Él es el artista colombiano Kody G y la canción que suena de fondo es Peli de Terror, la más escuchada en Colombia, según Spotify - (@koddy_oficial/Instagram)

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Peli de Terror, de Koddy G, artista emergente, se convirtió el 18 de octubre de 2026 en la canción más escuchada en Colombia en Spotify, al ubicarse por encima de Paradixe, del cantante Feid.

Stiven Palacios, colombiano experto en posicionamiento musical y CEO de Disetti, atribuyó el resultado a una estrategia que combinó distribución musical, contacto con la audiencia, actividad en redes sociales y acciones presenciales para ampliar el alcance del lanzamiento.

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El top tres de las canciones más escuchadas en Colombia, según Spotify, desde el 18 de octubre del 2026 - (Spotify)

La relación con los seguidores y el trabajo fuera de las plataformas

Palacios sostuvo que el rendimiento de una canción en una plataforma no depende solamente de que esté disponible para escuchar, pues una campaña debe acercar al artista a sus seguidores, activar a quienes consumen de manera constante su música y generar interés alrededor de cada lanzamiento.

“El objetivo es que el público no se limite a reproducir una canción una vez, sino que acompañe el crecimiento del proyecto. Es un trabajo en conjunto, no solo digital”, afirmó Palacios al referirse al posicionamiento de Peli de Terror.

Esa relación debe sostenerse después de que la canción entra en los rankings. Palacios consideró que el artista no puede asumir que sus oyentes seguirán allí sin recibir contenido, respuestas o nuevas formas de interacción. Para mantener una posición, dijo, es necesario conservar el contacto cotidiano con quienes ya están vinculados con el proyecto musical.

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Él es Steven Palacios, el CEO de Disetti - (Suministrado a Infobae)

“Seguir alimentando, seguir haciendo conexión con el público, hacer mucha interacción en TikTok, en Instagram, en vivos, comentarios, respuestas”, enumeró. La fórmula, según Palacios, combina publicaciones, transmisiones en directo y respuestas a los seguidores para que el lanzamiento mantenga presencia en las conversaciones digitales y en las plataformas de reproducción.

La campaña, añadió, no se limita a las redes sociales, pues también se contemplan shows y showcases, encuentros en vivo con público en espacios como bares u otros escenarios. Estas actividades permiten que el artista lleve su música a una experiencia presencial y refuerce el vínculo con los oyentes que lo conocen inicialmente a través de internet.

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¿Se puede pagar para ser el más escuchado en Spotify?

Palacios también fue consultado por las versiones sobre artistas que pagarían para aparecer en los primeros puestos de los rankings. La pregunta surgió después de que Pirlo, otro artista colombiano, hablara en entrevista con Sin Vergüenza el 17 de septiembre del 2026 sobre prácticas que, según esa postura, pueden incidir en algunos posicionamientos.

Esta es un poco la interacción de Koddy G con sus seguidores en redes sociales, que el experto describió como clave en posicionamiento - (@koddy_oficial/Instagram)

“Esas situaciones pueden ocurrir, pero no todos los números uno responden a mecanismos artificiales. Hay número unos fabricados y hay número unos cien por ciento reales”, dijo Palacios. El ejecutivo ubicó a Peli de Terror dentro de los resultados que, según su versión, responden al consumo real de los usuarios y al trabajo de promoción desarrollado alrededor de Koddy G.

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Palacios no mencionó artistas ni canciones concretas que hubieran pagado para mejorar su posición. Sin embargo, explicó que una manera de observar posibles diferencias en el rendimiento de un lanzamiento consiste en revisar cómo aparece una misma canción en los rankings de distintas plataformas, en vez de tomar como referencia un solo listado.

“Si ustedes miran los tops de varias plataformas a la vez y no lo encuentran en el mismo número en los tops de varias plataformas, se van a dar cuenta de que hay algo ahí”, afirmó. La observación no constituye una acusación contra un artista específico, pero expone el criterio que, según Palacios, permite analizar con mayor detalle el comportamiento de una canción en los servicios digitales.

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Este es un apartado de Paradixe, la canción del artista Feid que fue superada por Peli de Terror de Koddy G - (@Feid/Instagram)

¿Qué son los charts y por qué importan para un artista nuevo?

Los charts son las listas que ordenan canciones y artistas según su desempeño en una plataforma. En el caso de Peli de Terror, el primer lugar en Spotify Colombia desde el 18 de octubre de 2026 funcionó como uno de los principales indicadores del alcance que logró Koddy G. Sin embargo, Palacios aseguró que una buena ubicación en esos listados no es el único objetivo de una estrategia de distribución.

“Los charts son listas que mencionan quién está en qué posición”, definió el ejecutivo. A partir de ese dato, explicó, las posiciones pueden servir para observar qué canciones concentran atención en un momento determinado, aunque el impacto de un artista no termina en el lugar que ocupa dentro de un ranking.

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Para Palacios, entrar a esos listados puede abrir oportunidades en otras áreas de la industria musical. Un artista que gana visibilidad en plataformas puede llegar a ciudades y países donde antes no tenía presencia, además de ampliar las posibilidades de presentaciones en vivo. En esa lógica, el rendimiento digital y los shows son actividades distintas, pero pueden impulsar una a la otra.

Peli de Terror del artista Koddy G superó a Paradixe de Feid - (@koddy_oficial/@feid/Instagram)

“El artista que comienza a entrar en estos charts impacta más ciudades, impacta más países, vende más shows”, sostuvo Palacios en diálogo con Infobae Colombia. El directivo afirmó que el crecimiento de un proyecto puede tener consecuencias económicas, culturales y sociales, porque incrementa el alcance del catálogo y convierte a la música en una puerta de entrada hacia nuevos públicos.

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Sobre los ingresos, el CEO diferenció las regalías generadas por las plataformas de los recursos obtenidos en las presentaciones. Las primeras comienzan a llegar desde que se publica la música y aumentan de acuerdo con el consumo; los espectáculos, en cambio, pueden concentrar los mayores capitales de artistas con carreras consolidadas.