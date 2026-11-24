Este miércoles 25 de noviembre de 2026 arranca la venta de boletería para El Gran Cantinazo de Techo, el multitudinario concierto de música popular y vallenato que reunirá en el Estadio de Techo de Bogotá a ocho artistas nacionales e internacionales el próximo 15 de mayo de 2027.

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Este miércoles 25 de noviembre de 2026 arranca la venta de boletería para El Gran Cantinazo de Techo, el multitudinario concierto de música popular y vallenato que reunirá en el Estadio de Techo de Bogotá a ocho artistas nacionales e internacionales el próximo 15 de mayo de 2027. Las entradas estarán disponibles con el 50% de descuento hasta el 24 de diciembre.

El evento, organizado por Juan Velásquez Entretenimiento y producido por Ricardo Leyva Producciones, se presenta como la primera vez que el Estadio de Techo abrirá sus puertas para un espectáculo de este formato, con un despliegue técnico y logístico diseñado para ofrecer una experiencia de gran escala.

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La nómina reúne figuras del vallenato romántico y la música popular mexicana

La cartelera combina referentes del vallenato colombiano con exponentes del regional mexicano.

La cartelera combina referentes del vallenato colombiano con exponentes del regional mexicano. Por el lado nacional, el evento contará con El Binomio de Oro de América, agrupación fundada en 1976 por Israel Romero junto al fallecido Rafael Orozco, que llega en su formación actual integrada también por Israel David Romero como voz líder e Samir Vence Romero en el acordeón. La agrupación publicó el 30 de septiembre de 2026 el álbum Vamos que vamos, con 17 temas grabados para conmemorar sus 50 años de trayectoria.

Miguel Morales, fundador de Los Diablitos junto al acordeonero Omar Geles y referente del vallenato romántico desde la década de 1980, se presentará con un repertorio que incluye canciones como “Acompáñame” y “Sirena encantada”. En octubre de 2026 publicó Es leyenda, álbum de 14 canciones con el que celebró cuatro décadas de carrera.

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También estará en el escenario Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, quien en 2026 lanzó Mis éxitos, mi historia, una producción que actualiza nueve canciones de su repertorio con nuevos arreglos. Se espera que interprete clásicos de su padre además de temas propios como “El turpial” y “Buscaré quién me quiera”.

Alzate, Álex Manga y los artistas mexicanos completan la programación

Alzate, figura del despecho moderno, se suma a la nómina con un repertorio centrado en canciones como “Maldita traición” y “Copita de licor”. - crédito @alzatemusica/Instagram

Alzate, figura del despecho moderno, se suma a la nómina con un repertorio centrado en canciones como “Maldita traición” y “Copita de licor”. Álex Manga, cuyo nombre completo es Alexander Manga García y que inició su carrera en 1995 como voz líder de Los Diablitos junto a Geles, interpretará temas como “Los caminos de la vida” y “A besitos”.

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Desde México llegarán Espinoza Paz, cuyo nombre real es Isidro Chávez Espinoza, cantautor sinaloense de música regional que en noviembre de 2023 firmó un acuerdo de distribución mundial con Virgin Music Group y acumula más de 25 álbumes en su catálogo. Con hits como “El próximo viernes” y “Lo intentamos”, el artista fue distinguido por BMI como Compositor del Año en sus premios latinos de 2008.

Los Internacionales Rayos de México, agrupación de música norteña liderada por Miguel Ángel Díaz Burciaga, también tendrán su espacio en el evento. El grupo, con presencia sostenida en Colombia, presentará parte de su catálogo de canciones como “Billete verde” y “Cruz de madera”. En 2023 remasterizó parte de sus éxitos y grabó una versión de “Nadie es eterno en el mundo” como homenaje al cantante colombiano Darío Gómez.

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Los organizadores anticipan un anuncio adicional en la nómina

Desde México llegarán Espinoza Paz, cuyo nombre real es Isidro Chávez Espinoza, cantautor sinaloense de música regional

Los productores adelantaron que la cartelera no está cerrada. Juan Velásquez Entretenimiento y Ricardo Leyva Producciones anunciaron que próximamente revelarán un artista adicional que se sumará al evento.

Las entradas ya están disponibles con el descuento del 50% vigente hasta el 24 de diciembre de 2026. El concierto se realizará el 15 de mayo de 2027 en el Estadio de Techo, Bogotá.