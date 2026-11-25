“Quítala, cabrón”, el insulto de un motociclista a conductor de bus en Bogotá (@horusperegrinus/X)

Guardar

Un video difundido en redes sociales registró un altercado entre un motociclista y el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en el sector de Galerías, en Bogotá.

Durante la discusión, un segundo hombre apareció y golpeó con una patineta una de las ventanas del vehículo, ante la mirada de peatones y otros motociclistas.

PUBLICIDAD

Las imágenes, compartidas el 24 de noviembre de 2026 por la cuenta Colombia Oscura - Horus, muestran al conductor dentro del automotor mientras un hombre, que llevaba casco de motocicleta, se ubicó junto a la puerta delantera y le dirigió insultos.

El trabajador del transporte público no descendió del bus ni respondió a las provocaciones que se escuchan durante la grabación. El motociclista cuestionó una supuesta maniobra del vehículo y exigió explicaciones al conductor.

“Quítame la mierda. Quítala, cabrón”, se escucha decir al hombre en una parte del video. Más adelante, lanzó otras expresiones ofensivas y afirmó que el bus lo habría cerrado en la vía.

PUBLICIDAD

Un motociclista increpó a conductor de Sitp y su acompañante golpeó el vehículo (@horusperegrinus/X)

El conductor permaneció dentro del vehículo durante la confrontación

La grabación deja ver que el motociclista se mantuvo al lado del Sitp mientras increpaba al conductor. En ese momento, varias personas se encontraban cerca del lugar y algunos vehículos permanecieron detenidos en la calle.

Según la publicación que acompañó el video, el enfrentamiento habría comenzado después de que el automotor de transporte público presuntamente cerrara al motociclista. La cuenta también indicó que la maniobra habría causado daños en una parte de la moto cuando esta subió al andén.

Esa versión no cuenta con una confirmación oficial en el material disponible. Tampoco se precisó si hubo una denuncia ante las autoridades de tránsito o si el conductor y los ocupantes del bus resultaron afectados tras el incidente.

PUBLICIDAD

El impacto de la patineta quedó registrado en la secuencia. La grabación no permite establecer si el vidrio sufrió daños ni si el segundo hombre tenía alguna relación con el motociclista que protagonizó los insultos.

“Rómpale, hijueperra (sic)”, gritó el motociclista antes de que el acompañante atacara la ventana, según se escucha en el video. Tras el golpe, el conductor continuó dentro de la cabina y el grupo de personas observó lo ocurrido desde la calle.

La difusión de las imágenes generó reacciones entre usuarios de redes sociales, varios de los cuales cuestionaron la agresión contra el vehículo de transporte público.

PUBLICIDAD

Conductor de un bus del Sitp permaneció dentro del vehículo durante agresivo reclamo (@horusperegrinus/X)

Taxista y motociclista se golpearon en una estación de servicio de Bogotá tras una disputa por la fila

Un video difundido en redes sociales mostró una pelea entre el conductor de un taxi y un motociclista en una estación de servicio de Bogotá, luego de una discusión por el ingreso a una fila para cargar gasolina. El enfrentamiento ocurrió frente a otros usuarios que esperaban su turno cerca de los surtidores.

La grabación fue publicada el 23 de noviembre de 2026 por la cuenta Chibcholandia, que atribuyó el origen de la disputa a una maniobra del motociclista para pasar delante de los demás vehículos,

En el video se observa una moto roja al lado de un taxi, sobre una zona delimitada con líneas amarillas. Ambos conductores intercambiaron reclamos antes de que el conflicto pasara de las palabras a los golpes.

PUBLICIDAD

Una persona que presenció la escena relató que los vehículos aguardaban en una fila regular para abastecerse de combustible. Según su versión, el motociclista trató de ubicarse delante de otros automotores.

Motociclista intentó ingresar a una fila y terminó en pelea con un taxista en Bogotá (@SinContextoCol/X)

“Estábamos todos haciendo la fila normal cuando el de la moto intenta meterse a la mala”, expresó el narrador de la secuencia. Luego sostuvo que el taxista intentó impedir el paso de la motocicleta y que el roce entre los vehículos desató el reclamo.

El conductor del automóvil acusó al motociclista de haber rayado la carrocería. “Si raya el carro, ¿de qué es entonces? ¿Cómo se va a meter a la brava?”, le dijo durante la confrontación.

PUBLICIDAD

El taxista también le pidió a su interlocutor que verificara el supuesto daño y propuso resolver la situación sin violencia. “Oiga, arréglese por las buenas. Hágalo ver”, manifestó.

La tensión aumentó cuando el conductor del taxi golpeó el casco del motociclista. El hombre bajó de la moto, se quitó el elemento de protección y caminó hacia el automóvil.

Las imágenes muestran que ambos comenzaron a golpearse a pocos metros de los surtidores. Mientras tanto, varios vehículos permanecían detenidos y otras personas observaron la pelea desde la fila.