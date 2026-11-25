El dólar abrió el 25 de noviembre en $ 3.662,28, cerca de la barrera de $ 3.700, en medio de una depreciación mensual del peso colombiano de 12,85%. (Nathalia Angarita/Reuters)

Guardar

El dólar abrió este miércoles 25 de noviembre en $3.662,28 en Colombia, cerca de la barrera de $3.700, después de una escalada que llevó al peso colombiano a depreciarse 12,85% durante noviembre.

Las expectativas de una nueva subida de tasas en Estados Unidos, la caída del petróleo y las dudas sobre la Ley de Rescate Económico aumentaron la demanda de divisas.

PUBLICIDAD

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.592,03. El avance de la moneda estadounidense se aceleró durante las últimas jornadas: a comienzos de la semana, la tasa estaba en $3.461,92, mientras que el promedio de negociación del martes fue de $3.592,15.

La analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, señaló que el movimiento responde a una combinación de factores internacionales y locales. “La TRM acumula un incremento del 8,54% en los últimos siete días y del 12,85% en noviembre, y el peso colombiano se ubica como la moneda de peor desempeño del mundo en el mes”, afirmó en declaraciones a Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

Vallejo estimó un rango de negociación entre $3.550 y $3.690 para la jornada, con resistencias entre $3.645 y $3.650, además de la zona de $3.680 a $3.690. La analista advirtió que la velocidad de la depreciación también puede dar lugar a correcciones técnicas y toma de ganancias.

Las expectativas sobre la FED fortalecen al dólar en los mercados globales

Las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal, el descenso del petróleo y las dudas fiscales elevaron la presión sobre el peso colombiano. (Ken Cedeno/Reuters)

Uno de los principales factores detrás de la subida es la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva o eleve nuevamente su tasa de referencia en diciembre. Una tasa más alta en Estados Unidos incrementa el atractivo de los activos denominados en dólares y reduce el interés por instrumentos de economías emergentes.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, explicó a La República que la persistencia de la inflación estadounidense puede llevar a la FED a prolongar las tasas altas o endurecer su postura. Ese escenario presiona a las monedas de América Latina, aunque el retroceso colombiano ha sido mayor que el de sus pares regionales.

El índice dólar DXY se mantenía cerca de máximos observados desde marzo de 2025. Para Vallejo, los datos de inflación del gasto en consumo personal y la segunda estimación del producto interno bruto de Estados Unidos serán determinantes para las expectativas sobre la decisión de la Fed.

PUBLICIDAD

“Un dato por encima de lo esperado reforzaría la subida de tasas de la Reserva Federal en diciembre, que el mercado ya incorpora ampliamente”, sostuvo la analista.

La caída del petróleo reduce el ingreso de dólares al país

La cotización del crudo Brent cayó cerca de 24% y recortó el flujo de divisas por exportaciones para Colombia. (Dado Ruvic/Reuters)

El descenso del crudo también incidió en el debilitamiento del peso. Colombia depende de las exportaciones petroleras para una parte relevante de su ingreso de divisas, por lo que una disminución de los precios del Brent reduce la oferta de dólares en el mercado local.

El Brent rondaba los USD 91 por barril y acumulaba bajas frente a los niveles registrados en octubre. Ómar Suárez, de Aval Asset Management, resumió el efecto sobre el mercado cambiario: “Cuando cae el crudo, pues son menos ingresos de dólares para Colombia, y eso implica mayor tasa de cambio”, según citó Minuto30.com.

PUBLICIDAD

La relación se hizo visible frente al comportamiento de octubre, cuando el peso se había apreciado y figuraba entre las monedas de mejor desempeño. El cambio en la tendencia petrolera coincidió con el aumento de la cautela de los inversionistas ante el panorama internacional.

El riesgo fiscal agrava la caída del peso colombiano

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el proyecto de Ley de Rescate Económico no alcanzará su meta de ingresos. (Cristian Bayona/Colprensa)

Los analistas también atribuyen la magnitud del movimiento a factores locales, en especial a las dudas sobre el trámite de la ley de rescate económico y su capacidad para cumplir las metas de recaudo y ajuste fiscal.

El seguro contra incumplimiento de deuda de Colombia a cinco años, conocido como CDS, subió 28 puntos básicos hasta 195, su nivel más alto desde finales de mayo. El incremento superó el promedio de cinco puntos básicos observado en otras economías de la región, según el análisis realizado para Infobae Colombia por Sajamaya Vallejo.

PUBLICIDAD

La experta indicó que el mercado sigue con atención los cambios introducidos al proyecto, luego de que se retirara el IVA a la canasta familiar. Algunas propuestas legislativas buscan excluir gravámenes a las gaseosas y la cerveza o reducir la tarifa del impuesto de renta corporativo, medidas que podrían afectar el recaudo previsto.

“La magnitud de la depreciación del peso frente a otras monedas emergentes muestra que los factores locales están ganando protagonismo”, afirmó Vallejo.

Por su parte, Juan Martín Escolar, de Alianza Valores, dijo, en declaraciones citadas por Minuto30.com, que persiste la incertidumbre sobre el calendario legislativo y sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado antes de finalizar el año. Suárez, de Aval Asset Management, consideró que la iniciativa es relevante para contener el déficit fiscal y evitar que la relación entre deuda y producto interno bruto siga creciendo.

PUBLICIDAD

La menor expectativa de tasas en Colombia afecta al peso

El Banco de la República recibió USD 2.000 millones del Ejecutivo y redujo la disponibilidad de dólares en la plaza cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae/Banco de la República)

El Banco de Bogotá señaló que el mercado redujo sus previsiones sobre la tasa de interés del Banco de la República para el cierre de 2027. La curva swap IBR pasó de descontar una tasa de 12,5% a una de 12% en un mes.

Esa corrección reduce el diferencial entre las tasas colombianas y estadounidenses, un elemento que había respaldado las inversiones en pesos mediante operaciones de carry trade. Con menor rentabilidad esperada en moneda local, los inversionistas tienen menos incentivos para mantener posiciones en activos colombianos.

También cambió la expectativa sobre una mayor entrada de dólares al cierre del año. El Banco de la República recibió USD 2.000 millones directamente del Gobierno, operación que redujo las divisas que podían llegar al mercado cambiario. Vallejo añadió que la menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras puede profundizar las presiones sobre la tasa de cambio.

PUBLICIDAD

“Para hoy anticipamos una jornada de elevada volatilidad, especialmente después de la publicación de los datos estadounidenses, con un sesgo alcista para el dólar mientras persistan las preocupaciones fiscales locales”, dijo la analista.

La evolución del dólar durante los próximos días dependerá de los nuevos datos de inflación y actividad económica de Estados Unidos, las señales de la FED, el precio del petróleo y el trámite de la Ley de Rescate Económico en el Congreso colombiano.