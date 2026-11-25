El congresista Óscar Benavides denunció a la primera dama Ana Lucía Pineda por presunto peculado por uso y tráfico de influencias. (Colprensa/Captura de Video Instagram de Oscar Benavides)

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La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, volvió a quedar en el centro de un escándalo después de que el representante a la Cámara Óscar Benavides anunciara una denuncia en su contra por el presunto uso de la Casa de Nariño en una cena y subasta para recaudar recursos destinados a su fundación privada.

El señalamiento surgió tras una publicación del medio digital La Silla Vacía sobre el evento, realizado el 20 de noviembre en la sede presidencial, al que asistieron cerca de 120 invitados que habrían pagado $7 millones por persona.

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Benavides, representante por la circunscripción afro, afirmó que acudió ante las autoridades para denunciar a Pineda por los presuntos delitos de peculado por uso y tráfico de influencias. Según sostuvo, la invitación a la actividad no fue emitida por Presidencia, sino directamente por la primera dama, con el fin de convocar a empresarios y otros sectores con capacidad económica.

En su pronunciamiento, el congresista cuestionó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, utilizara instalaciones oficiales para una actividad de recaudo. “Cogió la Casa de Nariño como su salón de eventos personales para recaudar fondos a nombre de su fundación privada mediante una supuesta subasta”, afirmó Benavides al anunciar la acción judicial.

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En sus declaraciones, el representante planteó interrogantes sobre las conversaciones que pudieron sostenerse durante la reunión, entre ellas asuntos relacionados con contratos, decisiones gubernamentales, proyectos, nombramientos o beneficios para sectores económicos.

“¿Subasta de objetos o de contratos que se van a repartir entre la élite? ¿Qué hace una fundación privada utilizando las instalaciones de la sede presidencial?”, preguntó.

El parlamentario también señaló que en la organización y atención de la cena se habrían empleado funcionarios, personal de logística, seguridad y otros recursos públicos. Por ese motivo, pidió que la investigación vincule al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, a quien atribuye responsabilidad por el presunto uso indebido de la sede presidencial.

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“Los colombianos no podemos permitir este descaro. La Casa de Nariño no es el salón de eventos de la primera dama”, indicó.

Detalles del encuentro

La cena, denominada “Noche de luz”, tuvo lugar el 20 de noviembre en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, según informó La Silla Vacía. La convocatoria fijaba la llegada de los asistentes a las seis de la tarde y exigía “corbata negra” para los hombres y vestido de cóctel para las mujeres. La invitación incluía las cuentas bancarias de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y anunciaba subastas solidarias.

De acuerdo con el medio, unas 120 personas asistieron a la cena de gala y cada puesto costó $7 millones, según una fuente citada en el informe. Entre ellas, se encontraba el presidente Abelardo de la Espriella, pese a que la agenda pública de Presidencia de ese día no registró el compromiso. Igualmente, el medio citado informó que también asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, junto con sus esposas.

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De igual manera, figuraban líderes gremiales, empresarios cercanos al círculo de poder del Gobierno y amistades de la pareja presidencial en Estados Unidos. El informe menciona al empresario Gabriel Gilinski; a Luz Estella Murgas, presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); a Claudia Calero, de Asocañas; a Nicolás Pérez, de Fedepalma; a Jeffrey Fajardo, de Porkcolombia; y a Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

También acudieron el empresario estadounidense Gregory Schaller y su esposa, Marianne Romero, además de Dan Newlin, Nicolás Tovar y Diego Fernando Ramírez, de acuerdo con fotografías y registros citados por el medio. Schaller integra la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá como delegado del Gobierno, mientras Romero fue nombrada subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento en Artesanías de Colombia.

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El encuentro comenzó hacia las 7:00 p. m. con un cóctel que se extendió hasta las diez. Después hubo una cena acompañada por presentaciones de Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos, y del cantante vallenato Rafa Pérez. La jornada incluyó una puja por objetos, entre ellos un juego de piedras preciosas, con el propósito de recaudar dinero para la fundación.

Según información revelada por La Silla Vacía, Pineda abrió el evento con unas palabras y luego intervino De la Espriella, quien se refirió a la reconstrucción posterior al terremoto, según dos asistentes consultados por el medio. Del mismo modo, la fuente consultada por el portal detalló que a los invitados les retiraron los teléfonos celulares antes de entrar al salón, y la Casa de Nariño registró sus números de identificación en el acceso, por lo que existiría un listado oficial de asistentes.

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Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Fundación Colombia Luz y Sonrisas han emitido pronunciamientos al respecto. Las cuentas oficiales de la Presidencia tampoco divulgaron información sobre la actividad, mientras que las redes de la fundación no habían reportado el monto recaudado en la subasta.

El episodio se suma a los cuestionamientos que ya rodeaban las donaciones recibidas por la fundación de la primera dama para atender a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La organización informó haber recaudado más de $54.000 millones y señaló que los Gilinski aportaron el 81% de esos recursos. Tras las críticas de sectores de oposición y líderes de las zonas afectadas por la transparencia de esos fondos, Pineda realizó una ronda de medios para rendir cuentas sobre su gestión.

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