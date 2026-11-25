Gobernador de Nariño confirmó que había alertado sobre ataques de grupos armados contra infraestructura eléctrica - (Gobenación de Nariño/Reuters )

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Un atentado contra infraestructura eléctrica dejó sin suministro de energía a amplias zonas de Nariño, Putumayo y Cauca, en el suroccidente de Colombia, durante la tarde del martes 24 de noviembre de 2026. La Presidencia informó que el ataque afectó dos circuitos conectados a una subestación y provocó su desconexión del Sistema Interconectado Nacional.

La interrupción también habría alcanzado sectores de Caquetá y Huila, según los primeros reportes. Mientras avanzan las verificaciones técnicas, las empresas del sector realizan maniobras para restablecer el servicio.

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El hecho dejó sin servicio a sectores de Nariño, donde el restablecimiento del suministro alcanza el 70%, informó el gobernador Luis Alfredo Escobar en diálogo con Caracol Radio.

Conforme a sus declaraciones, la situación expone la vulnerabilidad de los sistemas que sostienen el servicio de energía. Además, advirtió que en el último mes se registraron dos afectaciones contra esa infraestructura.

La Gobernación, dijo Escobar, había alertado sobre el deterioro de la seguridad durante un consejo realizado previamente. “Habíamos hecho un consejo de seguridad en el que advertimos la situación de inseguridad. En un mes se han afectado en dos ocasiones”.

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Luis Alfredo Escobar señaló que el atentado dejó sin servicio a amplias zonas del departamento, donde el restablecimiento del suministro alcanza el 70% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo el criterio del mandatario departamental, la infraestructura eléctrica requiere una estrategia de protección conjunta entre las autoridades departamentales y el Gobierno nacional. El objetivo, indicó, es prevenir nuevos hechos que comprometan el suministro en Nariño.

Dadas las circunstancias, pidió reforzar las medidas en la vía Panamericana, argumentando que los ataques y las restricciones de movilidad perjudican la actividad económica de la región.

“Estos hechos afectan gravemente la economía de la región”, afirmó Escobar. Su propuesta es realizar la convocatoria de un nuevo consejo de seguridad que permita definir acciones antes de las celebraciones de fin de año y los carnavales.

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Además, busca coordinar una respuesta entre los departamentos de la zona y el Gobierno nacional, mientras avanzan las labores para normalizar por completo el servicio de energía.

El gobernador de Putumayo, Jhon Molina Acosta, dijo a El Tiempo que los daños fueron informados después de “dos explosiones”. De acuerdo con el funcionario, la afectación ocurrió en el anillo sur del país y dejó sin electricidad a municipios de los departamentos impactados.

La Empresa de Energía del Putumayo informó la salida de la línea provisional de 230 kV de Jamondino del Sistema Interconectado Nacional. La compañía indicó que coordina revisiones con el Centro Nacional de Despacho para recibir las instrucciones necesarias para recuperar el servicio.

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Presidencia atribuyó el apagón a un atentado

El Gobierno confirmó que el apagón en el suroccidente del país fue provocado por un atentado terrorista y anunció medidas para proteger la infraestructura energética. (AFP y Colprensa)

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Presidencia señaló que el hecho afectó dos circuitos vinculados a una subestación eléctrica. La falla interrumpió la conexión con el Sistema Interconectado Nacional y dejó sin energía a varios municipios del sur del país.

El Gobierno nacional centra esfuerzos en normalizar el suministro y anunció un refuerzo de la seguridad en la infraestructura energética. También expresó solidaridad con las personas afectadas por el corte.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una evaluación integral de lo ocurrido, a cargo de los ministerios de Minas y Energía y de Defensa Nacional. Esto, según la Presidencia, orientado a establecer las circunstancias del ataque y definir las medidas de protección necesarias.

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Presidencia confirmó que el atentado afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, lo que interrumpió su enlace con el Sistema Interconectado Nacional. (Presidencia)

El Ejecutivo sostuvo que estos hechos serían una reacción de grupos armados ante las operaciones oficiales para restablecer el orden y la seguridad en el territorio. Por esa razón, el mandatario pidió poner en marcha un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas.

“Estos actos criminales constituyen la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad en el territorio. En consecuencia, el presidente ha ordenado la inmediata implementación de un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país”.

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