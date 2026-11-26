El presidente de Colombia inaugura un moderno centro penitenciario en La Guajira, diseñado para albergar a 1.722 reclusos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El Gobierno nacional anunció el miércoles 25 de noviembre de 2026 la reactivación, entrega e inauguración del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) en Riohacha, La Guajira, tras asegurar que el proyecto fue destrabado en tres meses de gestión luego de permanecer detenido durante cuatro años.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia de la República, la puesta en marcha de este complejo penitenciario se logró mediante la articulación entre el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las autoridades departamentales.

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El Ejecutivo sostuvo que la obra había sido iniciada en junio de 2021 durante la administración de Iván Duque y afirmó que durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro no se registraron avances y se presentaron trabas que mantuvieron el proyecto paralizado hasta el cambio de mando en agosto de 2026.

Nueva cárcel de Riohacha busca aliviar el hacinamiento penitenciario en La Guajira (@SebasCote95/X)

“Cuando asumí la Presidencia, la cárcel estaba absolutamente parada en su construcción y nos propusimos, de manera muy articulada, todos los organismos pertinentes del Gobierno nacional y las autoridades departamentales a trabajar para poner en marcha una obra que llevaba invertidos muchos recursos y que es absolutamente necesaria para la Guajira. Hoy esa es la ‘Patria Milagro’ que hay que hacer para destrabar procesos que le traen beneficios a la sociedad”, dijo el presidente De la Espriella.

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El nuevo centro penitenciario cuenta con un área construida de 36.000 metros cuadrados y dispone de 1.722 cupos para personas privadas de la libertad, cifra superior a las 1.500 plazas proyectadas en los diseños iniciales con el propósito de reducir la sobrepoblación en los centros de detención de la región.

Según la distribución técnica reportada sobre la infraestructura, las plazas están divididas en 1.308 cupos para hombres, 152 cupos para mujeres, 218 cupos diferenciales destinados a población étnica de la comunidad indígena wayuu, 12 espacios en la Unidad de Desarrollo Infantil para madres gestantes y lactantes con sus hijos y 32 plazas para personal de alimentación.

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El Ministerio de Justicia confirmó que este miércoles 25 de noviembre de 2026 entrará en funcionamiento una nueva cárcel en Riohacha, La Guajira (@SebasCote95/X)

Las instalaciones están conformadas por ocho pabellones —siete para hombres y uno para mujeres—, 476 celdas, un salón de armonización con estructura tipo maloka para la población wayuu, áreas de sanidad, aulas educativas, talleres de formación para el trabajo, zonas administrativas y una planta de tratamiento de aguas residuales.

De Duque a Petro y De la Espriella: la historia de una cárcel que terminó costando más de $300.000 millones

No obstante la afirmación del actual Ejecutivo sobre una parálisis de cuatro años, los registros administrativos y contractuales del proyecto documentan que la obra fue estructurada en el documento Conpes 3871 de 2016, adjudicada mediante la Resolución 000625 del 9 de diciembre de 2020 al Consorcio Eron La Guajira e iniciada formalmente mediante actas suscritas entre el 22 y el 23 de junio de 2021 bajo el gobierno de Iván Duque.

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Los mismos antecedentes administrativos señalan que el documento Conpes 4082 del 18 de abril de 2022 autorizó vigencias futuras para 2024 y 2025, ampliando el plazo de ejecución hasta 2026, periodo en el cual la administración de Gustavo Petro gestionó adiciones presupuestales —incluida una de $55.000 millones en 2024— que llevaron la construcción a un avance físico cercano al 94% en agosto de 2026, antes de alcanzar el 97,6% reportado en la inauguración del 25 de noviembre.

Su contrato de construcción pasó de $181.957 millones a $307.969 millones, mientras que la inversión total, incluyendo interventoría y dotación, llegó a un rango de entre $328.969 millones y $362.974 millones (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

En materia financiera, el contrato de obra número 276 de 2020 pasó de un valor inicial de $181.957 millones a un monto ejecutado de $307.969 millones tras adiciones por cerca de $126.012 millones, mientras que el contrato de interventoría número 186 de 2021 con el Consorcio Inter-Eron Riohacha pasó de $7.708 millones a cerca de $21.000 millones.

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Sumados los rubros de construcción, interventoría y dotación reportados por la Presidencia de la República, la inversión total del complejo carcelario ascendió desde los $189.665 millones estimados entre 2020 y 2021 hasta un rango ubicado entre $328.969 millones y $362.974 millones al momento de su entrega oficial en Riohacha.