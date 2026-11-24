La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) contó la historia de Javier Reina y su abuela, Isabel, que lo acompaña a sus partidos con el Deportes Quindío a pesar de tener 100 años de edad - (@Dimayor/X)

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La historia de la abuela de Javier Reina acompañó la final de ida del Torneo BetPlay Dimayor II-2026, disputada el lunes 23 de noviembre de 2026. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano publicó este martes 24 de noviembre un video en sus redes sociales en el que mostró al futbolista de Deportes Quindío junto a su abuela de 100 años, Isabel, quien estuvo presente en el estadio para alentarlo.

El encuentro enfrentó a Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali en el estadio Raúl Miranda, de Yumbo, Valle del Cauca. El equipo quindiano ganó 2-0 como visitante y tomó ventaja en la serie por el título del segundo semestre del torneo de ascenso colombiano. El resultado dejó al club más cerca de su objetivo de regresar a la primera división.

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En el video difundido por la Dimayor, Reina celebró la posibilidad de compartir ese momento con su abuela. “Agradecido con Dios por darnos el privilegio de tenerla todavía con nosotros. Son cien años, no es fácil y más con la vitalidad y energía que tiene”, dijo Reina.

Isabel, abuela de Javier Reina el jugador del Deportes Quindío, acompaña a su nieto a pesar de tener más de 100 años de edad - (@Dimayor/X)

El jugador también explicó que Isabel ha sido una figura central para su familia y para su recorrido en el fútbol. Según contó Reina en la pieza audiovisual de la Dimayor, ella fue quien le transmitió el afecto por Deportes Quindío y el interés por el deporte, una relación que adquirió un significado especial durante la definición del Torneo BetPlay Dimayor II-2026.

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La compañía familiar en una noche decisiva

Reina describió a su abuela como una presencia activa y querida dentro de su entorno: “Nosotros en la familia, la molestamos, decimos que nos duelen más cosas a nosotros que a ella y es una bendición para toda la familia. Así que primero la gloria y la honra para Dios por darnos ese privilegio de tenerla aquí”.

La presencia de Isabel en Yumbo se produjo en una jornada relevante para el plantel dirigido por Deportes Quindío. El equipo se impuso ante Boca Juniors de Cali con dos goles de José “Pepe” Lloreda y consiguió una diferencia de dos tantos antes del partido de vuelta de la final del campeonato de segunda división.

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El mensaje con el que la Dimayor acompañó la publicación de la historia de Javier Reina y su abuela - (@Dimayor/X)

En ese contexto, Reina vinculó el respaldo de su abuela con su desempeño dentro de la cancha. El mediocampista señaló en el video de la Dimayor que verla en la tribuna representa un impulso adicional en un momento decisivo de la temporada.

“Para mí es una motivación más de poderla tener conmigo, de poder tener esa energía en cancha y saber de que ella me está viendo y lo orgullosa que se siente, me motiva a hacer las cosas bien y que se sienta orgullosa”, dijo.

Los mensajes que recibió la Dimayor tras la exposición de la historia de Javier Reina y su abuela - (@Dimayor/X)

La escena difundida este martes por la Dimayor mostró el costado familiar de una final que puede definir el futuro deportivo del conjunto cuyabro. Para Reina, la visita de su abuela no fue solo una compañía en las tribunas: fue también la continuidad de una enseñanza recibida desde pequeño, ligada al club que ahora representa en una instancia definitiva.

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Isabel, por su parte, expresó su cariño por su nieto frente a las cámaras de la Dimayor. “Me gusta James y le pido mucho a mi Dios que lo guarde ahí; oro mucho por él. Es mi nieto adorado. Él me mima mucho”.

El triunfo 2-0 de Deportes Quindío dejó una imagen deportiva y otra íntima: la de un futbolista que disputó una final de ascenso acompañado por la mujer que, según relató, le enseñó a querer al equipo y a vivir el fútbol desde la familia.