarla o mejorarla”.

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De esta manera, los 36 equipos del fútbol colombiano mantienen en suspenso la elección de la firma encargada de las transmisiones televisivas para el periodo que inicia en enero de 2027, a la espera de que el equipo jurídico y comercial entregue su concepto sobre la equivalencia de las condiciones ofrecidas por Win Sports frente a las de T&L Buro.

Por el momento, la Dimayor no ha informado cuánto tiempo le tomará a su departamento legal completar el análisis de los documentos ni ha fijado una fecha para convocar a una asamblea formal de clubes en la que se someta a votación la adjudicación definitiva de los derechos de televisión del campeonato.

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