El plato se prepara con una pieza de lomo o cabezada de cerdo marinada, dorada y horneada en 2 etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preparación pertenece a la cocina casera contemporánea y no está asociada de forma exclusiva con una región colombiana. Su combinación de cerdo, naranja, ajo y hierbas funciona muy bien con arroz blanco, papas al horno o ensalada fresca.

Receta de cerdo a la naranja

El plato se prepara con una pieza de lomo o cabezada de cerdo marinada, dorada y horneada en 2 etapas. Al final, se baña con una salsa reducida de naranja, miel y mantequilla.

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Tiempo de preparación

Preparación activa: 35 minutos.

Marinado: 6 a 12 horas en la nevera.

Cocción: 1 hora y 30 minutos.

Reposo: 5 a 7 minutos.

Tiempo total: entre 8 horas y 5 minutos y 13 horas y 5 minutos, según el tiempo de marinado.

El cerdo se baña con una salsa reducida de naranja, miel y mantequilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1,5 kg de lomo o cabezada de cerdo. 500 ml de jugo de naranja recién exprimido. Ralladura de 1 naranja. 4 cucharadas de aceite. 3 cucharadas de mostaza. 3 cucharadas de miel de abejas. 2 cucharadas de salsa de soya. 4 dientes de ajo triturados. 250 ml de caldo de carne, pollo o verduras. 1 cucharada de mantequilla. 1 cucharadita de tomillo seco. 1 cucharadita de romero seco. 1 cucharadita de paprika dulce. 1 cucharadita de fécula de maíz, opcional. Sal al gusto. Pimienta al gusto.

Cómo hacer cerdo a la naranja, paso a paso

Para la receta se necesitan 125 ml de jugo de naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezcle en un recipiente 125 ml de jugo de naranja, 3 cucharadas de aceite, la mostaza, la salsa de soya, el ajo, el tomillo, el romero y la paprika. Sazone el cerdo con sal y pimienta. Ponga la carne en una refractaria y báñela con la marinada. Cubra la refractaria y lleve el cerdo a la nevera durante 6 horas como mínimo. Para obtener más sabor, déjelo marinar hasta 12 horas. Saque la carne de la nevera 30 minutos antes de cocinarla. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén grande. Dore el cerdo por todos sus lados. Este paso ayuda a conservar sus jugos y aporta más sabor. Pase la carne a una refractaria. Agregue los jugos que quedaron en la sartén y el caldo. Cubra la refractaria con papel aluminio. Hornee a 180 °C durante 60 minutos. Mientras el cerdo se cocina, prepare el glaseado. Derrita la mantequilla en una sartén. Añada la ralladura de naranja, los 375 ml de jugo de naranja restantes y la miel. Cocine la salsa a fuego medio entre 10 y 15 minutos, hasta que reduzca ligeramente. Retire el papel aluminio y voltee la pieza de cerdo. Bañe la carne con el glaseado de naranja y miel. Regrese la refractaria al horno, sin cubrir, durante 30 minutos más. Bañe el cerdo con la salsa cada 10 minutos para mantenerlo jugoso y lograr una superficie brillante. Retire la carne del horno y déjela reposar entre 5 y 7 minutos antes de cortarla. Si desea una salsa más espesa, mezcle la fécula de maíz con un poco de agua fría. Incorpórela a los jugos calientes y cocine durante 2 minutos. Corte el cerdo en tajadas y sírvalo con la salsa de naranja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

La receta tiene aproximadamente 700 kcal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: aproximadamente 700 kcal.

Proteína: 50 g.

Grasa: 45 g.

Carbohidratos: 20 g.

Azúcares: 15 g.

Sodio: depende de la cantidad de salsa de soya y sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el cerdo en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 3 a 4 días.

También puede congelarlo en porciones individuales durante 2 a 3 meses. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo a fuego bajo con un poco de salsa para evitar que se reseque.