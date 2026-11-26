La preparación pertenece a la cocina casera contemporánea y no está asociada de forma exclusiva con una región colombiana. Su combinación de cerdo, naranja, ajo y hierbas funciona muy bien con arroz blanco, papas al horno o ensalada fresca.
Receta de cerdo a la naranja
El plato se prepara con una pieza de lomo o cabezada de cerdo marinada, dorada y horneada en 2 etapas. Al final, se baña con una salsa reducida de naranja, miel y mantequilla.
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Tiempo de preparación
- Preparación activa: 35 minutos.
- Marinado: 6 a 12 horas en la nevera.
- Cocción: 1 hora y 30 minutos.
- Reposo: 5 a 7 minutos.
- Tiempo total: entre 8 horas y 5 minutos y 13 horas y 5 minutos, según el tiempo de marinado.
Ingredientes
- 1,5 kg de lomo o cabezada de cerdo.
- 500 ml de jugo de naranja recién exprimido.
- Ralladura de 1 naranja.
- 4 cucharadas de aceite.
- 3 cucharadas de mostaza.
- 3 cucharadas de miel de abejas.
- 2 cucharadas de salsa de soya.
- 4 dientes de ajo triturados.
- 250 ml de caldo de carne, pollo o verduras.
- 1 cucharada de mantequilla.
- 1 cucharadita de tomillo seco.
- 1 cucharadita de romero seco.
- 1 cucharadita de paprika dulce.
- 1 cucharadita de fécula de maíz, opcional.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
Cómo hacer cerdo a la naranja, paso a paso
- Mezcle en un recipiente 125 ml de jugo de naranja, 3 cucharadas de aceite, la mostaza, la salsa de soya, el ajo, el tomillo, el romero y la paprika.
- Sazone el cerdo con sal y pimienta.
- Ponga la carne en una refractaria y báñela con la marinada.
- Cubra la refractaria y lleve el cerdo a la nevera durante 6 horas como mínimo. Para obtener más sabor, déjelo marinar hasta 12 horas.
- Saque la carne de la nevera 30 minutos antes de cocinarla.
- Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén grande.
- Dore el cerdo por todos sus lados. Este paso ayuda a conservar sus jugos y aporta más sabor.
- Pase la carne a una refractaria. Agregue los jugos que quedaron en la sartén y el caldo.
- Cubra la refractaria con papel aluminio.
- Hornee a 180 °C durante 60 minutos.
- Mientras el cerdo se cocina, prepare el glaseado. Derrita la mantequilla en una sartén.
- Añada la ralladura de naranja, los 375 ml de jugo de naranja restantes y la miel.
- Cocine la salsa a fuego medio entre 10 y 15 minutos, hasta que reduzca ligeramente.
- Retire el papel aluminio y voltee la pieza de cerdo.
- Bañe la carne con el glaseado de naranja y miel.
- Regrese la refractaria al horno, sin cubrir, durante 30 minutos más.
- Bañe el cerdo con la salsa cada 10 minutos para mantenerlo jugoso y lograr una superficie brillante.
- Retire la carne del horno y déjela reposar entre 5 y 7 minutos antes de cortarla.
- Si desea una salsa más espesa, mezcle la fécula de maíz con un poco de agua fría. Incorpórela a los jugos calientes y cocine durante 2 minutos.
- Corte el cerdo en tajadas y sírvalo con la salsa de naranja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 700 kcal.
- Proteína: 50 g.
- Grasa: 45 g.
- Carbohidratos: 20 g.
- Azúcares: 15 g.
- Sodio: depende de la cantidad de salsa de soya y sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde el cerdo en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 3 a 4 días.
También puede congelarlo en porciones individuales durante 2 a 3 meses. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo a fuego bajo con un poco de salsa para evitar que se reseque.
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