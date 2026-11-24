Cartagena se quedó sin partido de béisbol el 24 de noviembre por la situación de rehénes en un almacén Éxito en La Castellana (@tigresdectg/X)

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La División Profesional del Béisbol Colombiano (DIPROBÉISBOL) suspendió el partido entre Leones de Barranquilla y Tigres de Cartagena, previsto para este martes 24 de noviembre de 2026 en Cartagena. La decisión se tomó por una situación de rehenes en el sector de La Castellana, que provocó restricciones de movilidad y afectó el acceso al estadio.

“Esta decisión se adopta teniendo en cuenta las circunstancias de seguridad y las restricciones de movilidad sobre la avenida Pedro de Heredia, una de las principales vías de acceso al escenario deportivo, como consecuencia de los hechos que se registran en dicho sector de la ciudad”.

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El encuentro estaba programado para las 7:00 p. m. en el estadio 11 de Noviembre–Abel Leal. Las limitaciones en la avenida Pedro de Heredia impidieron garantizar el desplazamiento de jugadores, cuerpos técnicos, personal operativo, periodistas y aficionados.

Este fue el comunicado de la Liga de Béisbol Profesional de Colombia sobre la suspensión del encuentro Tigres vs. Leones por la situación de rehenes en Cartagena (Liga de Béisbol Profesional de Colombia)

La Diprobeisbol señaló que la medida busca proteger a todos los involucrados y expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas. Tigres de Cartagena comunicó en su cuenta de X que la suspensión prioriza la seguridad y agradeció la comprensión de sus seguidores.

“La División Profesional del Beisbol Colombiano expresa su solidaridad con las personas y familias afectadas por esta situación y confía en que las gestiones adelantadas por las autoridades permitan una pronta y favorable solución, salvaguardando la vida y la integridad de todas las personas involucradas”, señaló en el comunicado.

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La organización añadió que “agradecemos la comprensión de nuestros aficionados, equipos, patrocinadores, aliados comerciales y medios de comunicación ante esta decisión, adoptada de manera responsable y teniendo como principal consideración la seguridad y el bienestar de todos”.

Cartagena se quedó sin partido de béisbol el 24 de noviembre por la situación de rehénes en un almacén Éxito en La Castellana (@tigresdectg/X)

El duelo será reprogramado “una vez superada esta situación y restablecidas las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad deportiva”. La nueva fecha y el horario serán anunciados por la organización.

“Nos dijo que estaban atracando”

Una empleada del almacén Éxito Cartagena relató cómo evitó quedar entre los 21 rehenes durante el asalto armado de este martes 24 de noviembre, cuando hombres armados intentaron robar un carro de valores. La mujer, que pidió mantener su identidad en reserva, recordó: “Estábamos trabajando, llegó un muchacho de Dollar City que iba a bodega y se dio cuenta de que estaban los muchachos. Él salió corriendo y nos dijo que estaban atracando”.

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El episodio ocurrió entre las 8:00 y las 8:10 de la mañana, según la mujer, quien indicó que los hombres ingresaron por una puerta trasera utilizada habitualmente por los empleados del establecimiento.

La testigo estaba fuera del supermercado entre la multitud que se reunió en el lugar cuando habló con el periodista Rafael Guerra. Según su relato a El Universal, la advertencia de ese trabajador permitió que parte del personal abandonara el edificio antes de que los atacantes cerraran el acceso. La empleada señaló que algunos presentes no atendieron el aviso para salir: “Al lograr salir fue que los muchachos armados cerraron el portón”.

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Las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la mediación y evaluar los siguientes pasos de la operación (@klaveec/X)

De otro lado, la Policía Metropolitana de Cartagena mantiene su presencia en el Éxito Cartagena tras la toma de rehenes, al activar sus capacidades especializadas y trabaja bajo una coordinación integral para alcanzar una solución segura. También desmintió versiones relacionadas con la presencia de personas heridas dentro del establecimiento.

En redes sociales circularon videos y mensajes sobre un supuesto pedido de siete mil millones, dos camionetas polarizadas y vía libre hacia Barranquilla a cambio de la liberación de los retenidos.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, abstenerse de difundir información que no haya sido corroborada por las autoridades y consultar exclusivamente los canales oficiales. Evitemos generar alarma y desinformación”, indicó la institución a los ciudadanos, citado por El Universal.

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