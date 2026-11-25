Mandos de la Policía Nacional destacan la labor de sus agentes en Cartagena tras el secuestro de decenas de personas en un supermercado (@PoliciaColombia/X)

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El director general de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, felicitó a los uniformados que participaron en el operativo por la toma de rehenes en una sede de los almacenes Éxito en Cartagena, tras una jornada que se extendió durante casi 20 horas.

“Llevan ustedes casi veinte horas trabajando de largo. Esos son nuestros policías, hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional”, expresó Barrera Peña ante los agentes que intervinieron en la emergencia.

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El jefe de la institución señaló que la alerta comenzó hacia las 08:30 y afirmó que la respuesta policial se activó desde los primeros minutos. “Tuvimos esta emergencia y con todo el compromiso la Policía Nacional de los Colombianos dio respuesta inmediata”, sostuvo.

Unidades especiales llegaron desde Bogotá para apoyar la operación

Barrera Peña informó que la operación reunió a equipos de vigilancia, Grupos de Operaciones Especiales (Goes), unidades de mantenimiento del orden y otras especialidades de la Policía.

También indicó que desde Bogotá llegaron integrantes de los Comandos de Operaciones Especiales (Copes), que se sumaron a las Fuerzas Especiales y a las Fuerzas Militares.

Sinopsis: Mandos de la Policía Nacional destacan la labor de sus agentes en Cartagena tras el secuestro de decenas de personas en un supermercado (@PoliciaColombia/X)

El director de la Policía mencionó la presencia del subdirector de la institución, Norberto Mujica; de la comandante de la Región de Policía número ocho, Sandra; del coronel Juan Pablo Ruiz, y del jefe nacional del servicio de Policía, Arcón.

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“Esto es equipo, un solo equipo, una sola Policía”, afirmó Barrera Peña al reconocer el trabajo de los mandos y de los agentes desplegados en Cartagena.

La Policía afirmó que los rehenes salieron ilesos

El mayor general aseguró que las personas retenidas durante la toma fueron liberadas sin lesiones. Según indicó, los responsables las utilizaron como rehenes con el objetivo de facilitar un hurto.

“Las personas que fueron en ese momento retenidas, que fueron secuestradas, utilizadas como rehenes con fines económicos, afortunadamente salieron ilesas”, declaró el director de la Policía Nacional.

Barrera Peña agregó que las autoridades tenían bajo custodia a los presuntos responsables del hecho y que continuaban con las verificaciones sobre el intento de robo.

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El jefe policial también agradeció a las familias de los uniformados, que siguieron el desarrollo de la emergencia durante las horas que duró el procedimiento.

El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, les agradeció a los comandos y demás uniformados que participaron en la operación Filigrana y destacó su valentía, profesionalismo (@mindefensa/X)

Presidente Abelardo de la Espriella se sumó a los agradecimientos

El presidente Abelardo de la Espriella se sumó a los reconocimientos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares tras el rescate de las personas retenidas en el Éxito de La Castellana, en Cartagena.

El mandatario calificó el procedimiento como la “Operación Éxito” y atribuyó el resultado a la intervención conjunta de los Comandos de Operaciones Especiales (Copes), el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y el Gaula Militar.

“Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la Operación Éxito”, expresó de la Espriella.

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Según el presidente, la intervención permitió rescatar ilesas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado, agregó, fue un presunto secuestrador abatido y la captura de otros implicados.

De la Espriella sostuvo que el operativo demostró la capacidad de coordinación de la Fuerza Pública ante una situación de alto riesgo. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, afirmó en su mensaje.

Presidente Abelardo de la Espriella se sumó a los agradecimientos a la Polícia y Fuerzas Militares (Abelardo de la Espriella)

Policía dio a conocer los nombres de 46 personas liberadas

Según Blu Radio, entre las personas liberadas figuran:

Heiner Flores

Manuela Vacamontes

Elkin Pérez

Álvaro Feria

José Fonseca

Víctor Pérez

José Miguel Ballesteros

Pedro García

Joaquín Almanza

Víctor Martínez

Keyla Nova Escobar

Andrés Ospina

Paula Díaz Machado

Anuar Ospino

Heider Velasco

Johan Correa

Manuel Díaz

Rafael Pérez

Carlos Cuesta

Javier Martínez

Sandra Montalvo

Marisela Santiago

Dianis Causado

Isadora Piñeros

Vivian Pérez

Mónica Barreto Díaz

Yoveris Causil

Lisette Quintana

Carlos Tapia

Blanca Marisol Montalvo

Kelly Lozano

Denia Flores

Esteban Rebolledo

Liseth Gómez

Andrea Quintero

Jennifer Hernández

Zuley Marimón

Tatiana Muñoz

José Miguel Díaz

David Frías

Paola Julio

Jaqueline Renán

Frey Guzmán

Carl Luis Patiño

Edgar Díaz