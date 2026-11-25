Cómo fue el homenaje a Sofía Vergara en Barranquilla junto a su estatua de bronce (montaje @carnavalbaq/ Instagram)

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La Plaza de las Luces del Gran Malecón de Barranquilla se convirtió en escenario de una celebración dedicada a Sofía Vergara, quien regresó a su ciudad natal el martes 24 de noviembre para conocer por primera vez la escultura levantada en su honor.

La actriz recibió un decreto que la reconoce como barranquillera ilustre, el Turbante de la Tradición del Carnaval y una muestra artística que reunió música, bailes y representantes de una de las fiestas culturales más reconocidas de Colombia.

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La jornada comenzó con una alfombra roja y la llegada de Vergara ante cientos de asistentes. La actriz saludó al público y posó ante las cámaras antes de dirigirse al lugar donde está instalada la obra de bronce que reproduce su figura. La escultura fue develada en julio de 2025, pero la artista no había podido viajar entonces para verla de manera presencial.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, encabezó el acto junto con la primera dama, Katia Nule. La administración distrital le entregó a la intérprete un decreto de exaltación por su carrera y por la proyección internacional que, según el reconocimiento, ha dado a la capital del Atlántico.

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El encuentro unió varios símbolos de la ciudad: la carrera de una de sus figuras más conocidas fuera de Colombia, las expresiones del Carnaval de Barranquilla y una obra que desde 2025 hace parte del paisaje del Malecón.

Cuando tomó la palabra, la actriz habló de la relación que conserva con el lugar donde nació, pese a que se mudó hace años para desarrollar su trayectoria profesional. “Yo me fui de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí”, afirmó ante el público.

Vergara relacionó esa pertenencia con aspectos cotidianos de su identidad. Mencionó su acento, sus recuerdos familiares, sus amistades, su etapa escolar y formas de expresión que asocia con la ciudad, como la recocha, la gritadera y la mamadera de gallo.

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En otro pasaje de su intervención, comentó con humor que esa mañana pensó primero en comer un bollo de yuca antes de asistir al evento. La frase provocó reacciones entre los asistentes y dio lugar a uno de los momentos más distendidos de la ceremonia.

“Comerme una butifarra o un bollo de yuca, yo me levanté hoy en la mañana y eso era lo único que me importaba; hasta se me olvidó la estatua (...) Esto es un regalo que me están dando que va a estar aquí por muchos años”, dijo la actriz.

La actriz también recordó que Barranquilla forma parte de momentos centrales de su vida. Allí creció y nació su hijo, Manolo González Vergara. El regreso a la ciudad coincidió con un acto que buscó destacar tanto su recorrido en la industria audiovisual como el vínculo que mantiene con sus raíces.

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“La verdad es que Barranquilla me dio algo mucho más grande antes; me dio mi identidad, me dio el orgullo de ser costeña (...) Yo quisiera que ojalá esta estatua sea para recordarle a todos los niños y los jóvenes barranquilleros que tienen que soñar, no les dé miedo, tienen que atreverse y nunca dejen que les digan que sus sueños son muy grandes”, dijo Sofía.

Uno de los momentos centrales fue el primer encuentro presencial entre Sofía Vergara y la escultura realizada por el artista barranquillero Yino Márquez. La obra mide 7,5 metros, pesa cerca de 5,5 toneladas y representa a la actriz con un vestido azul y una mano elevada hacia una estrella.

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La pieza, instalada en el sector recreodeportivo del Gran Malecón, fue inaugurada el 10 de julio de 2025, fecha que coincidió con el cumpleaños 53 de Vergara. Más de un año después, la artista pudo verla en persona y recibió de Márquez una réplica de menor tamaño como recuerdo.

“Yo he soñado con muchas cosas en mi vida, pero nunca se me ocurrió soñar que iba a tener una estatua, y menos aquí, en Barranquilla”, dijo la actriz durante la ceremonia.

El Carnaval recibió a Sofía Vergara con danzas, música y el Turbante de la Tradición

El acto tuvo una puesta en escena titulada Barranquilla entre fantasía y tradición, bajo la dirección artística del coreógrafo Pedro Díaz. Unos 50 hacedores del Carnaval participaron en la presentación, que reunió expresiones como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el garabato y las danzas de congo.

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Las agrupaciones Cumbión de Oro, Garabato Unilibre, Bambazú, Congo Grande y Congo Reformado llevaron al Malecón una muestra de las tradiciones que identifican a la fiesta barranquillera. Los soberanos del Carnaval 2027 también tuvieron participación en el homenaje.

La reina Salwa Maloof Habib, el rey Momo Abraham Cáceres y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedrito Fandiño, estuvieron presentes en la ceremonia. La monarquía entregó a la actriz el Turbante de la Tradición, una distinción que el Carnaval otorga a personalidades vinculadas con la difusión de la cultura local.

La noche concluyó con una actuación de la cantante barranquillera Aria Vega, quien interpretó parte de su repertorio ante los asistentes.