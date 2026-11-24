Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán el clásico paisa en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. (David Jaramillo/Colprensa)

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El Atlético Nacional tendrá su primer partido como local en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II ante Independiente Medellín, en el clásico paisa. El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre, a las 8:30 a. m., y podrá verse en todo el país por la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.

El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se esperan más de 41.000 espectadores. En los últimos meses, el escenario fue intervenido para retirar el techo y sus bases de la tribuna occidental, como parte de la construcción de una tercera bandeja y una cubierta que elevarán la capacidad a más de 60.000 personas.

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Tras la primera jornada de los cuadrangulares, Medellín lidera el grupo A con tres puntos, luego de vencer 1-0 a Santa Fe. Nacional ocupa el segundo lugar con una unidad, por encima de Once Caldas, con el que empató 0-0, debido a que la ventaja deportiva le permite ubicarse por delante en caso de igualdad de puntos.

Posiciones en los grupos A y B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, al término de la primera fecha (Dimayor)

Obligado a ganar

El conjunto de Lucas González llega al clásico con mucha presión encima por lo ocurrido en los cuatro juegos frente a Once Caldas, en los que no se vio bien la nómina porque empató todos los partidos, dos de ellos de local, y en uno de ellos le costó la eliminación en semifinales de la Copa Colombia en penales.

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Nacional debe ganarle al Medellín para meterse en la pelea por el título de la Liga BetPlay, el único torneo que le queda en 2026 porque previamente se despidió de la copa, la Sudamericana y el campeonato del primer semestre, así que los hinchas exigen un título de cualquier manera.

La Liga BetPlay es el único torneo restante para Nacional en 2026 luego de sus eliminaciones en Copa Colombia y Copa Sudamericana. (Colprensa)

Además de eso, el entrenador Lucas González no quiere fracasar con la nómina que armó para este semestre porque algunas de sus figuras son los fichajes de Franco Armani y James Rodríguez, junto con los que ya venían desde procesos anteriores, que conformaron un equipo muy fuerte.

A ratificar el buen inicio

Por los lados del cuadro rojo, nadie esperaba que tuviera un arranque de cuadrangulares tan prometedor como vencer a Santa Fe por 1-0, pues le dio el impulso que necesitaba para demostrar que tiene condiciones para volver a pelear por el título que se les ha escapado hace 10 años en las manos.

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Medellín ahora deberá vencer a un club al que no supera desde finales de 2024, en las semifinales de la Copa Colombia por 1-0 en la vuelta, mientras que por Liga BetPlay no lo vence desde diciembre de 2025, cuando lo goleó 5-0 en la penúltima fecha de los cuadrangulares semifinales.

Medellín lidera el grupo A de los cuadrangulares con tres puntos tras superar por 1-0 a Santa Fe en la jornada inicial. (David Jaramillo-Colprensa)

De otro lado, también quiere quitarse de encima la “paternidad” del verde en los últimos dos encuentros, en los que no fue capaz de superarlo y la afición no quiere otra caída, pues de eso depende el futuro del entrenador Luis Amaranto Perea por la irregularidad de su campaña.

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Los últimos clásicos paisas

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 2-1 Medellín

Copa Colombia 2026 (cuartos): Nacional 3-2 Medellín

Liga BetPlay 2026-I: Medellín 2-3 Nacional

Copa Colombia 2025 (Final): Medellín 0-1 Nacional

Copa Colombia 2025 (Final): Nacional 0-0 Medellín

Los cinco encuentros previos de Nacional

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Once Caldas 0-0 Nacional

Copa Colombia 2026 (Semifinal): Nacional 2-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 1-1 Once Caldas

Copa Colombia 2026 (Semifinal): Once Caldas 1-1 Nacional

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 4-3 Pereira

Los últimos encuentros del Medellín

Liga BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Medellín 1-0 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Águilas Doradas 0-1 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Fortaleza 0-3 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Medellín 2-1 Alianza

Liga BetPlay 2026-II: Internacional de Bogotá 3-1 Medellín

Terna arbitral

Árbitro: Carlos Betancur

Asistente Nro. 1: Roberto Padilla Atlántico

Asistente Nro. 2: Deivy Guetio Valle

Cuarto Árbitro: Guillermo Agudelo Antioquia

VAR: Fernando Acuña Boyacá

AVAR: Luis Trujillo