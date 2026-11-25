Andrea Vargas, la representante del Pacto Histórico que habría dicho que era abogada sin serlo, según la denuncia de las congresistas Carol Borda y Sara Castellanos. (Cámara de Representantes)

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La representante Carol Borda, la senadora Sara Castellanos y el activista Juan Felipe Pedraza, más conocido como ‘Rentas’, radicaron en la jornada del martes 24 de noviembre una denuncia contra la congresista Andrea Vargas, congresista del Pacto Histórico, por la presunta comisión del delito de fraude al sufragante.

La acusación impulsada por las parlamentarias de Salvación Nacional y respaldada por el influenciador busca establecer si Vargas indujo a error a sus electores al presentarse públicamente como abogada sin contar, según sostienen las denunciantes, con el título profesional que la acredita como tal; en un caso radicado ante la Corte Suprema.

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Borda anunció durante una sesión plenaria de la Cámara que el recurso judicial ya fue presentado y la diferenció de otras denuncias vinculadas a títulos académicos. “No estamos hablando de un fraude en un título, no estamos hablando de un fraude procesal. Estamos hablando de que ella engañó a su electorado”, afirmó la mujer.

Borda señaló que el Pacto Histórico ya enfrenta dos denuncias por presuntos títulos falsos: una contra la representante Verónica Estrada y otra para que se investigue la autenticidad del título de la representante Claudia Romero Nader. En el caso de Vargas, sostuvo que la controversia se centra en la manera en que se presentó ante los votantes.

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La discusión sobre el uso del título de abogada

La denunciante cuestionó una publicación de Vargas en la que, según indicó, la congresista atribuyó a un error de su equipo la forma en que había sido descrita y aseguró que nunca se había presentado como abogada. La denunciante pidió que se determine si esas expresiones pueden configurar una inducción a error del electorado.

“Usted engañó a las personas que votaron por usted en un mitin político”, dijo Borda, antes de pedirle que no se presente como abogada “hasta que no se gradúe”. También afirmó que Vargas había dicho que participó en un escrutinio electoral junto con otras personas en calidad de abogada; título que según sus indagaciones no tiene.

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Del mismo modo, la representante sostuvo que el término “egresada no graduada” no resulta claro para la ciudadanía, aunque figure en los lineamientos del Ministerio de Educación. A su juicio, los que no hayan obtenido el título deben informar con precisión esa situación y los motivos que la expliquen, con el fin de que el votante conozca su perfil.

En el mismo pronunciamiento, Borda pidió a los integrantes del Pacto Histórico que actúen frente a los cuestionamientos internos de su colectividad con la misma firmeza que, según ella, han reclamado investigaciones por otros casos. Y expresó solidaridad con las víctimas de ataques terroristas en Villavicencio (Meta) y Cartagena (Bolívar).

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Vargas había reivindicado durante la campaña su formación en la Universidad del Atlántico y el acceso a la educación pública. “Si no hubiera sido pública mi universidad, yo no hubiera podido pagar la Simón (Bolívar), y no hubiera podido mucho menos pagar la (Universidad del) Norte, yo no hubiera podido pagar la (Universidad) Autónoma”.

“Yo estudié en la Atlántico y le doy las gracias, porque por pública soy abogada”, repitió Vargas en esa intervención, que se dio durante la contienda de marzo de 2026. Esa declaración es uno de los elementos que Borda menciona para solicitar que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen posibles responsabilidades.

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¿Quién es la representante Andrea Camila Vargas De la Hoz?

La joven congresista, de 28 años, nación en Barranquilla y fue elegida representante a la Cámara por el departamento del Atlántico para el período 2026–2030. Integra la coalición Pacto Histórico y está vinculada a Colombia Humana, lista que se presentó en el departamento y que aporta dos congresistas, pues también está Jaime Arturo Santamaría.

Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como secretaria general de Colombia Humana, incluida su labor en el Atlántico, y aspiró al Concejo de Barranquilla. Su actividad política también estuvo ligada al movimiento estudiantil, organizaciones de mujeres del Caribe y trabajo comunitario en barrios de la capital atlántica.

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Desde 2020, Vargas ha impulsado la corporación comunitaria Barrio Adentro, orientada al liderazgo juvenil en barrios populares y a la oposición política frente a la influencia de la casa Char en Barranquilla. Su discurso público ha puesto el foco en la educación pública, la justicia social y los derechos de jóvenes, mujeres y campesinos.

Según su perfil en X, @AndreavargasBAQ, participó como ponente en el debate sobre la reforma tributaria, promovió una ponencia alternativa y respaldó audiencias públicas en Barranquilla, Cali y Bogotá. También convocó y apoyó movilizaciones sociales, incluida la del paro nacional en la jornada del 19 de noviembre.

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