Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años y oriundo de Medellín, Antioquia, es uno de los hombres capturados tras el operativo de rescate ejecutado en la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena. La intervención policial puso fin a más de 17 horas de secuestro, liberó a 46 personas y dejó un muerto entre los presuntos responsables.

El detenido registra antecedentes judiciales por hurto agravado, gozaba de libertad condicional y no compareció a una audiencia de acusación programada en septiembre de 2026 por el delito de falsedad marcaria, de acuerdo con indagaciones del diario El Tiempo.

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La identificación del capturado generó sorpresa entre los habitantes de Campo Valdés, barrio de la comuna de Aranjuez, en Medellín, donde residió antes de verse vinculado a procesos penales en Antioquia y el departamento del Cauca.

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, es uno de los capturados tras el operativo policial que permitió liberar a 46 personas del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena (AFP - Presidencia)

El implicado sería un ladrón de joyas

Según los expedientes consultados por el medio en mención, Torres estuvo privado de la libertad en 2023 tras participar en un intento de robo contra un establecimiento comercial de joyas y piedras preciosas en la capital antioqueña, investigación cuyo contenido permanece bajo reserva y en la que se documentó su ingreso junto a otro hombre para sustraer mercancía.

Sobre lo ocurrido en aquel establecimiento comercial, un investigador del caso explicó a la fuente citada: “Eran dos hombres; uno de ellos es el mismo rostro del capturado en Cartagena. Llegaron en moto y le apuntaron con un arma al administrador, quien logró neutralizar a uno de los ladrones”.

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Las autoridades verifican actualmente las razones por las cuales ese proceso penal terminó bajo conocimiento de un juzgado en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), lugar donde Torres habría permanecido detenido hasta que los dos implicados repararon económicamente a la víctima y al parecer firmaron un acta de compromiso para obtener una rebaja de pena, sanción que cumplió en su totalidad el 6 de agosto de 2024.

El operativo de rescate se desarrolló durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, después de más de 17 horas de retención de empleados y clientes del supermercado (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

De manera paralela, Torres al parecer enfrentaba un segundo proceso penal activo por falsedad marcaria ante el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, diligencia en la cual aceptó los cargos imputados y recibió una boleta de libertad en febrero de 2026 mientras avanzaba el trámite hacia la etapa de juzgamiento.

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Sin embargo, el 1 de septiembre de 2026, fecha fijada para la audiencia de formulación de acusación, el procesado no se presentó ante el despacho y el juez advirtió que tanto la dirección de domicilio como el número de teléfono celular suministrados en el expediente eran falsos, motivo por el cual su abogado defensor renunció al poder y se ordenó a la Fiscalía General de la Nación adelantar su búsqueda.

Más de 17 horas de terror: así vivieron los empleados y clientes el secuestro en el Éxito

Respecto a la emergencia en el almacén Éxito de la avenida Pedro de Heredia en Cartagena, que comenzó el martes 24 de noviembre tras un intento de asalto a un camión de valores y concluyó después de la 1:00 a. m. del miércoles con el ingreso de fuerzas especiales, la Fiscalía reportó la incautación de dos armas de juguete, una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos y explosivos simulados utilizados por los encapuchados.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Los testimonios de los rehenes liberados detallaron que los hombres ingresaron por el acceso destinado a los trabajadores portando uniformes de la Policía y del Gaula, confinaron a empleados y clientes en una bodega con las puertas aseguradas y, durante el cautiverio, se cambiaron de ropa para intentar confundirse entre los civiles antes de la intervención de las autoridades.

Al relatar lo sucedido en el interior del supermercado mientras los captores consumían bebidas alcohólicas y ponían música, el panadero Héctor Cuello declaró para el diario en mención y para Blu Radio: “Pusieron música y sacaron licor”, agregando sobre las horas de retención y el momento del rescate: “Hubo mucha presión, mucha tensión, tanto mía como de los compañeros” y “sentí que volví a vivir”.

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De hecho, una empleada que solicitó mantener su identidad en reserva confirmó que los atacantes conocían el funcionamiento interno del establecimiento e ingresaron por el área del personal, mientras las autoridades anunciaron el inicio de las audiencias de legalización de captura contra Torres y los otros detenidos en la tarde del 25 de noviembre.