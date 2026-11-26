Un vehículo particular cayó a la quebrada Doña María tras chocar contra una defensa vial en la autopista Sur, en Itagüí (@ChismeMedellin/X)

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Un vehículo particular terminó el jueves 26 de noviembre de 2026 en las aguas de la quebrada Doña María, en Itagüí, en el punto donde esta desemboca en el río Medellín.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 p. m. en la carrera 42 (autopista Sur) con la calle 75, en la calzada oriental, a pocos metros del centro comercial Ideo y de la estación del metro de Envigado. Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el vehículo chocó contra una defensa vial y cayó sobre el lecho de la quebrada.

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Los bomberos se desplazaron hasta el lugar para evaluar si había personas atrapadas en el interior del automotor. El personal de emergencia realizó una valoración inicial y, luego, una segunda revisión más detallada, con la que confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad.

El automotor impactó contra una defensa vial antes de precipitarse al lecho de la quebrada (Bomberos Itagüí)

Los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los organismos de socorro. Tras su arribo, fueron trasladados a dos ambulancias para someterse a una valoración médica. De acuerdo con el reporte preliminar, ninguno presenta lesiones que comprometan su vida.

A raíz del siniestro, la calzada afectada de la vía permanece cerrada mientras los organismos de socorro culminan la atención a los afectados y se espera la llegada de una grúa para retirar el vehículo de la quebrada.

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El cierre generó una fuerte congestión vial para los conductores que se dirigen hacia el sur del Valle de Aburrá, por lo que las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como las avenidas Las Vegas o Guayabal.

La Secretaría de Movilidad de Itagüí investiga una presunta falla mecánica o un exceso de velocidad como detonantes del choque (Bomberos Itagüí)

Agentes de la Secretaría de Movilidad de Itagüí investigan las causas del accidente para determinar si se produjo por una falla mecánica o por exceso de velocidad del conductor, lo que habría derivado en la pérdida de control del vehículo.

Preocupación por las cifras de accidentalidad en el Valle de Aburrá

La seguridad vial en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá atraviesa un panorama crítico durante 2026. Según las más recientes cifras oficiales consolidadas por las autoridades forenses y de tránsito, los siniestros viales en la subregión arrojan más de 20.000 incidentes reportados en la capital antioqueña, derivando en un repunte de la mortalidad respecto al año anterior.

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De acuerdo con el boletín estadístico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte acumulado de enero a septiembre de 2026, un total de 373 personas perdieron la vida en las vías de los 10 municipios metropolitanos durante los primeros 9 meses del año. Esta cifra representa un incremento del 15,1% frente a los 324 decesos contabilizados en el mismo periodo de 2025.

un total de 373 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en los diez municipios metropolitanos de Medellín en los primeros nueve meses del año (Suministrada/X)

En ese lapso, Medellín concentró 234 víctimas fatales, mientras que el resto del Valle de Aburrá sumó 139 fallecidos —un alza del 15,8 % frente a los 120 del 2025—, destacándose el impacto en Bello, con 33 muertes (además de 2.032 siniestros y 2.354 lesionados), e Itagüí, donde la mortalidad casi se duplicó al pasar de 12 a 22 casos.

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El panorama específico de la capital antioqueña muestra una tendencia sostenida en los meses posteriores. Según el más reciente balance operativo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con corte de enero a finales de octubre de 2026, la ciudad acumula 253 fallecidos y supera los 21.950 accidentes de tránsito en lo corrido del año.

El informe local advierte que más del 90% de las víctimas mortales corresponden a los actores más vulnerables de la vía: 141 motociclistas y 101 peatones, concentrándose 95 de estos decesos únicamente en las comunas de Castilla y La Candelaria.

Entre las principales causas identificadas por las autoridades de tránsito hasta octubre figuran la impericia al conducir, el exceso de velocidad, los piques ilegales y la invasión de carriles exclusivos del sistema Metroplús. Asimismo, el reporte enciende las alertas sobre dos conductas de alto riesgo: la participación de menores de edad al volante, involucrada en 567 siniestros, y la conducción bajo los efectos del alcohol, presente en el 1,38% de los incidentes registrados en la ciudad.

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A la espera de que Medicina Legal y las secretarías locales consoliden los datos correspondientes a noviembre y la temporada decembrina, las autoridades mantienen los llamados a la prudencia en las vías para contener el cierre estadístico de 2026.