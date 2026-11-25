El 74% de los carritos virtuales se abandona antes de completar el pago en Colombia (Ministerio TIC)

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Los pagos electrónicos en Colombia durante el Black Friday y el Cyber Monday podrían alcanzar $3,04 billones en 2026, pero los comercios enfrentan el riesgo de perder ventas si sus procesos de pago incluyen obstáculos que lleven al consumidor a abandonar la compra. Las jornadas están previstas para el 27 y el 30 de noviembre, respectivamente.

Las compras por internet podrían concentrar cerca de $912.600 millones durante ambas fechas si se mantiene la participación observada en 2025, cuando alrededor del 30% del valor de los pagos correspondió al canal digital. La estimación surge de proyectar el crecimiento registrado el año pasado.

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Durante las jornadas comerciales de 2025 se realizaron pagos electrónicos por más de $2,6 billones mediante 15,8 millones de operaciones, de acuerdo con Credibanco. El valor de las compras creció 17% y el número de transacciones, 20% frente al año anterior.

El comercio electrónico también mantiene una expansión sostenida. Entre abril y junio de 2026 se registraron 223,87 millones de transacciones por internet, 31,1% más que en el mismo período de 2025, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Las ventas del trimestre llegaron a $41,81 billones, con un aumento de 20,5 %.

Carritos abandonados y obstáculos al pagar

Cerca del 74 % de los carritos de compra en línea son abandonados antes de concretar la transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del 74% de los carritos de compra en línea son abandonados antes de que el pago se complete, según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. El problema aparece cuando el comprador ya eligió el producto, pero debe registrarse, llenar formularios extensos o volver a ingresar información previamente suministrada.

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Simón Pinilla, cofundador de la fintech Druo, sostuvo que atraer clientes mediante publicidad o descuentos no garantiza que la operación llegue a concretarse. “De poco sirve invertir en publicidad, promociones y adquisición de clientes si, al momento de pagar, los usuarios encuentran barreras que les impiden completar su compra. La clave está en ofrecer experiencias de pago rápidas, seguras e intuitivas, que permitan finalizar una transacción en el menor número de pasos posible, sin comprometer la seguridad”.

El primer error identificado es exigir registros, formularios o datos repetidos para pagar. Pinilla advirtió que “cada formulario innecesario, cambio de plataforma o dato que debe ingresar nuevamente representa una oportunidad de abandono”, especialmente para un cliente recurrente que ya utilizó ese medio de pago.

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La segunda falla consiste en limitar las alternativas disponibles. Algunos consumidores usan tarjetas, mientras otros prefieren cuentas bancarias, billeteras digitales o llaves Bre-B; si el comercio no acepta su opción, puede perder una compra pese a que el cliente tenga capacidad de pago.

La falta de confirmación en tiempo real sobre el resultado de una operación genera desconfianza y posibles cobros duplicados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de claridad sobre el cobro es el tercer factor de riesgo. Los cargos inesperados, las instrucciones difíciles de entender o los botones que no explican el siguiente paso pueden generar desconfianza, porque el comprador necesita conocer el valor total, el medio elegido y el resultado de la transacción antes de confirmar.

Una investigación de Baymard Institute entre consumidores estadounidenses halló que 17% abandonó una compra por un proceso demasiado largo o complicado, mientras que 9% lo hizo por falta de alternativas de pago. Esos resultados corresponden a Estados Unidos y no representan porcentajes de ventas perdidas en Colombia.

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Pagos rechazados y confirmaciones pendientes

Los pagos electrónicos sumaron más de $ 2,6 billones mediante 15,8 millones de operaciones en 2025 según Credibanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto error aparece cuando una transacción falla y la tienda solo muestra un mensaje de rechazo. La falta temporal de fondos, errores en los datos o restricciones bancarias pueden impedir el pago, pero explicar lo ocurrido y habilitar un nuevo intento u otro medio permite que el comprador continúe con la operación.

El mismo estudio de Baymard Institute indicó que 10% de los participantes abandonó una compra después del rechazo de una tarjeta. Las cuentas bancarias, las billeteras digitales y las llaves Bre-B pueden funcionar como alternativas para recuperar operaciones que, de otro modo, quedarían inconclusas.

La quinta falla es no confirmar con claridad si el pago fue exitoso. La incertidumbre sobre si el dinero llegó o si el pedido fue registrado puede provocar reclamaciones, intentos de cobro duplicados y desconfianza hacia el comercio.

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“Una transacción no debería terminar dejando al comprador con la duda de si pagó o no”, señaló Pinilla. Las herramientas de confirmación en tiempo real permiten que el establecimiento y el cliente conozcan si la operación fue aprobada, rechazada o quedó pendiente de validación.