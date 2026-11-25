Paloma Valencia aclaró que las alertas recibidas en sus conversaciones advertían sobre un posible atentado contra su propia vida. (Miguel Uribe T - Paloma Valencia/Facebook)

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En medio de la polémica que involucra a la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia por, supuestamente, omitir alertas del atentado contra Miguel Uribe Turbay que habrían llegado a su chat personal, en la mañana del miércoles 25 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre quiénes habrían iniciado el rumor.

De hecho, según un análisis adelantado por la revista Cambio que incluyó más de 4.000 publicaciones, la cuenta de X conocida conocida como By Viral 24 difundió el 22 de noviembre capturas de supuestos chats de Valencia con un sargento retirado y la acusó de conocer sobre el ataque.

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La publicación desató una ofensiva digital contra la exsenadora del Centro Democrático, que perdió fuerza horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella rechazara públicamente los señalamientos.

La controversia reunió 4.235 publicaciones relacionadas con el caso, de acuerdo con Cambio. Más de la mitad repitió la versión de que Valencia sabía del ataque y no alertó a Uribe, mientras otras la calificaron de mentirosa, desleal con De la Espriella o de ser “izquierda disfrazada”.

La cuenta ByViral24 replicó informaciones contra la exsenadora Paloma Valencia, con el fin de relacionarla con el magnicidio del excongresista Miguel Uribe Turbay. @ByViral24/X)

La cuenta By Viral 24 divulgó los mensajes a la 1:46 p. m. del 22 de noviembre. En ellos, un sargento retirado que habría advertido a Valencia sobre un posible atentado contra ella en abril de 2025 aparecía identificado con su nombre, pese a que actualmente aporta información a las autoridades.

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Dos días antes, María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, había contado a la revista Semana que su esposo recibió advertencias sobre un posible atentado antes de su asesinato. Su relato coincidía con la existencia de los mensajes supuestamente recibidos por Valencia, quien posteriormente los entregó a la Fiscalía y a Tarazona.

La excandidata presidencial publicó la conversación completa y sostuvo que la advertencia se refería a un ataque contra ella, no contra Uribe. También afirmó que los chats solo estaban en manos suyas, de Tarazona y de la Fiscalía antes de que comenzaran a circular en redes sociales.

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La difusión de los chats y la respuesta presidencial

Valencia anunció que demandará a By Viral 24 y solicitará a las autoridades identificar a los responsables de la cuenta. Considera que las publicaciones vulneraron su honra y buen nombre, además de haber expuesto a una fuente relevante para la investigación del magnicidio.

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

La exsenadora cuestionó los vínculos de ese perfil con figuras próximas al Gobierno, entre ellas Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de De la Espriella. “Quiero creer que es cierto que el señor Carlos Suárez no tiene nada que ver con este ataque, porque hay homicidios que se cometen con balas y otros con mensajes. (...) No puedo creer que una persona cercana al presidente esté buscando asesinarme como figura política”, dijo a Cambio.

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Valencia planteó que espera que la ofensiva no corresponda a una estrategia política con miras a las elecciones regionales de 2027. La discusión aumentó durante la tarde posterior a la publicación de By Viral 24 y alcanzó su mayor nivel en la noche del domingo, cuando la exsenadora difundió su defensa.

La cuenta que inició los señalamientos concentró siete de cada 10 visualizaciones entre las publicaciones que atacaron a Valencia. Tras el pedido presidencial de detener la ofensiva, By Viral 24 dejó de publicar sobre el tema, al igual que otras cuentas cercanas al abelardismo.

De la Espriella defendió tanto a Valencia como a Suárez en su cuenta de X: “Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”.

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Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X y cuestionó que se generen señalamientos contra Paloma Valencia sin sustento, en medio de la controversia por los mensajes divulgados (@ABDELAESPRIELLA/X)

Otros influenciadores de derecha, como Carlos Ayala Orozco y Eva Derecha, continuaron los ataques después de que Valencia anunciara acciones legales. El lunes siguiente, la exsenadora y el Centro Democrático respondieron en redes sociales y medios, donde señalaron a By Viral 24 y plantearon una posible relación entre la ofensiva, el Gobierno y Suárez.

Las conexiones de Carlos Suárez con By Viral 24

Suárez realizó al menos seis publicaciones conjuntas con By Viral 24 en Instagram, según un hallazgo divulgado por Desigual y el senador Duvalier Sánchez. Las influenciadoras VaneDeCol y Liliana Castaño, que amplificaron la narrativa contra Valencia, también figurarían entre las personas seguidas por el presidente de la junta de Ecopetrol.

