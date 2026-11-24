El abogado Santiago Trespalacios entregó algunas luces de la situación que afronta la representante a la Cámara Verónica Estrada, acusada de haber falsificado sus diplomas de estudio. (Suministrada a Infobae Colombia - Cámara de Representantes)

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Santiago Trespalacios, defensor de la representante a la Cámara por Luz Verónica Estrada, afirmó que su clienta y él todavía no han abordado una eventual renuncia a la curul, pese a la suspensión que ordenó la Procuraduría General de la Nación por las investigaciones sobre presuntas irregularidades en documentos académicos, profesionales y laborales.

En diálogo con Blu Radio, el penalista sostuvo que su función se limita al componente jurídico y que la decisión de dejar el escaño por parte de la congresista del Pacto Histórico, tras la decisión temporal del ente de control, tendría también implicaciones políticas. “No es un tema todavía que hayamos tocado, la renuncia”, dijo el jurista.

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Las afirmaciones de Trespalacios se conocieron frente a la postura de la congresista, que el 21 de noviembre anunció que no renunciaría y que había designado al abogado para asumir su defensa. La congresista por Antioquia agregó entonces que seguiría la recomendación de su equipo jurídico de no referirse públicamente a los hechos.

La representante a la Cámara Verónica Estrada llegó al Congreso como integrante de la lista del Pacto Histórico en Antioquia. (San.Tv/Facebook)

Abogado de Verónica Estrada dijo que explicará los escenarios jurídicos con o sin renuncia

En su intervención, el letrado explicó que ha conversado con Estrada sobre las posibilidades de defensa frente a las actuaciones que adelantan las autoridades, pero señaló que la dimisión no corresponde exclusivamente a una definición jurídica, sino a una determinación que deberá tomar la mujer conforme a su análisis del caso.

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“La discusión es estrictamente jurídica y hasta ahora es simplemente pedagógica, de explicarle los escenarios”, declaró durante la entrevista. En ese sentido expuso que la representante deberá valorar el asunto con sus asesores políticos y con los integrantes de su partido para saber si será el momento adecuado para dar un paso al costado.

Trespalacios insistió en que su papel consiste en informarle las consecuencias legales que tendría continuar o abandonar la Cámara de Representantes. “Mi función (es) explicarle los escenarios jurídicos con renuncia o sin renuncia”, afirmó el abogado defensor, que se puso al tanto de los señalamientos surgidos en contra de Estrada.

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El Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada a su curul en la Cámara de Representantes, por presentar títulos y tarjeta profesional falsa. (Pacto Histórico)

La decisión incidiría en la competencia de las investigaciones penales, pues mientras mantenga la investidura, Estrada conserva el fuero constitucional y la Corte Suprema de Justicia es su juez natural. Una renuncia podría modificar el escenario procesal, según las actuaciones y los hechos que determinen las autoridades judiciales.

Defensa dijo que no hará pronunciamientos sobre la responsabilidad de Estrada

Ante las preguntas por los diplomas, la tarjeta profesional y las certificaciones laborales cuestionadas, que carecerían de legalidad, Trespalacios evitó pronunciarse sobre la versión de su clienta o sobre una posible responsabilidad en la comisión de delitos. Con esto, se desmarcó de cualquier versión que curse en torno a la representante a la Cámara.

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Juan Felipe Pedraza, más conocido como Rentas, fue el que dejó al descubierto lo que habría sido el modus operandi de la representante a la Cámara Verónica Estrada, acusada de falsificar sus títulos universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No puedo hacer una defensa mediática de lo que ha salido en redes sociales cuando todavía no conozco los cargos que le van a formular las autoridades”, dijo el jurista a Blu Radio. También afirmó que la información conocida en sus conversaciones con Estrada está amparada por la reserva profesional que existe entre clienta y abogado.

En ese orden de ideas, el defensor señaló que acudirá a los requerimientos oficiales una vez conozca los cargos y las decisiones formales dentro de los procesos. Hasta el momento de la entrevista, dijo, no habían recibido una citación distinta a la notificación de la medida disciplinaria que se adoptó por el Ministerio Público contra Estrada.

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Frente a cómo está afrontando este momento la mujer, Trespalacios describió a la congresista como una persona “abrumada” por la situación, aunque rechazó calificarla como desesperada. Por ello, añadió, le recomendó a Estrada no conceder entrevistas ni emitir declaraciones públicas mientras prepara la estrategia de defensa.

La actuación disciplinaria de la Procuraduría busca avanzar en la verificación de los hechos y contempla la práctica de pruebas (Procuraduría General de la Nación - Cámara de Representantes)

Procuraduría suspendió a la representante Verónica Estrada por tres meses

Es válido acotar que la Procuraduría suspendió provisionalmente a Estrada el 23 de noviembre por un término inicial de tres meses. El organismo indicó que la medida busca impedir que su permanencia en el cargo pueda interferir en la recolección de pruebas de la investigación disciplinaria que cursa en su caso por los estudios registrados.

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El expediente está relacionado con la presunta falsificación de un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional de Colombia, una tarjeta profesional, un diploma de bachiller y certificaciones de experiencia laboral que no estarían soportadas en las entidades en las que expresó haber laborado.

El Instituto Andre Michelin informó que la congresista Luz Verónica Estrada no figura en sus registros académicos (@Veronicaho88/X - página web Instituto Andre Michelin)

La Universidad Nacional informó que no tiene registros de Estrada como estudiante o egresada de ese programa. La Universidad de Antioquia señaló que no expidió los documentos atribuidos a esa institución y recordó que no ofrece esa carrera. Y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) indicó que no le otorgó tarjeta profesional.

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Por su parte, el Pacto Histórico pidió a la representante que renunciara a su curul y activó sus mecanismos internos de revisión. Por ahora, su abogado aseguró que la decisión no ha sido discutida entre ambos y que la defensa se concentrará en responder ante las autoridades cuando avance cada proceso en los que estará involucrada.