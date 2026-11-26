Las autoridades realizaron registros en 19 barrios de la capital del Valle del Cauca y municipios vecinos, donde incautaron armas, drogas sintéticas, medicamentos controlados y dinero en efectivo. (Policía Nacional)

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La Operación Iron III dejó 94 personas fuera de las calles, entre 89 capturados y cinco menores de edad aprehendidos, tras 106 allanamientos ejecutados en ocho comunas de Cali, además de Yumbo y Jamundí. Las autoridades informaron que 11 estructuras criminales fueron desarticuladas.

La tercera fase de la estrategia fue desplegada durante la madrugada del jueves 26 de noviembre por los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades territoriales.

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Unos 1.200 uniformados participaron en las diligencias dirigidas contra organizaciones vinculadas con homicidios, tráfico de estupefacientes, hurto y estafa. Del total de detenidos, 70 fueron capturados por orden judicial y 19 en situación de flagrancia.

Los operativos llegaron a 19 barrios de ocho comunas de Cali

La intervención se concentró en las comunas 3, 9, 14, 15, 17, 18, 21 y 22 de Cali, donde las autoridades realizaron registros en 19 barrios que habían sido priorizados por la presencia de estructuras dedicadas a distintas actividades ilícitas.

Entre los detenidos figuran presuntos responsables de homicidios, distribución de estupefacientes mediante aplicaciones, hurtos y estafas, según el informe divulgado este jueves por las autoridades. (Policía Nacional)

El despliegue también se extendió a municipios del área metropolitana. En Jamundí, las acciones se desarrollaron en los sectores de El Rodeo, Almadina, Bonanza, Marbella y San Isidro. En Yumbo, los uniformados intervinieron los barrios Las Américas y San Jorge.

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Según la información oficial, las diligencias buscaron afectar las economías ilegales de las bandas, así como identificar a sus presuntos responsables y avanzar en procesos judiciales relacionados con delitos que inciden en la seguridad urbana.

Entre las organizaciones impactadas están Los Fresa, señalada de comercializar drogas en entornos universitarios de Cali; Los Patos, con presencia en Yumbo; y Favela, que operaría en Jamundí. Estas dos últimas estructuras también estarían relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Alias Blandón, Tuerto, Camilo y Sandra están entre los detenidos

Las autoridades destacaron la captura de varios de los presuntos integrantes y responsables de las estructuras intervenidas. Uno de ellos es alias Blandón, al que se le atribuye el homicidio de dos hermanas ocurrido el 13 de mayo en el Bulevar de Oriente, en Cali.

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La Operación Iron III dejó 89 capturados y cinco menores aprehendidos tras 106 allanamientos en el Valle del Cauca. (Policía Nacional)

También fue detenido alias Tuerto, que deberá responder ante la justicia por su presunta participación en al menos seis homicidios. La Policía incluyó en el balance a alias Camilo, señalado de distribuir drogas sintéticas y marihuana a través de aplicaciones, y a alias Sandra, investigada por casos de hurto y estafa.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que las organizaciones intervenidas estaban relacionadas con delitos que afectan de forma directa a los habitantes de Cali, Yumbo y Jamundí.

“En más de 100 allanamientos, la operación IRON III ejecutada por la Fuerza Pública en coordinación con la Fiscalía dejó 89 capturados, 70 por orden judicial y 19 en flagrancia, además de cinco aprehensiones de menores de edad (sci)”, señaló la mandataria, según el comunicado de la Gobernación.

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Las incautaciones

Durante los procedimientos, la Policía incautó 13 armas de fuego, 42 cartuchos y tres cargadores. Además, halló más de 17.000 dosis de estupefacientes y drogas sintéticas, junto con insumos que, según la institución, eran utilizados para su elaboración y distribución.

Los uniformados incautaron trece armas de fuego y medicamentos de control especial como fentanilo y ketamina. (Policía Nacional)

Entre los elementos ocupados había medicamentos de uso controlado, como fentanilo, metadona, hidromorfina y ketamina. Los uniformados también encontraron un dron, motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo que sería producto de las rentas ilegales de las estructuras intervenidas.

Las autoridades no detallaron el valor del dinero incautado ni precisaron cuántas armas estaban vinculadas con hechos de violencia registrados en los sectores donde se realizaron los allanamientos.

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que el municipio mantendrá la presión contra las bandas dedicadas al robo de vehículos, motocicletas y pertenencias de los ciudadanos.

“Vamos a desarticular todas esas bandas de hurto de motos, de carros y de hurto a personas, porque los caleños no vamos a aguantar eso más”, afirmó Éder, que agradeció el apoyo de la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se refirieron a los resultados de la Operación IRON III. (Gobernación Valle del Cauca)

Las autoridades anunciaron continuidad de los operativos

La Operación Iron III hace parte de una estrategia que busca intervenir sectores priorizados por la actividad de organizaciones delincuenciales en Cali y municipios cercanos. La Policía indicó que fortalecerá las labores de inteligencia, investigación judicial y control territorial.

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La gobernadora Toro sostuvo que el resultado permite continuar con la persecución de los grupos criminales que operan en el departamento. Durante su pronunciamiento, también rechazó el ataque con drones atribuido a organizaciones armadas contra la iglesia del corregimiento El Carmen, en la zona rural de Dagua.

La Policía invitó a los ciudadanos a aportar información sobre actividades delictivas mediante la línea de emergencia 123 y la línea contra el crimen 3213945156. La institución indicó que los reportes serán tratados bajo reserva.