La bajó de una moto por el cabello y la pelea continuó frente a varios testigos en Santa Marta (@horusperegrinus/X)

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Un video de casi tres minutos mostró una pelea entre dos mujeres en una calle sin pavimentar de Santa Marta, ante la presencia de conductores y motociclistas que permanecieron en el lugar y registraron la escena con sus celulares.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, exhiben el momento en que ambas se golpean y se jalan del cabello en medio de la vía. El enfrentamiento ocurrió mientras varias motocicletas transitaban o se detenían cerca del lugar.

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En una parte de la grabación, una de las implicadas, que vestía una falda blanca, tomó piedras y las arrojó contra la otra mujer. Minutos después, la misma persona subió a una motocicleta en la que la esperaba un hombre.

La confrontación no terminó allí. Su adversaria se acercó por detrás, la sujetó del cabello y la bajó de la moto. Después, las dos continuaron con los golpes y los tirones de pelo, mientras los presentes observaban y filmaban.

Una pelea en plena vía de Santa Marta generó críticas por la actitud de quienes grababan (@horusperegrinus/X)

El hombre que conducía la motocicleta intervino en varias ocasiones para tratar de separarlas. Pese a sus intentos, el altercado continuó durante varios segundos frente a quienes estaban alrededor.

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Hasta el momento, en la información difundida con el video no se precisaron las identidades de las mujeres, el motivo de la pelea ni si alguna autoridad intervino tras lo ocurrido.

El video generó críticas por la reacción de los testigos

La cuenta Colombia Oscura - Horus publicó el registro en X y describió la escena como una pelea ocurrida en una calle sin pavimentar de la capital del Magdalena. El mensaje fue acompañado por la frase: “Dos mujeres utilizaron una calle sin pavimentar de Santa Marta como ring de boxeo para arreglar sus diferencias ante la mirada de decenas de personas”.

El contenido generó reacciones de usuarios que cuestionaron el comportamiento de quienes estaban presentes. Una usuaria criticó que varias personas optaran por grabar en vez de intervenir.

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“Qué tristeza ver como tantos hombres solo se detienen a grabarlas con morbo, si fueran sus familiares ahí sí les doliera que otros las miraran con burla”, escribió.

Otro internauta, también se refirió a la falta de intervención de los testigos. “Mal hecho que nadie las separe, así es como ocurren las tragedias”, comentó.

Conductores grabaron una pelea entre dos mujeres en Santa Marta sin intervenir para separarlas (@horusperegrinus/X)

Otro usuario planteó los riesgos que podía enfrentar quien intentara intervenir en una situación de este tipo. “Yo me meto a separar y me joden entre las dos. No le ves la fuerza”, publicó.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes que hicieron referencias burlonas al enfrentamiento. Fernán Medrano escribió: “Se revolcaron en las aguas residuales convertidas en polvo”.

Taxista y motociclista se fueron a los golpes por una fila para cargar gasolina en Bogotá

Un choque por el ingreso a una fila para cargar gasolina terminó en una pelea entre el conductor de un taxi y un motociclista en una estación de servicio de Bogotá. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y mostró cómo la discusión derivó en golpes frente a otros conductores.

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La cuenta Chibcholandia publicó las imágenes el 23 de noviembre de 2026. El registro fue acompañado por un mensaje que atribuyó el origen del altercado a la intención del motociclista de ingresar a la fila delante de otros vehículos.

Según el relato de quien grabó la escena, los conductores esperaban su turno cuando la motocicleta intentó avanzar. “Estábamos todos haciendo la fila normal cuando el de la moto intenta meterse a la mala. De seguro el man tenía más afán que todos”, afirmó.

Motociclista intentó ingresar a una fila y terminó en pelea con un taxista en Bogotá (@SinContextoCol/X)

El video muestra una moto roja detenida junto al taxi, en un sector demarcado con líneas amarillas. El conductor del automóvil intentó impedir el ingreso del motociclista y, de acuerdo con el narrador, la situación se agravó tras un supuesto roce con el vehículo.

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“Ahí es donde el de taxi intenta no dejarlo meter y la moto empieza a rayarle el taxi y ahí empieza todo”, señaló la persona que registró el hecho.

Durante el intercambio, el taxista cuestionó al motociclista por la presunta afectación en el automóvil. “Si raya el carro, ¿de qué es entonces? ¿Cómo se va a meter a la brava?”, le dijo.

El conductor le pidió revisar el vehículo y planteó una solución sin recurrir a la violencia. “Oiga, arréglese por las buenas. Hágalo ver”, expresó.

La discusión alcanzó otro nivel cuando el taxista golpeó el casco del motociclista. El hombre bajó de la moto, se quitó el elemento de protección y se acercó al automóvil. Ambos comenzaron a golpearse a pocos metros de los surtidores, ante la mirada de quienes esperaban para cargar combustible.

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