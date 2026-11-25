La Flip solicitó a la Superintendencia de Sociedades que, antes de la diligencia, informe cómo se inició la actuación, cuáles fueron los hechos que la motivaron y qué situación de control o grupo empresarial busca verificar (Superintendencia de Sociedades-@FLIP_org/X-@lasillavacia/X)

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La Superintendencia de Sociedades visitará el jueves 26 de noviembre de 2026 a La Silla Vacía y anunció que inspeccionará la empresa del hermano de Juanita León, directora del medio.

“Funcionarios de la superintendencia de Sociedades visitarán las instalaciones de la compañía el dia 26 de noviembre de 2026, por lo cual requerimos que en esa fecha se encuentre presente un representante legal”, indicó la entidad.

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La visita se produce después de que Carlos Suárez, presidente de Ecopetrol y estratega político de Abelardo de la Espriella, publicó una columna de opinión sobre La Silla Vacía, su directora y el hermano de esta. El medio calificó esos señalamientos de “falsos”.

La Superintendencia de Sociedades visitará el jueves 26 de noviembre de 2026 a La Silla Vacía (Supersociedades)

Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación por la visita y alertó sobre los “reiterados señalamientos públicos” contra el medio por sus investigaciones.

“Expresamos nuestra preocupación por la visita administrativa que la Superintendencia de Sociedades programó para mañana a La Silla Vacía. La diligencia se anuncia en un contexto en el que el medio y su directora, Juanita León, han sido objeto de reiterados señalamientos públicos por sus investigaciones”, indicó la Flip.

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Según la Flip, la inspección solicitada por la entidad, liderada por Julia Eva Pretelt, exabogada de De la Espriella Lawyers, exige datos personales y los salarios de los directivos del medio. La organización señaló que no se precisan los hechos que motivan la inspección.

“En el oficio del 24 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades exige datos personales y salarios de los directivos del medio, pero no precisa qué hechos motivan la actuación, qué vínculo societario busca verificar ni por qué necesita tales datos. Según informó La Silla Vacía, la Superintendencia ordenó una visita con los mismos requerimientos a la empresa de un hermano de Juanita León, que no tiene relación con el medio”, indicó.

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Según la Flip, la inspección solicitada por la Supersociedades exige datos personales y los salarios de los directivos del medio (@FLIP_org/X)

La Fundación para la Libertad de Prensa recordó las declaraciones de Carlos Suárez, quien calificó a La Silla Vacía como “un actor político” tras las investigaciones del medio de comunicación.

“En octubre, tras la publicación de investigaciones de La Silla Vacía sobre él, Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, calificó al medio como un actor político y anunció que se referiría a su financiación y a sus supuestos nexos con Ecopetrol”, señaló la organización.

Recordó las declaraciones del presidente de Ecopetrol del 14 de noviembre de 2026, en las que volvió a cuestionar a la familia de Juanita León, directora de La Silla Vacía.

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“El 14 de noviembre, Suárez volvió a cuestionar la independencia del medio y a hacer señalamientos sobre la familia de Juanita León en una columna de opinión. Diez días después, la Superintendencia expidió el oficio”, expresó.

La Flip precisó que la información disponible no permite establecer si Carlos Suárez intervino “en el inicio de la actuación”, pero señaló que es “necesario” que la Superintendencia de Sociedades explique cómo y por qué ordenó la visita al medio.

“La información disponible no permite establecer si Suárez intervino en el inicio de la actuación. Sin embargo, la proximidad de los hechos, la coincidencia entre algunos señalamientos y la información requerida hacen necesario que la entidad explique cómo y por qué ordenó la visita”, afirmó.

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Y agregó: “El Estado no puede restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos. En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que la reserva de las fuentes protege la identidad de quien informa, el material y los archivos del trabajo periodístico”.

La Flip señaló que es “necesario” que la Superintendencia de Sociedades explique cómo y por qué ordenó la visita a La Silla Vacía (@FLIP_org/X)

La Flip solicitó a la Superintendencia de Sociedades que, antes de la diligencia, informe cómo se inició la actuación, cuáles fueron los hechos que la motivaron y qué situación de control o grupo empresarial busca verificar. También pidió que justifique la solicitud de datos individualizados de nómina, revise su alcance y garantice que la visita se limite a su objeto societario, sin comprometer la reserva periodística.

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“Expresamos nuestra solidaridad con el equipo de La Silla Vacía y, junto con la Defensoría del Pueblo, acompañaremos al medio durante la diligencia programada para mañana”, aseveró la Flip.

Mediante un oficio dirigido a la Superintendencia de Sociedades, la Defensoría del Pueblo pidió explicar las circunstancias “fácticas y jurídicas”, así como la motivación y pertinencia de la diligencia programada para el jueves 26 de noviembre en las instalaciones de La Silla Vacía.

El documento fue enviado a la superintendente Julia Pretelt y lleva la firma de Santiago Pardo Rodríguez, delegado de la Defensoría para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.

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La Silla Vacía rechazó la inspección que realizará la Superintendencia de Sociedades el jueves 26 de noviembre de 2026 (La Silla Vacía)

Pardo señaló que las sociedades que operan medios de comunicación, entre ellas la Fundación La Silla Vacía, están sujetas a revisión y al cumplimiento de sus obligaciones legales. No obstante, advirtió que las facultades de la Superintendencia deben aplicarse “con fundamento en criterios objetivos y no discriminatorios”.

“Su ejercicio no debe convertirse en un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación ni generar interferencias injustificadas en su funcionamiento e independencia editorial”, señaló el defensor delegado,