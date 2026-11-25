El almacén Éxito de Cartagena reanudó la atención al público el miércoles 25 de noviembre. (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa)

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Una investigación de El Tiempo reveló que los hombres armados que tomaron como rehenes a cerca de 30 personas en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, el 24 de noviembre, no portaban armamento de guerra convencional, sino escopetas y pistolas traumáticas, réplicas de juguete y munición de fogueo.

Según el inventario hallado en la escena por las autoridades y al que tuvo acceso el medio, en el lugar figuran dos escopetas traumáticas calibre 12 Gauge y dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros PA —una marca Retay, modelo XPRO, y otra marca Ekol, modelo Firat Mágnum K—, ambas con sus respectivos proveedores. Además, las fuerzas de seguridad encontraron dos armas de fogueo que disparan balines de plástico, réplicas de las pistolas Glock 17 y Glock 26.

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Una publicación en el portal Mercado Libre ofrece una pistola de juguete de balines de seis milímetros que figura como producto no disponible.

El inventario también incluye cuatro cartuchos calibre 9 milímetros PA, dos vainillas incriminadas del mismo calibre, una vainilla incriminada y un cartucho calibre 12 Gauge PA, así como tres vainillas percutidas calibre 5,56 x 45 milímetros, compatibles con fusiles de uso militar.

Los delincuentes intentaron robar un carro de valores y terminaron atrincherados

El incidente comenzó alrededor de las 8:30 a. m. del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados ingresó al almacén Éxito, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Su objetivo inicial, según las primeras versiones de las autoridades, era apoderarse de un vehículo blindado que transportaba dinero y que llega de forma regular al establecimiento para hacer recaudos.

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La respuesta policial fue inmediata. Al verse acorralados, los delincuentes se refugiaron al interior del supermercado y tomaron como rehenes a aproximadamente 30 personas entre empleados y clientes. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la situación desde Cartagena y anunció el despliegue de grupos especiales de la Fuerza Pública.

El almacén Éxito del sector de La Castellana fue el escenario de la retención de las víctimas (Gaula)

En las primeras horas, circularon en redes sociales imágenes de personas arrodilladas junto a los ventanales del local, con las manos aparentemente atadas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta sobre el “incidente armado en curso” y advirtió a sus ciudadanos que evitaran el sector.

Diez rehenes fueron liberados durante la tarde del martes mediante negociaciones

A lo largo de la tarde del martes, las negociaciones entre las autoridades y los captores permitieron la liberación de diez de las 30 personas retenidas, entre ellas varias mujeres mayores que salieron en las primeras horas del asedio.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó el avance desde el puesto de mando unificado que el presidente instaló junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El aeropuerto internacional Rafael Núñez suspendió los aterrizajes durante aproximadamente 45 minutos mientras las fuerzas armadas utilizaban una de sus pistas en relación con el operativo.

Imagen del presunto secuestrador abatido en la toma de rehenes en Cartagena dentro de un almacén de la cadena Exito (@denunciactg_/X)

Fuerzas Especiales rescataron a los 20 rehenes restantes en la madrugada del miércoles

Pasada la 1:40 a.m. del miércoles 25 de noviembre, Fuerzas Especiales ingresaron al interior del establecimiento, tomaron el control de la situación y pusieron fin al asedio después de casi 18 horas. Los 20 rehenes que permanecían retenidos fueron rescatados con vida.

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En el operativo, uno de los cinco captores fue abatido y los cuatro restantes fueron capturados. De la Espriella se presentó ante los medios desde las inmediaciones del supermercado, acompañado de la cúpula militar, y calificó el resultado como “una operación absolutamente impecable”.

Presidente Abelardo de la Espriella se sumó a los agradecimientos a la Polícia y Fuerzas Militares (Abelardo de la Espriella)

“En una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito, en La Castellana”, afirmó el mandatario.

Los cinco delincuentes, cuyas identidades no fueron dadas a conocer de forma oficial, son señalados de pertenecer a estructuras de delincuencia organizada. La investigación sobre el armamento hallado en la escena, que descarta el uso de armas de fuego de alto poder, abrió interrogantes sobre los métodos y los recursos reales con que contaba el grupo para sostener un asedio de casi una jornada completa frente a las fuerzas de seguridad del Estado.

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