Bogotá se alista para vivir diez días que pondrán a prueba el apetito, el oído y la curiosidad de sus habitantes. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, la capital colombiana será el escenario de Bar Week Bogotá 2026.

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Bogotá se alista para vivir diez días que pondrán a prueba el apetito, el oído y la curiosidad de sus habitantes. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, la capital colombiana será el escenario de Bar Week Bogotá 2026, la primera edición de un evento organizado por la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) que reunirá a más de 50 bares, coffee shops, gastrobares y restaurantes de distintas zonas de la ciudad, con una propuesta que combina coctelería de autor, gastronomía local y música en vivo en un circuito pensado tanto para bogotanos como para visitantes nacionales e internacionales.

La meta es ambiciosa: superar los 20.000 participantes en esta primera edición y posicionar a Bogotá como un destino de referencia en turismo gastronómico y entretenimiento nocturno en América Latina.

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Treinta y cinco mil pesos para descubrir la ciudad

Uno de los pilares del evento es su oferta de acceso: por $35.000, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de autor —o dos cervezas, según el establecimiento— acompañado de una tapa o aperitivo gastronómico diseñado exclusivamente para estos diez días.

Uno de los pilares del evento es su oferta de acceso: por $35.000, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de autor —o dos cervezas, según el establecimiento— acompañado de una tapa o aperitivo gastronómico diseñado exclusivamente para estos diez días. Se trata de preparaciones que, en la mayoría de los casos, no forman parte de las cartas habituales de los locales participantes.

Camilo Ospina, presidente de Asobares, explicó el espíritu de la propuesta: “Quisimos generar una oferta novedosa para la ciudad, que impulse el turismo, mueva turismo también local interno aquí en la ciudad”, señaló el dirigente gremial. Ospina también destacó que la iniciativa busca conectar establecimientos y animar a los ciudadanos a descubrir nuevos lugares o regresar a sitios conocidos. “La gente se va a encontrar productos que normalmente no van a estar en la carta”, explicó.

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La agenda completa y el sistema de reservas estarán disponibles en la página de Bar Week dentro del sitio de Asobares y en las redes sociales del gremio y del Instituto Distrital de Turismo (IDT), entidad que acompañará el evento como parte de la apuesta por promover a Bogotá como destino de entretenimiento nocturno.

Música, chefs y bartenders: una programación para el día, la tarde y la noche

Más allá del menú especial, Bar Week Bogotá contempla una programación extensa que incluirá presentaciones musicales, DJs en vivo, grupos y bandas, experiencias con chefs y bartenders invitados.

Más allá del menú especial, Bar Week Bogotá contempla una programación extensa que incluirá presentaciones musicales, DJs en vivo, grupos y bandas, experiencias con chefs y bartenders invitados, encuentros gastronómicos, clases especializadas y activaciones de marcas. Cada uno de los más de 50 establecimientos participantes tendrá la oportunidad de mostrar su identidad y su propuesta, convirtiendo el recorrido en una exploración de la diversidad gastronómica y cultural de la capital.

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La formación del talento detrás de las barras y las cocinas también es parte del proyecto. De la mano de los líderes de las plataformas Mix&Shake, Cluster DJ y el Círculo Gastro de Asobares, se desarrollarán espacios de intercambio y aprendizaje para bartenders, chefs y DJs orientados a fortalecer la oferta del sector.

Los establecimientos participantes se distribuyen en diez localidades de la ciudad, lo que convierte a Bar Week en un incentivo para que los asistentes salgan de sus circuitos habituales y recorran zonas de Bogotá que quizás no conocían.

Una apuesta por la economía nocturna de la capital

Con este evento, Asobares busca demostrar que la gastronomía, la cultura y el entretenimiento funcionan también como motores de desarrollo económico.

Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, respaldó la iniciativa con entusiasmo: “Nos llena de entusiasmo sumarnos a esta iniciativa porque visibiliza la vitalidad de nuestra economía nocturna y el talento de una industria que impulsa el turismo en la capital. Bogotá no solo se descubre de día; cuando cae la noche se activa un escenario vibrante donde la coctelería de autor, la música y la gastronomía local se encuentran para ofrecer experiencias únicas”, afirmó la funcionaria.

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Garzón subrayó que Bar Week es “una invitación abierta para que tanto los bogotanos como quienes nos visitan recorran más de 50 establecimientos del 28 de noviembre al 7 de diciembre, descubran nuevos espacios en la ciudad y celebren la riqueza de nuestra oferta de entretenimiento”.

Con este evento, Asobares busca demostrar que la gastronomía, la cultura y el entretenimiento funcionan también como motores de desarrollo económico, generación de oportunidades y promoción turística, al tiempo que fortalece el tejido empresarial del sector.

Bar Week Bogotá 2026 arranca el 28 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre. La venta de los menús especiales y la información sobre la programación de cada establecimiento estarán disponibles a través de los canales digitales de Asobares y del IDT.

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