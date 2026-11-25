El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 (con epicentro en San José del Palmar, Chocó) dejó más de 330 fallecidos - Agencia Andina

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El Senado de la Repúbllica aprobó $3,8 billones adicionales al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, de los cuales cerca de $2,7 billones se destinarán al Fondo Milagro para la reconstrucción de varias ciudades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. No obstante, el gerente de la entidad, Luis Felipe Henao, estimó que la recuperación costará $54 billones y advirtió que el Fondo solo cuenta con $15,3 billones presupuestados o disponibles: “De cada cuatro pesos que necesito, solamente tengo un peso”.

Detalló que el Fondo Milagro destinará el 77% de los $2,7 billones a vivienda, salud, educación e infraestructura, mientras el 23% restante financiará la recuperación productiva mediante las Cámaras de Comercio. Henao sostuvo que la diferencia entre los recursos disponibles y el costo calculado obliga a sumar regalías departamentales, aportes municipales, apoyo de otras gobernaciones y capital privado.

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Los $2,7 billones integran una adición presupuestal que el Senado aprobó con 52 votos a favor y uno en contra. La plenaria rechazó trasladar esos recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y ordenó al fondo entregar informes mensuales al Congreso sobre su ejecución.

Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, dijo que donará el sueldo que tiene al frente de la entidad - (Luis Felipe Henao)

Prioridades del Fondo Milagro y magnitud de los daños

La distribución responde al alcance de los daños expuestos por Henao durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena. Más de un millón de niños resultaron afectados; el terremoto dejó además 255.000 viviendas averiadas, 51.000 destruidas, 502 centros de salud dañados, 150 puentes afectados y deterioros en las redes viales y educativas.

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Afirmó que la entrega de vivienda debe ir acompañada de oportunidades económicas para las familias damnificadas. “Yo no hago nada llegando con vivienda si no genero ingresos; por eso, vamos a ayudar a todo el sector productivo con ese 23% a través de las cámaras de comercio, de una forma transparente”, señaló.

Antes de comprometer las partidas, el funcionario prevé revisar el Plan de Acción Específico (PAE) heredado por la entidad. Encontró obras por cerca de $1,5 billones que no cumplen los criterios de priorización y proyectos que considera sobredimensionados, por lo que la primera tarea será redimensionar el plan.

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De igual manera, explicó que su gestión seguirá tres principios que atribuyó a enseñanzas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras:

Ejecución.

Transparencia.

Eficiencia.

“Los discursos quedan en discursos y se van. Las obras son el testimonio”, afirmó al defender que los resultados materiales serán la medida de la gestión.

Transparencia y coordinación con las empresas

El Fondo Milagro no administrará las donaciones empresariales destinadas a la emergencia, según anunció Henao. “Yo no voy a usar la plata para las donaciones y eso es una gran oportunidad”, dijo, al explicar que su papel será coordinar y ordenar la ejecución de esos recursos en proyectos que ya cuenten con estructuración. Mencionó los cerca de 50 proyectos que estructura la Fundación Julio César Santo Domingo en Chocó y las 1.000 viviendas que construye la Fundación Argos. También informó que el sector privado instaló una torre de control para identificar las iniciativas ejecutables durante los próximos tres meses.

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Cali, Pereira, Quibdó y Manizales están entre las ciudades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - (Martin Steven Angel/EuropaPress)

“Qué bueno que los privados ejecuten los recursos, también es una muestra de transparencia”, afirmó el gerente. Para los recursos públicos, anunció una carta de criterios de transparencia y aseguró que los procesos pasarán por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), pese a que el fondo cuenta con mecanismos expeditos de contratación. “La mayor transparencia me permite andar más rápido. La opacidad sí lo impide”, agregó.

La estructura administrativa también se reducirá frente a lo previsto inicialmente. Henao indicó que el fondo tendrá como máximo 50 funcionarios, frente a los 250 contemplados al comienzo, y que la escala salarial se rebajó a la mitad.

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“Dos sismos”

Durante su intervención, el gerente describió “dos sismos” que enfrenta el país según su diagnóstico: uno político y fiscal, con un déficit de casi 7,2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de la deuda pública, y otro físico, el terremoto. Atribuyó el escenario a una institucionalidad debilitada y sostuvo que la economía creció cerca del 2% anual durante cuatro años mientras el Estado aumentó un 20%.

“Estuvimos en una orgía de gasto desbordado que nos llevó a la corrupción”, aseguró Henao. Sobre la Ungrd, afirmó que “lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo fue desastroso”, y vinculó las 365 muertes registradas con la falta de un sistema de atención de desastres preparado para responder con rapidez.

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Citó alternativas para reducir costos y ampliar la cobertura de la reconstrucción, como viviendas de $80 millones por unidad frente a otras de $200 millones. También mencionó conversaciones con aseguradoras por demoliciones que afectan pólizas y una feria de vivienda por $50.000 millones que, según anunció, abriría el viernes en Cali junto con la gobernadora Dilian Fancisca Toro.

Se necesitarían más de $50 billones para la recontrucción después del terremoto - (Colprensa)

Necesidades regionales y propuesta de obras por impuestos

Dentro de las necesidades regionales están las siguientes:

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca:

Calculó que la reconstrucción del departamento, incluida Cali, costaría alrededor de $19 billones. Sin la capital, las afectaciones ascienden a $7,1 billones, de acuerdo con estimaciones del Comité Intergremial.

Toro informó que:

370.000 personas resultaron afectadas.

105.000 viviendas resultaron dañadas.

7.800 quedaron colapsadas.

26.000 están inhabitables.

La Gobernación trabaja en 9.200 mejoramientos y 2.200 viviendas nuevas, en su mayoría financiadas con recursos propios.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia:

Propuso elevar del 1% al 10% el cupo autorizado por el Consejo Superior de Política Fiscal para obras por impuestos, exclusivamente destinado a la reconstrucción. “El país tiene un recaudo por impuesto de renta al año que se acerca a los $150 billones, y el cupo Confis para obras por impuestos es muy limitado, pues si acaso llega al 1%”, sostuvo.

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Rendón señaló además que Antioquia acompaña a Chocó como “padrino” de municipios de categorías cinco y seis. Henao incluyó ese respaldo territorial entre las fórmulas necesarias para completar una financiación que, según su cálculo, sigue lejos de cubrir la dimensión de la emergencia.

Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos:

Informó que la empresa se comprometió con 1.000 viviendas para familias afectadas, iniciativa a la que se han sumado cerca de 7.000 donantes entre personas y empresas. El directivo destacó que la coordinación entre el Gobierno, las autoridades territoriales y el sector privado permitió acelerar la construcción.

El 20 de diciembre esperan entregar las primeras 40 viviendas de un proyecto de 92 casas en el corregimiento El Dos, en Unión Panamericana, Chocó. La comunidad bautizó el conjunto como Barrio Milagro de Dios, que sería el primer barrio reconstruido del país tras la emergencia; Grupo Argos afirmó tener capacidad para desarrollar iniciativas similares en otros cuatro municipios chocoanos.

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Luis Felipe Henao agradeció el respaldo empresarial y sostuvo que el sector privado fue el primero en ofrecer ayuda. La reconstrucción, planteó, deberá traducirse en territorios con mejores condiciones de vivienda, servicios, infraestructura y actividad económica que las existentes antes del terremoto.