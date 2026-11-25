Treinta comandos de unidades COPES y Jungla ejecutaron la operación de asalto con apoyo de las Fuerzas Militares (Gaula)

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La Policía Nacional rescató a 20 rehenes que permanecían retenidos en un almacén Éxito de Cartagena tras un intento de robo que derivó en un secuestro. La intervención terminó con un secuestrador abatido y dos capturados, según el Gaula de la Policía.

El operativo concluyó cerca de las 2:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre, después de casi 18 horas de crisis en el establecimiento situado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana.

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La operación reunió a 30 comandos de la Policía Nacional y contó con apoyo de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la institución, el grupo ingresó al local para liberar a las personas que seguían privadas de la libertad y priorizó la protección de sus vidas.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que la totalidad de los rehenes fue rescatada. La información oficial indicó que los liberados quedaron a salvo.

El almacén Éxito del sector de La Castellana fue el escenario de la retención de las víctimas (Gaula)

Cronología de los hechos

Antes de la incursión de los grupos especializados, los negociadores del Gaula de la Policía Nacional lograron la liberación de diez rehenes, según informó la institución. El organismo sostuvo que esas acciones iniciales contribuyeron de forma decisiva a la respuesta desplegada durante la emergencia.

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La Policía indicó que el episodio comenzó hacia las 8:30 a. m. del martes 24 de noviembre. Con el paso de las horas, el intento de robo se convirtió en una retención de personas al interior del almacén.

El Gaula describió el ingreso final de los comandos como una intervención de alta complejidad. “En una operación de filigrana, que evidenció la preparación, el profesionalismo, la valentía y la capacidad estratégica de nuestra Fuerza Pública”, el equipo logró rescatar a los secuestrados, señaló la entidad.

La institución añadió que los rehenes “se encuentran sanos y a salvo”. También precisó que las Fuerzas Militares participaron en el despliegue.

El Gaula de la Policía Nacional consiguió la liberación previa de diez personas antes del ingreso de las fuerzas tácticas (Gaula)

La planeación táctica estuvo a cargo del Comando de Operaciones Especiales (COPES) y de los comandos Jungla de la Policía Nacional, de acuerdo con el reporte oficial.

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El Gaula afirmó que esas unidades especializadas se prepararon para actuar en un escenario con personas retenidas y hombres armados dentro de un establecimiento comercial.

Durante la intervención, “uno de los secuestradores fue abatido y otros dos fueron capturados”, indicó el organismo. El reporte no entregó identidades ni detalles sobre las circunstancias en que se produjeron esos resultados.

La entidad también señaló que la operación reunió recursos humanos, operativos, tecnológicos, investigativos y de inteligencia. El despliegue fue coordinado desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo el liderazgo del presidente de la República, según el Gaula.

En esa coordinación participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña; el subdirector general, mayor general Norberto Mujica Jaimes; y el jefe nacional del Servicio de Policía, mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos.

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La toma armada del comercio en el sector de La Castellana comenzó cerca de las 8:30 del martes 24 de noviembre (Gaula)

La institución incluyó también a la cúpula militar y a otras autoridades entre los responsables de articular la respuesta ante el secuestro.

La Policía afirmó que la prioridad fue proteger a los retenidos

“La prioridad fue proteger la vida, y así se hizo con el trabajo articulado de toda la Fuerza Pública”, afirmó el Gaula en su balance sobre el rescate.

La entidad sostuvo que sus funcionarios actuaron desde el inicio del secuestro, con el objetivo de reducir los riesgos para las personas que permanecían dentro del local.

El organismo aseguró que el resultado ratificó la capacidad operativa de la Fuerza Pública para responder a hechos que comprometen la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

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“Hoy le cumplimos a Cartagena y a Colombia”, resaltó el Gaula. La institución vinculó el desenlace con la labor de los policías que participaron en el procedimiento.

El comunicado oficial añadió que la actuación de los comandos permitió devolver la libertad a los secuestrados y llevar tranquilidad a sus familiares.

Al cierre de la operación, el director general de la Policía Nacional dirigió un mensaje a los uniformados que ingresaron al establecimiento. “¡Dios bendiga a nuestros comandos de la Policía Nacional, orgullo de Colombia!”, expresó el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña.