El Atlético Nacional tendrá su primer partido como local en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II ante Independiente Medellín, en el clásico paisa. El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre, a las 8:30 a. m., y podrá verse en todo el país por la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.
El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se esperan más de 41.000 espectadores. En los últimos meses, el escenario fue intervenido para retirar el techo y sus bases de la tribuna occidental, como parte de la construcción de una tercera bandeja y una cubierta que elevarán la capacidad a más de 60.000 personas.
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Tras la primera jornada de los cuadrangulares, Medellín lidera el grupo A con tres puntos, luego de vencer 1-0 a Santa Fe. Nacional ocupa el segundo lugar con una unidad, por encima de Once Caldas, con el que empató 0-0, debido a que la ventaja deportiva le permite ubicarse por delante en caso de igualdad de puntos.
Obligado a ganar
El conjunto de Lucas González llega al clásico con mucha presión encima por lo ocurrido en los cuatro juegos frente a Once Caldas, en los que no se vio bien la nómina porque empató todos los partidos, dos de ellos de local, y en uno de ellos le costó la eliminación en semifinales de la Copa Colombia en penales.
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Nacional debe ganarle al Medellín para meterse en la pelea por el título de la Liga BetPlay, el único torneo que le queda en 2026 porque previamente se despidió de la copa, la Sudamericana y el campeonato del primer semestre, así que los hinchas exigen un título de cualquier manera.
Además de eso, el entrenador Lucas González no quiere fracasar con la nómina que armó para este semestre porque algunas de sus figuras son los fichajes de Franco Armani y James Rodríguez, junto con los que ya venían desde procesos anteriores, que conformaron un equipo muy fuerte.
A ratificar el buen inicio
Por los lados del cuadro rojo, nadie esperaba que tuviera un arranque de cuadrangulares tan prometedor como vencer a Santa Fe por 1-0, pues le dio el impulso que necesitaba para demostrar que tiene condiciones para volver a pelear por el título que se les ha escapado hace 10 años en las manos.
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Medellín ahora deberá vencer a un club al que no supera desde finales de 2024, en las semifinales de la Copa Colombia por 1-0 en la vuelta, mientras que por Liga BetPlay no lo vence desde diciembre de 2025, cuando lo goleó 5-0 en la penúltima fecha de los cuadrangulares semifinales.
De otro lado, también quiere quitarse de encima la “paternidad” del verde en los últimos dos encuentros, en los que no fue capaz de superarlo y la afición no quiere otra caída, pues de eso depende el futuro del entrenador Luis Amaranto Perea por la irregularidad de su campaña.
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Los últimos clásicos paisas
- Liga BetPlay 2026-II: Nacional 2-1 Medellín
- Copa Colombia 2026 (cuartos): Nacional 3-2 Medellín
- Liga BetPlay 2026-I: Medellín 2-3 Nacional
- Copa Colombia 2025 (Final): Medellín 0-1 Nacional
- Copa Colombia 2025 (Final): Nacional 0-0 Medellín
Los cinco encuentros previos de Nacional
- Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Once Caldas 0-0 Nacional
- Copa Colombia 2026 (Semifinal): Nacional 2-2 Once Caldas
- Liga BetPlay 2026-II: Nacional 1-1 Once Caldas
- Copa Colombia 2026 (Semifinal): Once Caldas 1-1 Nacional
- Liga BetPlay 2026-II: Nacional 4-3 Pereira
Los últimos encuentros del Medellín
- Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Medellín 1-0 Santa Fe
- Liga BetPlay 2026-II: Águilas Doradas 0-1 Medellín
- Liga BetPlay 2026-II: Fortaleza 0-3 Medellín
- Liga BetPlay 2026-II: Medellín 2-1 Alianza
- Liga BetPlay 2026-II: Internacional de Bogotá 3-1 Medellín
Terna arbitral
- Árbitro: Carlos Betancur
- Asistente Nro. 1: Roberto Padilla Atlántico
- Asistente Nro. 2: Deivy Guetio Valle
- Cuarto Árbitro: Guillermo Agudelo Antioquia
- VAR: Fernando Acuña Boyacá
- AVAR: Luis Trujillo
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