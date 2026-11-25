La toma y el operativo de las autoridades se desarrollaron el martes 24 de noviembre en el sector La Castellana de Cartagena, donde está ubicado el almacen (Alexander Urzola Cuadrado/REUTERS)

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La familia del ciudadano colombiano Jaiver Humberto Muñetón Zapata llegó este miércoles 25 de noviembre de 2026 a las instalaciones de Medicina Legal en Cartagena, ciudad costera de Colombia, para reconocer el cuerpo del hombre que murió durante el operativo de rescate de rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana.

El incidente comenzó alrededor de las 8:30 a. m. del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados ingresó al almacén Éxito, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, para apoderarse de un vehículo blindado que transportaba dinero y hacía sus recaudos en las primeras horas del día.

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La Policía Nacional de Colombia reaccionó de inmediato al percatarse del plan y, al verse acorralados, los asaltantes entraron al almacén y tomaron 30 rehenes entre empleados y clientes. Diez de ellos fueron liberados en el transcurso del día mediante negociaciones, mientras que los 20 restantes fueron liberados por el grupo de Fuerzas Especiales que tomaron el control de la situación en la madrugada del miércoles 25 y pusieron fin al asedio después de casi 18 horas. Los 20 rehenes que permanecían retenidos fueron rescatados con vida.

“No hay todavía mucha claridad sobre cómo ocurrieron los eventos y pues eso es lo que estamos esperando”, dijo Oscar Torres, amigo cercano de la familia, ante los medios de comunicación a las afueras del Instituto de Medicina Legal. Torres fue portavoz de los allegados a Muñetón durante las horas posteriores al desenlace del operativo.

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Según informó El Tiempo, la esposa de Muñetón, Indira Lambis, tuvo que recorrer estaciones de Policía, dependencias judiciales y oficinas forenses para intentar obtener información sobre el paradero de su esposo. Durante ese recorrido, aseguró que ninguna autoridad le confirmó oficialmente la muerte y que recibió versiones contradictorias sobre dónde podía encontrarse el cuerpo.

El almacén Éxito del sector de La Castellana fue el escenario de la retención de las víctimas (Gaula)

Torres explicó que los allegados permanecen a la espera de los resultados de la necropsia y de los trámites que debe completar la Fiscalía para autorizar la entrega del cuerpo y conocer en detalle las circunstancias de su muerte. “Nos acaban de informar que ya se encuentra acá. Estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de la necropsia”, indicó a los medios de comunicación.

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Mientras esos procedimientos avanzan, la sensación generalizada en el entorno familiar de Muñetón es de desamparo institucional. “Todo lo que sabemos, lo sabemos por indagaciones que nosotros hemos hecho en distintas instituciones como la URI, la Fiscalía y ahora acá en Medicina Legal”, afirmó Torres. La descripción de esta situación coincide con lo que Lambis había denunciado horas antes.

El último contacto con Jailer Humberto Muñetón Zapata ocurrió a las 8:12 horas a través de mensajería celular (Captura video)

Torres también describió el perfil laboral de la víctima. Según relató, Muñetón se dedicaba al sector de la construcción a través de una empresa especializada en impermeabilización y llevaba más de diez años radicado en Cartagena junto a su esposa y su hijo.

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La mañana del operativo, de acuerdo con el relato de Lambis, Muñetón salió de casa en una rutina aparentemente ordinaria: fue al Éxito de La Castellana a comprar unos buñuelos. La última comunicación entre ambos se registró a las 8:12 a. m. Después de esa llamada, no volvieron a hablar.

Las autoridades informaron que el operativo en el supermercado concluyó con cuatro personas capturadas y un hombre abatido. Sin embargo, los allegados de Muñetón sostienen que todavía aguardan una versión oficial que permita reconstruir con precisión las circunstancias de su muerte.

“Vamos a esperar los informes oficiales para tener conocimiento de lo que pudo haber pasado”, concluyó Torres, mientras los trámites ante la Fiscalía para la entrega del cuerpo y la realización de las exequias aún no habían concluido.

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Grupo Éxito se pronunció tras el operativo

El establecimiento comercial retomó sus actividades tras la confirmación oficial del fin de la situación. (Grupo Éxito)

Grupo Éxito reabrió el miércoles 25 de noviembre su almacén de La Castellana, en Cartagena, después de que las autoridades confirmaran la liberación de las personas retenidas durante más de 16 horas. La compañía informó que retomó la atención al público tras el operativo de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

En el comunicado, la empresa afirmó que la liberación de los retenidos representó un alivio: “Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo”. El texto también expresó solidaridad “con nuestros colaboradores, clientes y sus familias, sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre”.

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Grupo Éxito sostuvo que centrará su respuesta en el acompañamiento a las víctimas y a sus allegados. “Nuestros esfuerzos están concentrados en estar cerca de quienes vivieron esta situación y de sus familias, acompañándolos y brindándoles el apoyo que necesitan”, indicó. A la vez, reiteró que “la vida, la seguridad y el bienestar de las personas” constituyen su prioridad.

La empresa agradeció la intervención de la Presidencia de la República, las autoridades y la Fuerza Pública, a quienes atribuyó una labor coordinada durante la crisis. “Reconocemos el trabajo de todas las personas que hicieron posible que quienes permanecían retenidos hoy estén a salvo y puedan reencontrarse con sus familias”, señaló.

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