Un incendio se presentó en la tarde del 24 de noviembre de 2026 en un conjunto residencial del barrio El Salitre, en Bogotá. Por fortuna, fue controlado por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la localidad de Puente Aranda.
La emergencia generó preocupación entre residentes del sector, que pidieron la presencia de los bomberos ante la posibilidad de que hubiera animales encerrados en una vivienda afectada por las llamas.
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Según los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. Las autoridades adelantan las labores correspondientes en el lugar y aún no se informó si había animales dentro del inmueble.
En desarrollo...
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