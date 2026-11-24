Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - (Andina)

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La presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas, se refirió a la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 entre representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos laborales.

Antes de la instalación de la mesa de concertación, que será el 27 de noviembre, pero teniendo en cuenta que se tiene hasta el 15 de diciembre como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo entre las partes, pidió anclar la subida del sueldo a la inflación y la productividad. Murgas planteó que el incremento del salario mínimo para 2027 debe determinarse con base en la inflación y la productividad, y advirtió que el alza debe mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer el empleo formal ni agravar la informalidad.

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Anotó que esa fórmula puede elevar los ingresos sin trasladar a las empresas costos que frenen la creación de puestos formales.

Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, intervino en el Foro Regulatorio Internacional de Naturgas, y habló del presente económico de Colombia - (Naturgas)

La posición fue presentada al presidente Abelardo de la Espriella en una reunión en la que los empresarios insistieron en recuperar los criterios técnicos que, según ella, se dejaron de lado durante el Gobierno anterior.

“Claramente, el sector empresarial es consciente de que hay que mejorar los ingresos a los trabajadores, pero al mismo tiempo tratar de buscar un equilibrio para que eso no impacte la informalidad o quebrante la fuente de empleabilidad”, señaló la dirigente en medio del Foro Regulatorio Internacional de Naturgas.

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Posición transmitida a Abelardo de la Espriella

Luz Stella Murgas afirmó que esa posición fue transmitida directamente al mandatario. “Le compartimos al presidente la necesidad de ceñirse a los indicadores establecidos en la ley, específicamente inflación y productividad”, indicó.

La funcionaria descartó anticipar una cifra antes de conocer las variables que orientarán la discusión. “Yo creo que no se puede hablar todavía de un número porque no conocemos la inflación y la productividad, que deberían ser fundamentales para iniciar y conversar en torno al salario mínimo”, sostuvo.

Gobierno, empresarios y sindicatos de trabajadores harán parte de la mesa de concertación del aumento del salario mínimo - (Ministerio del Trabajo Colombia)

Calendario para definir el salario mínimo de 2027

El Gobierno, empresarios y sindicatos de trabajadores ya acordaron el calendario para concertar el aumento del salario mínimo:

26 de noviembre: la Subcomisión de Productividad abrirá las sesiones técnicas.

27 de noviembre: se instalará formalmente la mesa de concertación, cuyo cronograma aprobó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

9 de diciembre: los participantes revisarán la inflación y las perspectivas macroeconómicas con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

10 de diciembre: las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas.

15 de diciembre: la Ley 278 de 1996 fija esta como la primera fecha límite para concertar.

La concertación incluirá espacios regionales para recoger las necesidades de trabajadores y empleadores. Si las partes no alcanzan consenso, el Gobierno fijará por decreto el incremento que regirá desde el 1 de enero de 2027.

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Cifras que separan a sindicatos, empresarios y analistas

Los sindicatos ya plantearon un incremento de 38,5% para el salario mínimo. Esas posiciones contrastan con estimaciones que sitúan la remuneración cerca de $1.900.000 y con una propuesta sindical que la elevaría a $2.422.000 mensuales.

La inflación anual en Colombia, clave para el aumento del salario mínimo, seguiría por encima del 6% en 2026 - (Fedesarrollo y Bolsa de Colombia)

A partir de variables macroeconómicas y factores políticos, las proyecciones financieras parten de una base de $1.750.905:

Corficolombiana: 8,0 %.

Grupo Cibest (Bancolombia): 8,4 %.

Visión Davivienda: 8,5 %.

Las visiones técnicas rechazan un aumento de dos dígitos, lo que anticipa una negociación compleja entre el objetivo de recuperar ingresos y las advertencias empresariales sobre los costos laborales.

Y es que la última concertación con resultado positivo ocurrió en diciembre de 2022, cuando fue de 16%. Desde entonces, empresarios y sindicatos no lograron pactar el aumento, por lo que el incremento se ha fijado mediante decreto presidencial con cifras que superaron lo discutido en la mesa. El caso más citado es el 23,7% decretado para 2025, pese a que las conversaciones se movían en un rango de 7% a 16 %.

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Murgas percibió disposición para evitar un nuevo desenlace sin acuerdo. “En esta primera mesa yo vi una buena voluntad de llegar a un consenso. Pero esa mesa fue solo para aprobar el cronograma. Esperaríamos que cuando ya se conozca la inflación y la productividad, empecemos la deliberación y yo veo un espíritu y un ánimo de poder llegar a un acuerdo”, afirmó.

Por supuesto, la definición dependerá de los indicadores que se conocerán durante diciembre y de la capacidad de las partes para acercar posiciones antes del primer plazo legal.