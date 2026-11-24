Las llamas comenzaron en una casa de Villa Hermosa y obligaron a la intervención de bomberos, mientras tres animales reciben asistencia veterinaria (@FicoGutierrez/X)

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Un incendio en una vivienda del barrio Villa Hermosa dejó cinco cachorros muertos, tres perros heridos, además de daños en tres casas, tras una emergencia que fue controlada por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que informó que no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió hacia las 11:00 a. m. del martes 24 de noviembre de 2026 en la carrera 36A con calle 63, en la comuna 8, al oriente de la ciudad. La emergencia se originó dentro de una vivienda en la que una perra había tenido a sus hijos pocos días antes.

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Según la información preliminar conocida por las autoridades, un posible cortocircuito en la cocina habría desencadenado las llamas. Sin embargo, la causa tendrá que ser establecida mediante las verificaciones técnicas correspondientes.

Los uniformados hicieron presencia en el sector (@FicoGutierrez/X)

La vivienda donde comenzó el fuego quedó calcinada

El fuego consumió por completo la casa en la que se inició la conflagración y produjo daños parciales en dos inmuebles vecinos. Las afectaciones se concentraron en estructuras colindantes, mientras el personal de emergencia adelantaba las labores para impedir que el incendio se extendiera a otras propiedades del sector.

Los ocupantes de la vivienda y la perra adulta lograron salir antes de que el fuego avanzara dentro de la construcción. Sin embargo, cinco de los cachorros que permanecían en el lugar murieron como consecuencia de la emergencia.

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Cuatro tripulaciones de Bomberos Medellín participaron en la atención del caso, con una máquina contraincendio y equipos destinados a controlar las llamas dentro del inmueble afectado. Tras extinguir el fuego, los socorristas realizaron las acciones de revisión en las casas cercanas para confirmar si existían más riesgos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre lo ocurrido a través de su cuenta de X: “Controlamos un incendio en la carrera 36A con calle 63, en Villa Hermosa, comuna 8. Cuatro tripulaciones de nuestros #BomberosMedellín atendieron la emergencia. Tres viviendas resultaron afectadas. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Lamentamos la muerte de cinco cachorros 🙏🏽. Otros tres perros resultaron heridos y ya están recibiendo atención”.

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Reporte oficial sobre el incendio ocurrido en el sector de Villa Hermosa (@FicoGutierrez/X)

Los tres perros rescatados reciben atención veterinaria

Los otros tres caninos fueron retirados con vida de la zona comprometida por el incendio, aunque sufrieron lesiones. De acuerdo con la Alcaldía, los animales permanecen bajo atención veterinaria para evaluar su evolución y definir el tratamiento que requieren.

La muerte de los cachorros generó tristeza entre los habitantes del barrio, que presenciaron el despliegue de los organismos de socorro durante la mañana del martes. La emergencia también reactivó el llamado a adoptar medidas de prevención dentro de las viviendas, especialmente frente a riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas.

La Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (Anraci) ha advertido que los cortocircuitos están entre las principales causas de incendios estructurales. Por esta razón, recomienda revisar de manera periódica el estado de cables, enchufes, interruptores y tableros eléctricos, en particular cuando presentan calentamiento, chispas, olor a quemado o conexiones improvisadas.

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La respuesta de cuatro unidades de socorro evitó víctimas humanas tras un fuego que afectó tres inmuebles (@FicoGutierrez/X)

Revisar las redes eléctricas ayuda a reducir los riesgos

Entre las medidas básicas para prevenir incendios en una vivienda está evitar sobrecargar las tomas de corriente con extensiones, multitomas o adaptadores.

También se aconseja desconectar aparatos que no estén en uso y reemplazar los cables deteriorados por instalaciones revisadas por personal calificado.

En la cocina, es clave mantener materiales inflamables lejos de estufas y hornos, vigilar la preparación de alimentos y comprobar que las válvulas de gas queden cerradas después de utilizarlas.

Los equipos de calefacción, veladoras y cigarrillos tampoco deben quedar encendidos o sin supervisión.

Las familias pueden reforzar su preparación con detectores de humo, extintores adecuados para el hogar y una ruta de evacuación que todos los integrantes conozcan.

En casas con animales, se recomienda incluirlos en el plan de salida y mantener sus espacios de descanso alejados de fuentes de calor o instalaciones eléctricas expuestas.