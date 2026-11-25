El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, les agradeció a los comandos y demás uniformados que participaron en la operación Filigrana y destacó su valentía, profesionalismo (@mindefensa/X)

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El Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) de la Policía Nacional participó en el rescate de las personas retenidas en un establecimiento comercial de Cartagena, una operación que concluyó durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre tras cerca de 18 horas de crisis. La intervención dejó un presunto secuestrador muerto y dos capturados.

La acción coincidió con el Día Nacional del Comando, una jornada en la que la institución destacó el trabajo de sus unidades especializadas.

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De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, los comandos del Copes, junto con unidades Jungla, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y las Fuerzas Militares, ingresaron al almacén donde los responsables se habían refugiado tras un fallido asalto a un carro de valores.

La Policía señaló que el grupo de élite intervino después de que el Gaula lograra la liberación de 10 personas mediante negociaciones.

El balance del rescate en total fue de 72 personas, aunque los balances difundidos durante el desarrollo de la emergencia habían indicado en principio que alrededor de 30 ciudadanos fueron retenidos.

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El Copes fue creado en 1984 para operaciones de alto riesgo

El Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) fue creado el 18 de diciembre de 1984.

Su misión incluye intervenciones en escenarios de toma de rehenes, acciones antiterroristas, operaciones urbanas y rurales, y procedimientos contra estructuras criminales.

La unidad cumple cerca de 42 años de trayectoria y ha participado en operaciones contra organizaciones de narcotráfico, grupos armados y redes criminales.

La Policía lo identifica como una de sus capacidades de respuesta para situaciones que demandan planeación especializada y coordinación con otras instituciones.

Sus integrantes se distinguen por la boina negra y trabajan bajo el lema latino Pax Semper, cuya traducción es “Paz por siempre”.

El curso de formación dura cuatro meses y medio

El ingreso al Copes es voluntario y exige superar valoraciones físicas, médicas y psicológicas.

El proceso de entrenamiento tiene una duración aproximada de cuatro meses y medio, con más de 1.500 horas de formación.

Los aspirantes se entrenan en diferentes entornos del país. Entre ellos figuran las montañas de Sibaté, el desierto de la Tatacoa y la represa de Betania, en Huila.

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Esos escenarios buscan fortalecer la adaptación a temperaturas y terrenos distintos, la resistencia física, el liderazgo y la toma de decisiones bajo presión.

De acuerdo con la Policía Nacional, en algunas promociones apenas entre el 10% y el 15% de los aspirantes logra concluir el curso.

La exigencia del proceso está ligada a la naturaleza de las misiones que luego pueden asumir los comandos.

Más de 1.270 comandos se han formado en la unidad

La institución informó que el Copes ha formado a más de 1.270 integrantes, entre ellos 219 miembros de fuerzas de seguridad de al menos 14 países de América y Europa.

El programa de formación ha recibido personal extranjero interesado en fortalecer conocimientos en operaciones especiales y, desde la Policía, se atribuye a ese proceso parte del reconocimiento internacional que ha obtenido la unidad.

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El Copes ha intervenido en operaciones de alto impacto contra los carteles de Medellín y Cali, en capturas de cabecillas del narcotráfico y en actuaciones contra organizaciones terroristas, según el comunicado oficial.

La operación en Cartagena puso a prueba las capacidades de rescate

La crisis en Cartagena comenzó en la mañana del martes 24 de noviembre, cuando un grupo armado habría intentado asaltar un carro de valores.

Tras la activación de las alarmas y la llegada de las autoridades, los responsables ingresaron a un almacén de cadena del sector de La Castellana y retuvieron a empleados y clientes.

El Puesto de Mando Unificado coordinó la respuesta institucional. El presidente Abelardo de la Espriella participó en la articulación de la operación con la dirección general de la Policía, la cúpula militar y autoridades locales.

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La entrada de los comandos ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada del miércoles. La Policía afirmó que todas las personas que permanecían privadas de la libertad salieron ilesas.

Las investigaciones continúan para establecer la identidad de los capturados, la posible participación de otras personas y las circunstancias del intento de asalto que originó la emergencia.