La querella fue presentada por Enrique Vargas Lleras, quien cuestionó un pasaje de Y se los comió el tigre publicado después de la muerte de su hermano (Cámara de Comercio de Bogotá/Lina Gasca/Colprensa)

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El codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Roy Barreras por el presunto delito de injuria.

La acción se fundamenta en un apartado del libro Y se los comió el tigre, que contiene un relato sobre una supuesta conversación entre su hermano, Germán Vargas Lleras, y el presidente Gustavo Petro.

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El documento, fechado el 23 de noviembre de 2026 y dirigido a la Fiscalía, señala que la denuncia se presenta por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 220 de la Ley 599 de 2000, el Código Penal colombiano.

El codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Roy Barreras por el presunto delito de injuria (Suministrada a Infobae Colombia)

La queja expone la posición del denunciante frente a afirmaciones atribuidas a Barreras en su publicación. La presentación del escrito no supone que exista una investigación formal, una imputación ni un pronunciamiento de la Fiscalía contra el exsenador.

Enrique Vargas Lleras indicó en la denuncia que su hermano, Germán Vargas Lleras, falleció el 8 de mayo de 2026. También recordó los cargos que ocupó durante su trayectoria pública, entre ellos concejal de Bogotá, senador, ministro del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República.

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La denuncia cuestiona el relato de una reunión con Gustavo Petro

El origen de la acción judicial está en un fragmento reproducido dentro de la denuncia. Allí, Roy Barreras narra una reunión entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, ocurrida durante las conversaciones políticas previas al inicio del actual gobierno, según la denuncia.

El pasaje señala que Vargas Lleras habría desistido de la posibilidad de que su esposa, Luz María, aspirara a la Vicepresidencia. De acuerdo con la cita incorporada en el escrito, el entonces dirigente político habría propuesto un acuerdo relacionado con la terna para la elección de fiscal general de la Nación.

Enrique Vargas Lleras indicó en la denuncia que su hermano, Germán Vargas Lleras, falleció el 8 de mayo de 2026 (Suministrada a Infobae Colombia)

“Yo me tardé veinticinco años en ser vicepresidente y Lucifer [como llamaba a su esposa] quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo, Gustavo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general de la Nación. Postúleme a Luis Felipe Henao, tenemos un trato”, dice el extracto que Enrique Vargas Lleras anexó a su denuncia.

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La misma narración atribuye a Petro una negativa a incorporar los órganos de control en acuerdos políticos. El texto sostiene que el mandatario tenía la decisión de presentar ternas integradas por mujeres y de respaldar para esos cargos a personas independientes.

“Los órganos de control no hacían parte de acuerdos políticos”, se lee en el apartado citado en la denuncia. El libro agrega que esa postura habría llevado a que la reunión terminara y que la opción de postular a Luz María Vargas Lleras a la Vicepresidencia quedara descartada.

Enrique Vargas Lleras sostiene que el libro contiene acusaciones sin respaldo

En la denuncia, el codirector de Cambio Radical calificó de injuriosas las afirmaciones de Barreras y afirmó que fueron divulgadas después de la muerte de su hermano. A su juicio, el autor contó con varios años para formular esos señalamientos cuando Germán Vargas Lleras podía pronunciarse sobre ellos.

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“Se atreve a realizar [esas afirmaciones] de manera baja y mezquina solo ahora cuando mi hermano no tiene la posibilidad de defenderse y mucho menos de controvertir”, afirmó Enrique Vargas Lleras en el documento.

El denunciante sostuvo que Germán Vargas Lleras fue “un hombre intachable” y que no tuvo investigaciones vinculadas con el ejercicio de cargos públicos. Además, planteó que los hechos relatados en el libro carecen de pruebas, soportes y fuentes que permitan respaldarlos.

Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, calificó de injuriosas las afirmaciones de Barreras (Redes sociales)

“Esperó solo hasta ahora para lanzar en un libro una serie de falsas acusaciones que ya no pueden ser controvertidas”, indicó el escrito presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

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La denuncia también plantea que el contenido del libro fue difundido en espacios de alcance nacional y que Barreras no se habría retractado. Enrique Vargas Lleras considera que esa situación afecta la imagen de su hermano, de su familia y de Cambio Radical.

“Esta conducta refleja repudio, odio y el único fin de perjudicar la imagen y el buen nombre del Dr. Germán Vargas Lleras, su familia y la organización política de la cual era su líder natural”, sostiene el documento.