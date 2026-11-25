Debate por las Farc enfrentó a Laura Camila Vargas y Jerome Sanabria en redes (@SoyJerome__/X)

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La creadora de contenido Laura Camila Vargas, identificada con posturas afines al progresismo, cuestionó a Jerome Sanabria, joven que hizo parte del empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, por una serie de publicaciones relacionadas con la periodista Ana Cristina Restrepo y el Acuerdo de Paz. “Jerome además de mentirosa es una matoneadora y sabe muy bien las consecuencias de sus mentiras y de su acoso”, afirmó Vargas.

En medio de la controversia, Vargas también citó una frase atribuida a Sanabria: “Ya hasta aparece la jefa de prensa de las Farc”. La expresión se conoció en el contexto de una discusión pública que involucra a Restrepo, a la propia Vargas y a otras figuras que han intervenido en redes sociales alrededor de las críticas al proceso firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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Vargas sostuvo que no acostumbra responder a Sanabria ni realizar contenidos sobre ella, pero explicó que decidió pronunciarse por el alcance que, a su juicio, tomó el cruce de mensajes.

“El nivel de estigmatización y acoso contra Ana Cristina Restrepo por cuestionar sus afirmaciones sobre el acuerdo de paz está llegando a niveles inadmisibles y peligrosos”, expresó.

Jerome Sanabria rechazó acusaciones de acoso contra Ana Cristina Restrepo (@SoyJerome__/X)

Tras lo anterior, Sanabria rechazó esa acusación y aseguró que Vargas distorsionó el debate. “A niveles inadmisibles y peligrosos están llegando las maromas mentales de la señora Laura Camila Vargas para defender a su amiga Ana Cristina Restrepo”, respondió.

Sanabria afirmó que su discusión con Restrepo no partió de un hostigamiento, sino de desacuerdos sobre las afirmaciones de la periodista. Según su versión, Restrepo no presentó argumentos para controvertir sus planteamientos y optó por desacreditarla, al cuestionar que la invitaran a espacios de opinión.

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“Lo que está haciendo Laura Camila Vargas en este video es lavarle las manos a una señora periodista que tiró la piedra y escondió la mano”, señaló Sanabria. Después, centró su respuesta en los datos sobre la desmovilización de las Farc, las disidencias y la reincorporación de excombatientes.

Vargas había cuestionado las cifras utilizadas por Sanabria y sostuvo que la joven afín a la derecha presentó números “falsos y acomodados”. En particular, objetó la idea de que las Farc nunca se desmovilizaron y que todos sus integrantes continuaron en actividades delictivas.

Vargas citó como referencia la certificación de la dejación de 8.994 armas en 2017 y afirmó que más de 11.000 firmantes del acuerdo siguen vinculados al proceso de reincorporación. “Eso es más del 80%”, indicó.

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Jerome Sanabria calificó el acuerdo de 2016 como “un acuerdo de impunidad” (@SoyJerome__/X)

Sanabria contrapuso cifras sobre armas y disidencias de las Farc

Sanabria respondió con cifras que atribuyó a Naciones Unidas y a las Fuerzas Militares. Según expuso, durante la desmovilización de 2016 se registraron 6.804 hombres en armas y posteriormente se entregaron 7.134 armas.

También afirmó que las disidencias de las Farc se encuentran divididas en cuatro grupos y que reúnen 10.569 integrantes, de los cuales 6.800 estarían armados. Con esos datos, planteó una pregunta a su audiencia: “¿Las Farc de verdad se desmovilizaron?”.

La joven de 20 años añadió que, según cifras que atribuyó a la Fundación Ideas para la Paz, hay más de 28.000 integrantes de grupos armados ilegales en Colombia y más de 14.000 hombres en armas. A su juicio, parte de quienes dejaron el uniforme de las Farc se incorporaron a otras estructuras.

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Sanabria también aludió a un atentado en Villavicencio que atribuyó a alias Antonio Medina, a quien señaló como uno de los antiguos mandos de las Farc que firmaron el acuerdo. “Las disidencias son las mismas Farc”, manifestó, y calificó el pacto como un “acuerdo de impunidad”.

Jerome Sanabria abrió un correo para recibir testimonios de víctimas de las Farc (Jerome Sanabria/Facebook)

El correo para recibir testimonios de víctimas abrió otro frente

Vargas reconoció el derecho de Sanabria a criticar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el acuerdo y a periodistas, aunque sostuvo que una campaña de señalamientos tiene un alcance distinto.

Como parte de esa discusión, Sanabria divulgó el correo electrónico graciasAnaCristinaRestrepo@gmail.com para recibir testimonios de víctimas de las Farc que consideren que no han recibido reparación.

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La influenciadora pidió a sus seguidores compartir esa dirección y aseguró que busca recopilar relatos para exponer la situación de las víctimas. También dijo que el nombre de la cuenta constituía un agradecimiento a Restrepo, debido a que la controversia permitió visibilizar esos casos.

Vargas cerró su intervención con un mensaje de respaldo a la periodista. “En este país ya sabemos lo que pasa cuando señalan a periodistas como colaboradores de grupos armados”, afirmó.

Por último, Sanabria replicó que Ana Bejarano también la ha calificado de “ultraneofascista” y preguntó si esa expresión no constituye estigmatización o violencia digital. Al final, le reclamó a Vargas por la pronunciación de su nombre: “Mi nombre no es Jerome, ¿qué le cuesta decir bien Jerome?”.

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