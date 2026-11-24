La Andi propuso al presidente Abelardo De La Espriella un aporte privado de 48,8 billones de pesos para sanear las finanzas públicas y el sistema de salud. (@luzstellamurgas/X)

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó al presidente Abelardo De La Espriella una propuesta para aportar 48,8 billones de pesos en un plazo de tres años, entre 2027 y 2030, con el objetivo de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas y a la sostenibilidad del sistema de salud sin afectar el consumo de los hogares, el empleo formal ni la inversión.

El planteamiento equivaldría a un promedio anual de 12,2 billones de pesos durante el cuatrienio. El gremio condicionó ese esfuerzo privado a un ajuste fiscal más amplio, que incluya austeridad estatal y medidas para estimular la actividad económica.

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La presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas, sostuvo que la responsabilidad no debe recaer solo sobre las empresas, por lo que hizo un llamado para articular a varios sectores públicos y privados.

“Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas. Pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos”, señaló Murgas.

Renta corporativa y aportes graduales a la salud

La propuesta empresarial plantea mantener la tarifa del impuesto de renta corporativo en 35% hasta 2030 para recaudar 34,1 billones de pesos. (Luis Jaime Acosta/REUTERS-Luisa Gonzalez/REUTERS)

La mayor parte de los recursos provendría de mantener la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas en 35% hasta 2030. La reducción al 31%, prevista inicialmente, quedaría aplazada hasta 2031, una decisión que representaría 34,1 billones de pesos durante los cuatro años.

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El segundo componente consiste en nuevos aportes patronales al sistema de salud, calculados en 14,7 billones de pesos para el mismo período. El esquema sería gradual y se aplicaría únicamente a salarios superiores a cuatro salarios mínimos.

La organización argumentó que el límite salarial busca evitar obstáculos adicionales para la contratación formal. El 91% de los trabajadores del país recibe ingresos inferiores a ese umbral, según expuso el gremio empresarial.

Murgas pidió que el ajuste combine el incremento de recursos con una baja del gasto público: “Colombia necesita un ajuste fiscal integral, que incluya una mayor reducción del gasto público, proteja el bolsillo de los colombianos y preserve las condiciones para invertir y generar empleo”.

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IVA sin cambios en bienes de consumo y más estabilidad para invertir

Los nuevos aportes patronales a la salud sumarán 14,7 billones de pesos y aplicarán únicamente a salarios superiores a cuatro mínimos. (@luzstellamurgas)

La propuesta excluye de nuevos gravámenes con IVA a los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular y los planes voluntarios de salud. La Andi planteó esta medida para impedir presiones adicionales sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El gremio también propuso que el Gobierno evalúe la reorganización, fusión o supresión de entidades estatales, revise subsidios como el del diésel, analice la venta de activos de la Nación y refuerce los controles contra la evasión fiscal y el contrabando.

En materia de inversión, la asociación respaldó el mecanismo Ruge y pidió ampliar a 30 años su plazo de estabilidad jurídica. Además, propuso que las nuevas inversiones realizadas dentro de proyectos existentes puedan incorporarse a ese régimen.

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La iniciativa busca ofrecer mayor certidumbre a proyectos con períodos extensos de maduración y facilitar el desarrollo de nuevas actividades productivas.

El PIB creció 0,5% en el tercer trimestre y el agro cayó 6,7%

El llamado a dar estabilidad a la inversión coincide con el diagnóstico que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) divulgó tras conocerse las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía de Colombia creció 0,5 % entre julio y septiembre, por debajo del 3,8% registrado en el mismo período de 2025.

La Andi solicitó evaluar la venta de activos de la Nación, reformar entidades estatales y revisar el subsidio al diésel. (crédito Colprensa)

La lectura del gremio es que el resultado estuvo marcado por un desempeño dispar de las actividades productivas. La explotación de minas y canteras avanzó 7,8%, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron 5,2%, y el suministro de electricidad, gas y agua aumentó 3,9%. Sin embargo, varios sectores vinculados al empleo y a la producción de bienes tuvieron retrocesos.

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El sector agropecuario registró una contracción de 6,7 %, mientras que la industria manufacturera cayó 1,2 %. También disminuyeron las actividades de información y comunicaciones, con 2,9%, y las financieras y de seguros, con 0,8 %. La construcción fue incluida por la Andi entre las ramas que mantienen señales de debilidad.

La presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas, sostuvo que la recuperación de la minería contrasta con el rezago de la manufactura y con las dificultades del agro y la construcción. Afirmó que ese escenario exige condiciones que permitan reactivar la producción y el crecimiento económico.

La inversión fija equivalió al 15,7 % del PIB, según la Andi

Entre enero y septiembre, el PIB acumuló un aumento de 2,1 %. En ese lapso, la industria manufacturera creció 1,1 %, aunque permaneció por debajo del promedio de la economía. El agro acumuló una reducción de 4,1 % y la construcción retrocedió 0,7 %.

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Desde la perspectiva de la demanda, la formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en activos productivos, aumentó 4,3 % en los primeros nueve meses del año. Pese a esa variación, la Andi advirtió que su participación fue de 15,7 % del PIB, un nivel que considera insuficiente para ampliar la capacidad productiva del país.

Durante el tercer trimestre, la demanda interna aumentó 2,6 %, impulsada por el consumo final y la formación bruta de capital fijo, ambos con un crecimiento de 2,1 %. El gasto público subió 4,2 % y el consumo de los hogares avanzó 1,7 %, mientras las importaciones crecieron 9,8 % y las exportaciones descendieron 1,8 %.

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La advertencia del gremio sobre la inversión añade contexto a su propuesta tributaria y fiscal: la organización plantea que cualquier esfuerzo adicional de las empresas esté acompañado por medidas de austeridad estatal, combate a la evasión y reglas que favorezcan la permanencia de los proyectos productivos.