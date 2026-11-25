Ricardo Roa rechazó las imputaciones de la Fiscalía y defendió la legalidad de sus actuaciones al frente de Ecopetrol. (Mariano Vimos/Colprensa)

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Ecopetrol y Hocol pedirán ser reconocidas como víctimas en el proceso contra el expresidente de la petrolera Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias, durante la audiencia de acusación que se reanuda este miércoles 25 de noviembre.

La solicitud se fundamenta en la hipótesis de que el exdirectivo habría usado su cargo para favorecer negocios de un empresario que antes le otorgó beneficios en la compra de un apartamento.

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El escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación tiene 25 páginas y fue fechado el 9 de junio de 2026. Las compañías consideran que los elementos reunidos por el ente acusador permiten sostener que fueron afectadas por las actuaciones que se investigan, según informó Blu Radio.

La Fiscalía atribuye a Roa el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Su teoría sostiene que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, habría solicitado a Luis Enrique Rojas Cuéllar, entonces presidente de Hocol, que beneficiara al empresario Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio a través de la filial.

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Ecopetrol y Hocol solicitarán su reconocimiento como víctimas en el proceso judicial contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias. (Catalina Olaya/Colprensa)

La investigación vincula esas gestiones con un proyecto de regasificación en La Guajira que estaba bajo responsabilidad de Hocol. La empresa interesada era Gaxi, relacionada con Mancera.

El ente acusador sostiene que el empresario habría intervenido previamente en la compra del apartamento 901 por parte de Roa. La operación habría representado un beneficio de $927 millones frente al avalúo comercial, junto con un acuerdo para pagar en cuotas sin intereses.

La escritura pública de diciembre de 2022 registró que el vendedor ya había recibido el dinero. Sin embargo, la Fiscalía afirma que los pagos se realizaron entre enero de 2023 y marzo de 2024.

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Dos encuentros por el proyecto de regasificación

La Fiscalía documentó dos reuniones en Bogotá donde Roa pidió favorecer a la empresa Gaxi con un proyecto de regasificación en La Guajira. (Colprensa)

El primer encuentro identificado por la Fiscalía ocurrió el 20 de agosto de 2024 en el restaurante Flora, en Bogotá. Allí, Roa habría pedido a Rojas que el proyecto fuera entregado a Gaxi.

Una segunda reunión habría tenido lugar entre septiembre y octubre de ese año, al concluir una sesión de la junta directiva de Hocol en las oficinas de Ecopetrol. Según la acusación, Roa pidió al entonces presidente de la filial que permaneciera a solas con él y le ordenó adjudicar la iniciativa a la compañía vinculada a Mancera.

El escrito describe que Roa habría usado su posición “para favorecer intereses particulares”. La Fiscalía señala que la solicitud a Rojas buscaba abrir oportunidades de negocio para Mancera dentro de Hocol.

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Hocol y Gaxi suscribieron en enero de 2025 un memorando de entendimiento no vinculante para desarrollar el proyecto. Las negociaciones terminaron en abril de ese año por orden de Ecopetrol.

La finalización de esos contactos coincidió con la salida de Roa de la presidencia de la compañía, primero por vacaciones y luego mediante una licencia remunerada que concluyó en julio, antes de su retiro definitivo.

Mensajes, registros y pesquisas internas de Hocol

El expediente judicial incluye declaraciones juramentadas de Luis Enrique Rojas, conversaciones de WhatsApp, registros bancarios y dos investigaciones éticas internas de Hocol. (Luis Enrique Rojas/LinkedIn)

La Fiscalía incluyó como elementos probatorios el testimonio y las declaraciones juradas de Rojas, conversaciones extraídas de WhatsApp, registros telefónicos, información bancaria, escrituras públicas y actas de juntas directivas.

También incorporó dos investigaciones internas de carácter ético realizadas por Hocol sobre la denuncia relacionada con el proyecto de regasificación. Estos procedimientos revisaron los presuntos actos de corrupción asociados a la iniciativa.

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Roa ha rechazado las acusaciones y sostiene que no cometió actuaciones indebidas durante su gestión al frente de Ecopetrol.

La Fiscalía acusa a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en compra de apartamento

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento en Bogotá. (Luisa González/Reuters)

La Fiscalía acusó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. El escrito fue presentado el 9 de junio de 2026, antes de que venciera el plazo legal de 90 días, según constató Infobae Colombia.

La investigación gira en torno a un inmueble cuyo costo habría sido cubierto mediante pagos por $1.800.000.000. La Fiscalía sostiene que el expolicía Juan Guillermo Mancera habría actuado como intermediario y que Roa habría presionado para favorecerlo con contratos dentro del grupo Ecopetrol.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, ya había imputado a Roa por ese delito el 11 de marzo. La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, afirmó que cuenta con pruebas sobre las presiones atribuidas al presidente de Ecopetrol, quien se encuentra en licencia.

Los desembolsos se habrían realizado mediante Innova Mercadeo y Logística Ltda., empresa de Juan Guillermo Mancera, mientras que el vendedor del apartamento 901 figura como Princeton International Holdings Ltd, firma vinculada con el inversionista de petróleo y gas Serafino Iacono.

La Fiscalía indicó que la formalización de la acusación se hará después del reparto aleatorio entre los juzgados penales de conocimiento, en la fecha que determine la Judicatura.

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Roa negó ante el periodista Daniel Coronell que Mancera hubiera participado en la compra. Según la investigación, Princeton International Holding entregó a la Fiscalía una relación de pagos y transacciones en efectivo vinculados con Innova Mercadeo y Logística Ltda. entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024.

Miembros del CTI inspeccionaron las oficinas de Mancera en Ibagué y Bogotá entre el 16 y el 19 de septiembre de 2025.