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Los vínculos trascendieron las interacciones digitales. Creadores de contenido e influenciadores relacionados con estas cuentas participaron en actos como el relanzamiento de Rtvc y la posesión presidencial en Cali.

A comienzos de noviembre, Suárez compartió un sondeo digital de By Viral 24 que atribuía a De la Espriella una favorabilidad de 73%. El estratega utilizó esa medición para cuestionar al encuestador César Caballero, quien había situado la aprobación del presidente por debajo del 50%.

Legisladores y dirigentes del Centro Democrático respaldaron a la exsenadora y solicitaron investigaciones formales sobre el origen de los ataques. (@GabrielJVallejo/X)

El presidente de la junta de Ecopetrol también había replicado contenidos de esa cuenta contra el Pacto Histórico, Claudia López y la propia Valencia. Entre las publicaciones compartidas figura un mensaje de mayo en el que By Viral 24 ya empleaba el asesinato de Uribe Turbay para atacar a la entonces candidata presidencial.

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La reacción dentro del Centro Democrático fue de respaldo a Valencia. El senador Andrés Forero calificó de “completa canallada” los intentos de vincularla con información previa sobre el asesinato y sostuvo que los mensajes difundidos advertían sobre un riesgo contra la excongresista.

“Son algunas personas que han sido cercanas al presidente, por lo menos en términos de su apoyo en redes sociales. Nos apoyaron en campaña, nos atacaron mucho durante ese periodo y ahora vemos que nuevamente hay un ataque contra el Centro Democrático. (...) Pero el mensaje en el que el presidente toma distancia y rechaza lo que ha sucedido nos parece positivo”, afirmó Forero.

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El representante Jesús Bedoya pidió investigar el origen de las acusaciones y su difusión. “La memoria de Miguel Uribe Turbay merece justicia, no convertirse en instrumento de confrontación política. No podemos permitir que se utilice el dolor de una familia y para atacar la dignidad de una persona. No es aceptable que las diferencias políticas se trasladen al terreno de las acusaciones sobre un crimen de esa magnitud”, expresó.

El senador Hernán Cadavid afirmó que algunas de las cuentas involucradas promueven la gestión del Gobierno de De la Espriella. También responsabilizó al expresidente Gustavo Petro de contribuir a la confusión sobre el caso por “difundir alrededor de siete hipótesis sin permitir que fueran las autoridades las que llegaran a conclusiones”.

La Ley de Rescate Económico y la tensión con el uribismo

En diálogo con el periodista Ricardo González, el senador Duvalier Sánchez apuntó contra el perfil @ByViral24 en X, como el responsable de las difamaciones que afectan a Paloma Valencia. (@RicardoGonDuq/X)

Veinticuatro horas después del inicio de los ataques, De la Espriella intervino para reducir la tensión con el Centro Democrático, el partido más poderoso de su coalición en el Congreso. 55 minutos más tarde, Álvaro Uribe confirmó que habló con el mandatario, quien le aseguró que no tenía relación con la ofensiva digital.

El expresidente pidió no vincular a funcionarios gubernamentales con “esa dolorosa calumnia”. Sin embargo, entre los sectores uribistas persiste el malestar por los vínculos entre algunas cuentas que difundieron los señalamientos y personas próximas al Ejecutivo.

La relación entre ambas fuerzas políticas será relevante durante el trámite de la Ley de Rescate Económico. El Gobierno necesita los votos del Centro Democrático para aprobar la reforma tributaria, mientras la colectividad coincide en la necesidad de ajustar las finanzas públicas, pero formuló 14 reparos a la iniciativa.

Las objeciones se concentran en los nuevos impuestos que, según el partido, podrían afectar a la clase media, la canasta familiar y sectores como la salud y el agro. Valencia cuestionó que la polémica se produzca mientras el país enfrenta una crisis fiscal, problemas energéticos, dificultades en salud y reclamos de damnificados por el terremoto que esperan respuestas sobre sus viviendas.

Forero advirtió que los ataques dañan la agenda legislativa del Ejecutivo en el cierre de 2026. Cadavid sostuvo que un sector digital radical prioriza las elecciones de 2027 por encima del resultado definitivo del Gobierno.

Los congresistas del Centro Democrático mantienen su disposición a respaldar iniciativas oficiales con las que compartan “principios y objetivos”, aunque insisten en que conservarán su independencia frente a las propuestas con las que estén en desacuerdo.