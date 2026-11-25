La Fiscalía expuso su relato sobre los presuntos hechos denunciados por una menor de 13 años (@Nia_Maldonadoo/X)

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En las horas de la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026 se conoció sobre la captura del creador de contenido Juan Carlos Beltrán, acusado de acceso carnal violento y actos sexuales con una adolescente menor de 14 años, en el sur de Bogotá.

Conforme al reporte oficial de la Policía Metropólitana de Bogotá, el ahora imputado habría usado sus redes sociales para presuntamente obtener información de la menor y su familia, citarla en su residencia y, al parecer, amenazarla, con el propósito de abusar de ella.

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Tras la captura, se realizó una audiencia de imputación de cargos en contra del creador de contenido, que suma más de 200.000 seguidores en su cuenta de TikTok con el usuario de @quinterooj.

A través de redes sociales se difundieron fragmentos de dicha diligencia judicial, en la que el acusado se declaró inocente de los delitos

Durante la audiencia, la fiscal del caso expuso el relato que sustenta la imputación. Según la representante del ente de control, el día en que la menor presuntamente fue abusada, los hechos habrían comenzado cerca de las 7:40 a. m., cuando la víctima ingresó en una vivienda y permaneció en una esquina del inmueble.

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Juan Carlos Beltrán se declaró inocente durante la audiencia de imputación de cargos (Fiscalía)

Según el fragmento de la audiencia, Beltrán presuntamente abordó a la adolescente y la llevó contra su voluntad hasta una habitación.

“Usted, señor Juan Carlos, presuntamente la había cogido del brazo y la habría llevado a la fuerza hasta su habitación”. Entonces, la representante de la Fiscalía indicó que la menor quedó sentada en una cama y que, según la hipótesis investigativa, el creador de contenido le pidió que se quitara la camisa.

También relató que la adolescente rechazó esa solicitud. No obstante, “pese a su negativa, presuntamente usted la retiró sin su consentimiento”, aseguró al referirse a la prenda.

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La funcionaria agregó que el acusado también le habría exigido a la menor que se quitara el pantalón de la sudadera escolar. “La menor se negó y usted le quitó el pantalón, dejando a la niña en ropa interior”, afirmó durante la audiencia.

Este es el joven creador de contenido que habría abusado sexualmente a una menor de 14 años (@Nia_Maldonadoo/X)

La Fiscalía también atribuyó a Juan Carlos Beltrán presuntas amenazas contra la menor para obligarla a realizar prácticas sexuales. El proceso continuará en las etapas previstas por la justicia colombiana, donde la Fiscalía deberá presentar los elementos con los que respalda su acusación y la defensa tendrá la posibilidad de controvertirlos.

La investigación comenzó tras la alerta de la madre de la menor

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la madre de la adolescente advirtió cambios en el comportamiento de su hija. Tras conversar con ella, presentó una denuncia que activó la investigación.

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Según los elementos conocidos por la Policía Judicial, el creador de contenido presuntamente habría amenazado a la adolescente y a su entorno familiar. Entre las advertencias que se le atribuyen figura la posibilidad de divulgar información o exponer a la menor en plataformas digitales si no aceptaba sus pretensiones.

Las autoridades pidieron denunciar los casos que afecten a menores

La Policía Metropolitana de Bogotá pidió a madres, padres y cuidadores denunciar de forma inmediata cualquier situación que afecte a niños, niñas y adolescentes. La institución indicó que los reportes pueden hacerse a través de la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

El hoy detenido habría amenazado a la adolescente para que accediera a sus pretenciones con el fin de no divulgar sus fotografías (Mebog)

Las autoridades recomendaron conservar las pruebas ante casos de amenazas, extorsión, contacto sospechoso o posible abuso en entornos digitales. Entre esos elementos figuran capturas de pantalla, enlaces, perfiles, números telefónicos, audios y fechas de las conversaciones.

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También aconsejaron evitar el envío de dinero o la negociación con la persona que formula amenazas, además de bloquear y denunciar los perfiles implicados después de guardar la información relevante para la investigación.