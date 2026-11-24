Así fue el encuentro de Mariana Pajón con el papa (Vatican News Español - YouTube)

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El papa León XIV afirmó el 23 de noviembre de 2026 que la fe puede ennoblecer la pasión de los ciclistas, al vincular el esfuerzo físico con una dimensión espiritual durante un encuentro promovido por la Unión Ciclista Internacional en la Sala Clementina.

Los deportistas coincidieron en que la convicción religiosa los acompaña ante las caídas, el cansancio, las derrotas y la preparación que exige cada competencia.

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Mariana Pajón, la más ganadora del oro olímpico en BMX tendrá un encuentro especial con el papa León XIV (@marianapajon/Instagram / Pablo Porciuncula/AFP)

La actividad reunió a figuras de distintas disciplinas y concluyó con la entrega de bicicletas para jóvenes en situación de vulnerabilidad en Roma. La Unión Ciclista Internacional organizó la donación junto con Athletica Vaticana y Caritas, con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de los beneficiarios.

“El ciclismo permite buscar lugares de silencio y contemplación, en los que cultivar la escucha de la creación, lejos del ruido y del tráfico de la ciudad”, sostuvo León XIV. Para el Pontífice, esa experiencia al aire libre no se separa de la exigencia deportiva, sino que le da una dimensión adicional.

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La ciclista colombiana de BMX Mariana Pajón, medallista olímpica de plata y doble campeona olímpica, relató que una trayectoria deportiva combina la realización de sueños con golpes, frustraciones y desilusiones. La atleta explicó que su fe se convierte en un sostén en una disciplina en la que compite individualmente.

“La carrera deportiva tiene muchas cosas, unas muy hermosas, como poder cumplir un sueño; en ese combo de triunfo vienen retos grandes: caídas, golpes, desilusiones, frustraciones; pero para mí, lo más importante es que aunque yo hago un deporte individual y yo subo al partidor y estoy solo yo, estoy segura de que no estoy sola. Tengo muchísima fe, voy con Dios, voy con Jesús, voy con la Virgen, voy con los santos, voy con los ángeles que me acompañan siempre y yo creo que ese ha sido mi poder extra siempre”, expresó Pajón.

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