El aumento del salario mínimo empieza a tener efectos en la economía desde el 1 de enero (Luisa González/Reuters)

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El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia para 2027, cuya concertación será definida durante diciembre entre el Ministerio del Trabajo, empresarios y sindicatos de trabajadores.

Luego de conocer las cifras de Productividad Laboral de los Factores (PTF) que presentó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y cuyo aporte fue de 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del valor agregado (2,07%), propuso que el aumento del sueldo básico de 2,4 millones de trabajadores no supere el 7% en Colombia, al sumar una expectativa de inflación de 6,79% para el cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad de 0,15%, lo que arroja 6,94%.

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El dirigente presentó ese resultado como la referencia técnica para la negociación que definirá el ingreso mínimo vigente desde enero de 2027.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, precisó que el aumento del salario mínimo no debería estar por encima del 7% - (@trespunto14)

Velasco advirtió que un incremento por encima de ese umbral podría afectar el empleo, la formalidad laboral y el poder adquisitivo de la población informal. También lo relacionó con eventuales dificultades de acceso a vivienda y pensión.

Puntualizó, por medio de X, que la cifra debe darse “si no se quiere afectar negativamente el empleo, la formalidad, el poder adquisitivo de la población informal (que es la mayoría y sus ingresos no crecen con el mínimo pero sus precios sí), y las condiciones para adquirir vivienda y pensionarse”.

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Cuánto subirá el salario mínimo si se da un aumento del 7%

Con el salario mínimo vigente de 2026, fijado en $1.750.905 mensuales, un aumento de 7% como propone el presidente de Asondos equivaldría a $122.563,35 adicionales y llevaría el ingreso a cerca de $1.873.468 mensuales, sin auxilio de transporte.

La Productividad Total de los Factores (PTF) aportó 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de 2,07% del valor agregado de Colombia entre enero y septiembre de 2026 - (Dane)

Incremento por encima del 9%

El economista Germán Machado interpretó el indicador de productividad de manera distinta a Velasco y anticipó un porcentaje mayor para el año entrante. “Este dato de productividad del Dane prácticamente implica que el incremento del salario mínimo estará por encima del 9% para 2027. Cuando cada centavo cuenta, con solo eso, se generaría un descuadre adicional de mínimo $3 billones en el PGN 2027”, sostuvo.

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La proyección de Machado supera en más de 2 puntos porcentuales (pp) el límite propuesto por el presidente de Asofondos, y el economista atribuyó ese posible desequilibrio a las implicaciones fiscales que, según su lectura, tendría el incremento.

Advertencias sobre el impacto fiscal y laboral

El economista Mario Fernando Cruz vinculó el ajuste aplicado al salario mínimo en 2025 con la evolución del empleo remunerado y de la informalidad. “Aumento de 23,7% en salario mínimo de 2025 destruyó 1.2 millones de puestos de trabajo con remuneración equivalente y los mandó a la informalidad”, afirmó.

Mario Fernando Cruz, economista, apuntó que el aumento del salario mínimo de 2026 destruyó empleos formales - (@mfcruzv/X)

Cruz añadió que las personas informales con ingresos inferiores a un salario mínimo pasaron de 10,3 millones a 11,3 millones durante 2026.

También planteó: “Para 2025, de cada 100 colombianos ocupados, 56 ganaba más de un salario mínimo. Para 2026 número pasó a 53; tres menos”.

Defensa de un incremento real del salario mínimo

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, intervino al inicio de la negociación, luego de conocerse que la Subcomisión de Productividad, anunciada por la ministra Natalia López, ya sesionaba. La congresista cuestionó los argumentos que asocian mayores aumentos con desempleo, deterioro económico e informalidad.

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Mafe Carrascal, representante a la Cámara, aseguró que la ministra Natalia López desconoció los avances en materia laboral del Gobierno Petro (@MafeCarrascal/X)

“¿Acaso el país entró en caos por el aumento del 23 % del salario mínimo? ¡Todo lo contrario! Esta medida promovió el consumo y, con ello, la producción”, sostuvo Carrascal, por medio de X, al rechazar las advertencias que, a su juicio, volverán a plantearse durante la negociación.

De igual manera, expresó su respaldo a las centrales obreras y defendió que el ajuste preserve la capacidad de compra de los trabajadores.

“Esperamos que, como ya lo dijo la Corte Constitucional y lo materializó el Gobierno del Cambio, el salario mínimo vital tenga un incremento real y esté a la altura de los retos económicos y sociales que tiene el país”, concluyó Carrascal.

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