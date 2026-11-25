Fuerzas Militares y Policía ingresaron al Éxito de Cartagena para rescatar a las personas que permanecían secuestradas. (@mindefensa/X)

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Tras cerca de 18 horas de retención, la Policía rescató a las personas que permanecían secuestradas en un almacén Éxito de Cartagena, Bolívar. Mientras avanzaban las actuaciones posteriores al operativo, los familiares de las víctimas aguardaban en las instalaciones del Gaula para reencontrarse con ellas.

Entre quienes esperaban estaba Óscar Botero, esposo de una de las mujeres liberadas. El hombre relató a Caracol Radio que recibió una llamada de su pareja hacia las 2:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre de 2026, en la que ella le confirmó que estaba a salvo.

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Según contó, su esposa le informó que los agentes habían ingresado al establecimiento y que, tras el rescate, sería llevada a la sede del Gaula en el barrio Manga. Botero permanecía allí a la espera de verla.

Familiares de secuestrados en almacén Éxito de Cartagena relataron los momentos de angustia que vivieron durante casi 20 horas (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters )

La mujer administra un restaurante en el barrio Los Alpes, a una cuadra y media del almacén Éxito de Cartagena. El martes 24 de noviembre de 2026 salió hacia el comercio alrededor de las 8:00 a.m. para comprar insumos para el negocio.

Unos 30 minutos después, Botero recibió una llamada que se cortó poco después de comenzar. “Mijo, me están asaltando, están robando”, alcanzó a decirle su esposa, dijo en diálogo con la cadena radial.

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Desde entonces, el hombre no volvió a hablar directamente con ella hasta la madrugada siguiente. Al mediodía, sin embargo, una persona que usaba otro teléfono se comunicó con él para confirmar la identidad de la mujer y transmitirle un mensaje: “Ella le manda a decir que está bien y que ore por ella”.

“La noté tranquila en ese momento y acá estoy esperando para recibirla”, señaló el esposo de la víctima. Las autoridades continuaban con las diligencias posteriores al rescate de los secuestrados en la capital bolivaresnse.

Por otro lado, Alicia Oyola logró hablar con su hijo, Kevin, mientras él permanecía retenido junto a otras personas en el almacén Éxito de Contadora. La comunicación confirmó que el joven estaba bien, aunque continuaba dentro del establecimiento durante la intervención de las autoridades.

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El contacto telefónico puso fin a varias horas sin noticias para la familia. Quienes acompañaban a Oyola reaccionaron al escuchar que Kevin había llamado y le transmitieron la información a su madre.

Kevin seguía dentro del almacén cuando habló con su madre

Durante la llamada, Oyola preguntó si su hijo ya había salido del lugar. Las personas presentes le aclararon que todavía permanecía en el almacén, pero que la conversación permitía conocer su estado.

La familia aguardaba información sobre la situación de los demás retenidos y sobre el avance del operativo. De acuerdo con quienes estaban junto a la madre, las personas que permanecían en el establecimiento se encontraban bajo atención de las autoridades.

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Ministro de Defensa y Abelardo de la Espriella destacan labor de la fuerza pública tras rescate en el Éxito

Abelardo De La Espriella ofrece una declaración pública nocturna frente a un almacén Éxito en Cartagena, acompañado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En la intervención se informa sobre la ejecución de un operativo de rescate conjunto en el sector de La Castellana, la liberación de los rehenes y la muerte de uno de los captores durante la acción militar y policial.

Tras la liberación, el ministro de Defensa, Jorge Mora, agradeció la labor de los uniformados y destacó su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de los colombianos. El mensaje institucional concluyó: “¡Colombia está en manos de quienes la protegen, no de quienes la amenazan!”.

Por su parte, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, calificó el resultado como una operación “absolutamente impecable” y sostuvo que la decisión se tomó tras evaluar la emergencia con la cúpula militar y policial. También aseguró que los responsables tuvieron la posibilidad de deponer su acción y liberar a los retenidos.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, manifestó el abogado, quien felicitó a la Policía y a las Fuerzas Militares por el resultado.

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El alcalde destacó el acompañamiento del presidente durante la emergencia y reiteró su compromiso con la defensa de Cartagena y Bolívar frente al crimen organizado. (@dumek_turbay/X)

El mandatario agradeció además el acompañamiento de Dumek Turbay durante la emergencia. El alcalde local publicó un mensaje dirigido al presidente: “Operativo impecable, rehenes liberados, sanos y salvos”.