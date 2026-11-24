El exjefe guerrillero afirmó que las denuncias públicas aumentan la estigmatización contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016. (@maclaudiat - Instagram/Colprensa)

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Rodrigo Londoño, conocido durante la guerra con el alias de Timochenko, rechazó las acusaciones contra integrantes del partido Comunes por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El líder de la extinta guerrilla de las Farc, en una entrevista concedida a Caracol Radio, respondió a la denuncia pública de María Claudia Tarazona, viuda del dirigente del Centro Democrático, en medio de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y el antiguo grupo armado.

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En su declaración, Londoño se refirió a la acusación contra Marcos Calarcá (Luis Alberto Albán) y Sandra Ramírez como posibles responsables del atentado que acabó con la vida del dirigente político en agosto de 2025. Para el hoy dirigente del partido Comunes, no existe ninguna prueba que corrobore la denuncia de la viuda de Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

“La primera pregunta que yo me hago es con qué intención se hace semejante acusación que no tiene ninguna solidez ni ninguna base. Es un exabrupto. Esa acusación no tiene nada de a dónde agarrarse. Así que yo no conozco cuál es la intención con que se hacen semejantes acusaciones que estigmatizan”, expresó Londoño a la cadena radial.

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Del mismo modo, el exlíder guerrillero enfatizó que una parte del acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, tiene un apartado especial para evitar la estigmatización contra los excombatientes, pero que ello, una década después, sigue permeando a la sociedad colombiana y que, según él, se ha ahondado más con las palabras de Tarazona.

“Es un elemento muy importante que en el acuerdo está planteado cómo trabajamos en el conjunto de la sociedad contra la estigmatización, porque aquí una de las claves del acuerdo es buscar la reconciliación. Yo digo que la reconciliación a veces va a ser difícil, pero por lo menos la convivencia entre los colombianos, así pensemos distinto (...) pero cosas de este tipo pues van afectando esa convivencia porque se estigmatiza a quienes hicimos un esfuerzo muy grande por construir la paz de Colombia”, dijo Londoño a Caracol Radio.

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La declaración se produjo después de que Tarazona afirmara que la orden del crimen habría salido del Congreso y señalara a Calarcá y Ramírez. Esas afirmaciones no constituyen una decisión judicial sobre responsabilidad penal.

Sandra Ramírez figura entre los excongresistas de Comunes cuya defensa solicitó revisar los mensajes divulgados. (Álvaro Tavera/Colprensa)

Detalles de la polémica

María Claudia Tarazona solicitó a la Fiscalía General de la Nación que examinara un mensaje que recibió antes del atentado contra Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Según explicó el 15 de octubre en una entrevista con Blu Radio, entregó el material a la entidad para que fuera valorado como una posible línea de investigación.

La viuda del senador leyó una conversación que, según su relato, recibió dos meses antes del ataque. El mensaje atribuía a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, la presunta organización de ocho personas para cometer un atentado y advertía sobre la necesidad de reforzar el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial.

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“Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado (sic) Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo cien por ciento”, leyó Tarazona.

La esposa de Uribe Turbay precisó que corresponde a las autoridades establecer si el contenido es auténtico y tiene respaldo probatorio. También afirmó que aceptaría la conclusión de la Fiscalía si determina que el mensaje no permite abrir o mantener una línea de investigación. “Necesito que se sumen a mi voz y necesito que la Fiscalía ponga todo su empeño y todo lo que tienen en sus manos para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó.

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María Claudia Tarazona pidió a la Fiscalía revisar un mensaje recibido antes del atentado contra su esposo (Reuters/Partido Comunes)

Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, dos meses después del atentado. La Fiscalía verificaba el origen y la autenticidad del material que Tarazona remitió el 3 de septiembre de 2026.

Albán negó los señalamientos en una entrevista con Reporte Coronell. “Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella”, afirmó. Sostuvo que, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, su actividad se concentra en la construcción de paz, la verdad y la política sin armas.

El exrepresentante a la Cámara también aseguró que no tiene relación con las disidencias de las Farc y afirmó que esos grupos lo consideran un objetivo militar. “No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación (...) (antes) estoy como objetivo militar de ellos. No puede uno moverse hacia, hacia Popayán, porque ya ni siquiera la Panamericana es segura”, señaló.

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Albán dijo que solo coincidió con Uribe Turbay en los pasillos del Congreso y que no mantuvo con él una relación personal o política. Negó haber recibido alertas sobre un posible ataque y manifestó que atenderá los requerimientos de las autoridades: “Estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas”.

La defensa de Albán y de otros cinco excongresistas de Comunes, entre ellos Sandra Ramírez, informó que acudirá ante la Fiscalía para que se determine la autenticidad, procedencia y contexto de los mensajes divulgados. El abogado Luis Eduardo de la Hoz López, de DLH Legal Group S. A. S., pidió el traslado formal de los chats y de los demás elementos mencionados por Tarazona para revisarlos dentro del proceso.

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La defensa de los excongresistas de Comunes reclamó respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia. (@Dlhlegalgroup/X)

En un comunicado del 15 de octubre, la firma rechazó que sus representados fueran vinculados con hechos criminales a partir de “insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones” cuyo valor probatorio no hubiera sido definido por las autoridades. La defensa sostuvo que una fotografía, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no demuestran por sí solas participación, determinación o autoría en un homicidio.

De la Hoz afirmó que las hipótesis deben ser investigadas, aunque indicó que una denuncia no equivale a una condena anticipada. Añadió que sus representados están dispuestos a responder a los requerimientos judiciales y reclamó que cualquier eventual atribución de responsabilidad se sustente en elementos incorporados y valorados formalmente, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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