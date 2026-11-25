Dulcerna busca a un hincha brasileño para devolverle el dinero por el cobro de dos cervezas en el Estadio Metropolitano (REUTERS/Tiago Trindade)

Guardar

Dulcerna busca al hincha brasileño para devolverle 2.000 reales que pagó por dos cervezas en Barranquilla, durante la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La empresa reconoció el cobro excesivo, ofreció disculpas y pidió información para contactar al afectado.

PUBLICIDAD

El pago quedó registrado en la cafetería 57 del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Según la conversión difundida junto con la denuncia en redes sociales, el monto equivale a unos 1.194.000 pesos colombianos.

La compañía indicó que necesita los datos del turista para efectuar el reintegro. Hasta las 9:52 a. m., Dulcerna aseguró que nadie le había enviado información que permitiera localizarlo.

El caso ocurrió durante el partido de la final de la Copa Sudamericana que disputaron Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre. El aficionado denunció en redes sociales que le cobraron 2.000 reales por dos cervezas, y la empresa vinculada al registro de la operación identificó el punto de venta mediante el datáfono utilizado.

PUBLICIDAD