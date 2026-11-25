Los estudiantes que cobran por giro deben retirar su transferencia entre el 19 y el 28 de mayo en SuRed y SuperGiros, sin ampliación de fechas (Prosperidad Social)

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Prosperidad Social entregará la sexta transferencia de Renta Joven a 72.244 participantes entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026. La entidad destinará $29.501 millones a este ciclo, en el que cada beneficiario recibirá $400.000 por concepto de matrícula o formación verificada.

Los estudiantes sin cuenta bancaria registrada podrán cobrar por giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros. La consulta de los lugares de pago por municipio está disponible en el portal de Prosperidad Social.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, indicó que el ciclo corresponde a la matrícula del segundo semestre de 2026 para quienes cursan estudios en instituciones de educación superior. Para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el pago cubre los meses de agosto y septiembre.

Más de 72.000 participantes recibirán $ 400.000 en el sexto ciclo de pagos del programa (Prosperidad Social)

“Acompañamos a los jóvenes en condición de vulnerabilidad hasta culminar su preparación académica”, afirmó Suárez. La funcionaria agregó que el propósito es que el esfuerzo académico se traduzca en oportunidades vinculadas al futuro productivo del país.

Los abonos en cuenta se harán el 26 y 27 de noviembre

Los participantes de Renta Joven que estén registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) recibirán la transferencia en sus cuentas bancarias durante dos jornadas. La fecha depende del último dígito del documento de identidad.

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El cronograma de abonos es el siguiente:

26 de noviembre: documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

27 de noviembre: documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Quienes no hayan informado un producto financiero a Prosperidad Social podrán reclamar el incentivo mediante giro desde el 26 de noviembre hasta el 9 de diciembre. El pago estará disponible en los puntos de SuRed y SuperGiros habilitados en el país.

Los abonos bancarios se realizarán el 26 y 27 de noviembre, según el último dígito del documento (Prosperidad Social)

El ciclo reconoce la matrícula de universitarios y la formación de aprendices del Sena

La transferencia monetaria de este ciclo corresponde a la condición de matrícula activa. Los estudiantes de programas técnico-profesionales, tecnológicos o universitarios reciben $400.000 por cada periodo académico, con un máximo de dos entregas anuales.

En el caso de los aprendices del Sena, la transferencia por matrícula es de $200.000 por cada mes con matrícula efectiva verificada. Este apoyo se entrega seis veces al año, de forma bimestral. Para el ciclo anunciado, la suma de agosto y septiembre alcanza los $400.000.

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El programa también contempla incentivos por permanencia y excelencia para estudiantes de instituciones de educación superior. La permanencia reconoce $400.000 a quienes culminen el periodo académico con promedio acumulado igual o superior a 3,0 y mantengan una formación activa sin condicionamientos académicos o disciplinarios.

Quienes no tengan una cuenta registrada podrán cobrar el incentivo por giro en puntos de SuRed y SuperGiros (Prosperidad Social)

La excelencia suma $200.00 por periodo académico para quienes obtengan un promedio acumulado igual o superior a 4,0. Este incentivo es adicional al de permanencia y ambos se entregan de manera simultánea, según la información del programa.

Para estudiantes de Escuelas Normales Superiores, la matrícula y la permanencia tienen un valor de $400.000 por periodo académico. El requisito es figurar como matriculado en los grados 12 o 13 de formación complementaria en la base del Sistema Integrado de Matrícula (Simat), sin condicionamientos académicos ni disciplinarios.

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Estos son los requisitos para ingresar a Renta Joven

Las personas interesadas en participar en el programa deben cumplir las condiciones exigidas al momento de la inscripción. Entre ellas está tener entre 14 y 28 años y figurar como bachiller graduado de educación media en los sistemas oficiales de matrícula.

Prosperidad Social destinará $ 29.501 millones para el sexto ciclo de Renta Joven (Prosperidad Social)

Además, deben estar incluidas en el Sisbén vigente o en el instrumento de focalización equivalente como población en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. También pueden aplicar quienes aparezcan en los listados censales de población indígena o en los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para jóvenes con medidas de restablecimiento de derechos que estudien educación superior o formación complementaria.

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La persona debe estar matriculada en formación complementaria o educación superior técnica, tecnológica o universitaria, bajo modalidad presencial, a distancia tradicional o virtual. No puede contar con título profesional universitario o de posgrado, ni tener una inscripción activa en Jóvenes en Paz o en una estrategia que la reemplace.

Para presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones, Prosperidad Social dispone del formulario web. Las posibles denuncias por corrupción pueden enviarse al correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.